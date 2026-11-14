L'Élysée projette de renouveler le mandat de Thibaut Guilluy à la direction de France Travail, dans un contexte marqué par des difficultés budgétaires et des attentes élevées des parties prenantes. Sa nomination, visant à poursuivre la transformation de l'ancien Pôle emploi, nécessitera l'approbation des commissions parlementaires.

L’Élysée a annoncé, vendredi 13 novembre, son intention de renouveler le mandat de Thibaut Guilluy à la tête de France Travail. En fonction depuis décembre 2023, le directeur général de l’organisme public pourrait ainsi poursuivre la transformation de l’ancien Pôle emploi. Cette reconduction doit toutefois encore être examinée par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Thibaut Guilluy devrait conserver son poste à la direction générale de France Travail. Vendredi 13 novembre, la présidence de la République a annoncé qu’Emmanuel Macron envisageait de renouveler son mandat, sur proposition du Premier ministre. Cette décision intervient alors que son premier mandat de trois ans, commencé en décembre 2023, arrive à échéance. Elle témoigne de la volonté de l’exécutif de maintenir une continuité à la tête de l’établissement chargé de l’accompagnement des demandeurs d’emploi.

La procédure n’est cependant pas encore achevée. Avant toute reconduction officielle, la proposition présidentielle doit être soumise aux commissions parlementaires compétentes. Le directeur général devra donc attendre l’issue de cette étape institutionnelle pour savoir si son mandat sera effectivement prolongé. À ce stade, il s’agit d’une proposition de nomination et non d’une reconduction définitivement actée.

Un proche d’Emmanuel Macron au parcours marqué par l’insertion professionnelle

Diplômé de l’ESCP Business School, Thibaut Guilluy a consacré une grande partie de sa carrière aux questions d’insertion professionnelle et de lutte contre l’exclusion. Entre 2006 et 2020, il dirige notamment le groupe Ares, spécialisé dans l’accompagnement vers l’emploi des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. Cette expérience dans le secteur associatif contribue à construire son profil de spécialiste des politiques d’inclusion.

Son parcours comporte également une dimension politique. Engagé dès les débuts du mouvement d’Emmanuel Macron, il se présente aux élections législatives de 2017 sous les couleurs de La République en marche, sans parvenir à être élu. Sa suppléante est alors Tiphaine Auzière, belle-fille du président de la République. Il poursuit ensuite son engagement dans les politiques publiques de l’emploi, jusqu’à sa nomination comme haut-commissaire à l’emploi.

L’un des principaux artisans de la réforme de France Travail

Avant de prendre la direction de l’établissement, Thibaut Guilluy avait participé à la réflexion sur la transformation de Pôle emploi. Il avait notamment remis un rapport proposant une meilleure coordination des différents acteurs de l’insertion professionnelle. L’objectif était de rapprocher les services de l’État, les collectivités territoriales, les missions locales et les organismes spécialisés afin de simplifier les parcours des personnes éloignées de l’emploi.

Sa nomination en décembre 2023, en remplacement de Jean Bassères, intervient dans ce contexte de réorganisation. Quelques semaines plus tard, Pôle emploi devient officiellement France Travail, le 1er janvier 2024. Cette évolution ne se limite pas à un changement de nom : elle accompagne une réforme plus large visant à renforcer le suivi des demandeurs d’emploi, à améliorer les relations avec les entreprises et à coordonner davantage les dispositifs d’accompagnement.

Des tensions budgétaires et sociales persistantes

La perspective d’un nouveau mandat intervient néanmoins dans un environnement difficile pour l’établissement public. Depuis plusieurs mois, les organisations syndicales dénoncent les conséquences des restrictions budgétaires et des réorganisations internes. Le budget 2026 s’est notamment traduit par une réduction de 515 postes, alors même que France Travail doit assumer de nouvelles missions liées à la réforme de l’assurance chômage et à l’accompagnement des bénéficiaires du RSA.

Le 29 septembre, des agents se sont mobilisés pour protester contre la dégradation de leurs conditions de travail et les moyens jugés insuffisants pour accompagner les demandeurs d’emploi. La direction générale défend, de son côté, une transformation destinée à améliorer l’efficacité de l’établissement malgré les contraintes financières. Elle mise notamment sur le redéploiement de personnels vers les missions d’accompagnement et sur une simplification de l’organisation interne.

Un second mandat pour poursuivre la transformation de l’établissement ?

Si sa reconduction est confirmée, Thibaut Guilluy devra poursuivre plusieurs chantiers majeurs. Parmi eux figurent l’amélioration de l’accompagnement des personnes durablement éloignées du marché du travail, le développement des relations avec les entreprises et la mise en œuvre des nouvelles obligations prévues par la loi pour le plein-emploi. L’enjeu sera également de concilier ces objectifs avec les moyens financiers et humains disponibles.

La proposition de l’Élysée intervient dans un contexte où la situation de l’emploi reste un sujet majeur pour le gouvernement. Pour France Travail, la stabilité de sa direction pourrait faciliter la poursuite des réformes engagées depuis 2024. Mais les attentes demeurent importantes, tant du côté des demandeurs d’emploi que des entreprises et des agents de l’établissement. La décision parlementaire attendue dans les prochaines semaines constituera donc une étape déterminante pour l’avenir de sa gouvernance.