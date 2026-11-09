Raphaël Glucksmann déclare avoir refusé le poste de Premier ministre après la dissolution de l’Assemblée nationale en 2024, soulignant qu'il a systématiquement décliné des propositions de pouvoir depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Ses affirmations visent à affirmer son indépendance politique face aux critiques de proximité avec le macronisme, tout en développant ses désaccords sur la politique économique actuelle.

Raphaël Glucksmann assure avoir refusé le poste de Premier ministre après la dissolution de l’Assemblée nationale en 2024. Invité de BFMTV ce dimanche 8 novembre, le fondateur de Place publique a révélé avoir décliné plusieurs propositions de rejoindre le pouvoir depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron à l’Élysée. Une déclaration qui intervient alors que le candidat social-démocrate à la présidentielle de 2027 cherche à affirmer son indépendance politique face aux accusations de proximité avec le macronisme.

Raphaël Glucksmann a fait une révélation concernant les discussions politiques qui avaient suivi les élections législatives anticipées de l’été 2024. Interrogé sur ses relations avec Emmanuel Macron, l’eurodéputé a affirmé avoir été sollicité pour prendre la tête du gouvernement après la dissolution. Selon ses déclarations, cette proposition s’inscrivait dans une série d’offres formulées au cours des dix dernières années, qu’il assure avoir systématiquement déclinées. Le responsable politique a expliqué que son refus de participer à un gouvernement soutenu par le président de la République relevait d’une conviction ancienne. Ces affirmations n’ont toutefois pas été accompagnées, lors de cet entretien, de précisions sur la date exacte de la proposition ou les modalités des échanges avec l’Élysée.

Cette déclaration renvoie à la crise politique ouverte en juin 2024, lorsque le chef de l’État avait décidé de dissoudre l’Assemblée nationale après les élections européennes. Le scrutin législatif organisé dans les semaines suivantes avait placé le Nouveau Front populaire en tête en nombre de sièges, sans lui donner la majorité absolue. Après une longue période de consultations, Emmanuel Macron avait finalement choisi Michel Barnier, issu des Républicains, pour diriger le gouvernement. À l’époque, Raphaël Glucksmann défendait une orientation social-démocrate et cherchait à peser sur la recomposition de la gauche. Ses nouvelles déclarations apportent son propre éclairage sur les discussions de cette période, sans permettre à elles seules d’établir les conditions dans lesquelles une éventuelle nomination aurait été envisagée.

Une volonté de se démarquer du macronisme avant 2027

Le fondateur de Place publique a également développé ses désaccords avec la politique menée par Emmanuel Macron depuis 2017. Il critique notamment l’orientation économique libérale du président, la place accordée à l’individualisme et la volonté de dépasser les divisions traditionnelles entre la gauche et la droite. Pour illustrer ses divergences, Raphaël Glucksmann a rappelé les premières décisions du quinquennat Macron, notamment la réduction des aides personnalisées au logement et la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune, remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière. Il considère que ces choix ont contribué à éloigner le pouvoir d’une politique de justice sociale. Cette prise de position répond aussi aux critiques formulées par La France insoumise, dont plusieurs responsables présentent régulièrement le mouvement Place publique comme une formation susceptible de se rapprocher du centre présidentiel.

À l’approche de l’élection présidentielle de 2027, ces déclarations participent à la clarification du positionnement politique de Raphaël Glucksmann. Le candidat social-démocrate entend défendre une alternative à Emmanuel Macron sans rejoindre la stratégie portée par Jean-Luc Mélenchon et La France insoumise. Cette ligne implique de convaincre un électorat de gauche attaché à la construction européenne, aux questions sociales et à une méthode de gouvernement distincte de celle de l’actuelle majorité présidentielle. L’affirmation selon laquelle il aurait refusé Matignon en 2024 lui permet de répondre aux accusations de proximité avec le pouvoir, mais soulève également une question sur les discussions engagées à l’époque entre les différentes forces politiques. Pour l’heure, le récit de cette proposition repose sur les déclarations de Raphaël Glucksmann. Son intervention confirme surtout sa volonté de faire de son indépendance à l’égard du macronisme l’un des éléments de son positionnement pour 2027.