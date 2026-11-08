Le Premier ministre Sébastien Lecornu tient ce lundi une conférence sociale à Matignon avec les syndicats pour discuter des salaires, en réponse aux manifestations contre la vie chère. Alors que des annonces sont attendues concernant le Smic, les syndicats affirment que leurs revendications dépassent celles proposées par le gouvernement, incitant à l’unité dans le mouvement de contestation.

Sébastien Lecornu joue une partie importante de son avenir politique ce lundi 9 novembre. Après plusieurs semaines de manifestations contre la vie chère, le Premier ministre doit recevoir les organisations syndicales et patronales à Matignon pour une conférence sociale consacrée aux salaires. Le gouvernement promet des réponses, alors que les syndicats réclament des augmentations substantielles et que la mobilisation du 5 novembre a rassemblé 575 000 manifestants selon le ministère de l’Intérieur, près de 1,6 million d’après la CGT. Selon les informations de BFMTV, des annonces devraient être formulées à l’issue de cette réunion. « Le gouvernement fera sa part », assure une source gouvernementale citée par la chaîne.

La principale mesure attendue concerne le salaire minimum. Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, a indiqué vouloir franchir la barre des 1 500 euros nets mensuels, contre 1 477,93 euros actuellement. Dans un entretien accordé à La Tribune Dimanche, il évoque la possibilité d’une augmentation dès le 1er décembre, si les négociations aboutissent rapidement. Il refuse toutefois une revalorisation trop importante, qui risquerait selon lui de fragiliser les entreprises. Le ministre estime notamment qu’un passage du Smic à 1 700 euros nets, comme le propose Jean-Luc Mélenchon, entraînerait la destruction de plus de 230 000 emplois. Une estimation gouvernementale qui ne fait pas consensus avec les organisations favorables à cette hausse.

Les syndicats attendent davantage qu’un simple coup de pouce

Les revendications des partenaires sociaux restent éloignées des premières pistes gouvernementales. La CFDT demande une augmentation de 100 euros nets mensuels, tandis que la CGT réclame une revalorisation de 10 %. Les syndicats souhaitent également obtenir des engagements sur les grilles de rémunération des branches professionnelles, dont certaines commencent à des niveaux inférieurs au Smic. Le patronat alerte, de son côté, sur les conséquences d’une hausse des coûts salariaux pour les petites entreprises. Jean-Pierre Farandou a donc évoqué la possibilité d’ajustements du coût du travail pour accompagner les négociations, sans préciser encore les mécanismes envisagés.

La conférence sociale doit permettre à Sébastien Lecornu de mesurer jusqu’où l’exécutif peut aller pour répondre à la contestation. Les organisations syndicales ont déjà annoncé qu’elles se réuniraient à l’issue du rendez-vous pour décider de la suite du mouvement. Une nouvelle journée d’action dans l’Éducation nationale et l’enseignement supérieur est prévue mardi 10 novembre. Le gouvernement espère qu’un accord sur les salaires permettra d’amorcer une sortie de crise, mais aucune revalorisation du Smic n’a encore été officiellement arrêtée.