Jean-Luc Mélenchon, lors d'un rassemblement au Bourget, affirme vouloir « tout changer » avec un programme centré sur des propositions sociales audacieuses, malgré les critiques sur son style clivant. Il refuse d'adoucir sa ligne politique et prône un rassemblement autour de ses idées plutôt que des compromis, soulevant des interrogations sur le financement et l'acceptation de son programme.

Jean-Luc Mélenchon n’a aucune intention de mettre de l’eau dans son vin. Devant plus de 20 000 sympathisants selon les organisateurs, réunis samedi 7 novembre au Bourget, le candidat de La France insoumise a présenté son programme présidentiel et revendiqué une ligne de rupture assumée. Malgré les critiques sur sa personnalité et les interrogations concernant sa capacité à rassembler au second tour, le tribun insoumis refuse toute inflexion. À six mois de l’élection, il entend imposer ses idées plutôt que rechercher un compromis avec le reste de la gauche.

Le Bourget avait des allures de grand lancement de campagne. Musique, projections, interventions artistiques et militants enthousiastes : La France insoumise avait déployé les grands moyens pour présenter la nouvelle édition de L’Avenir en commun, forte de 1 069 propositions. Mais derrière la mise en scène, Jean-Luc Mélenchon a surtout adressé un message politique à ceux qui lui reprochent son caractère clivant. « D’autres commentateurs me recommandent de mettre de l’eau dans mon vin pour séduire et être moins clivant. Je ne le ferai pas », a-t-il prévenu. Et d’ajouter : « Je n’ai qu’une chose raisonnable à vous proposer : il faut tout changer. » Une manière de signifier qu’il n’entend ni modifier son discours ni édulcorer son programme pour séduire les électeurs qui lui sont aujourd’hui hostiles.

Des promesses sociales considérables, mais la question du financement demeure

Sur le fond, le programme insoumis reprend les principales propositions défendues par Jean-Luc Mélenchon depuis plusieurs années : augmentation immédiate du Smic à 1 700 euros nets, retraite à 60 ans après quarante annuités, blocage de certains prix, rétablissement de l’impôt sur la fortune et hausse de la fiscalité sur les hauts patrimoines. La planification écologique occupe également une place centrale, avec une sortie progressive du nucléaire au profit des énergies renouvelables. Le candidat entend ainsi rompre avec les orientations économiques des précédents quinquennats et relancer la consommation populaire. Mais l’ampleur des engagements soulève d’inévitables interrogations sur leur financement, leurs conséquences pour les entreprises et leur compatibilité avec les contraintes budgétaires françaises. Alors que le déficit public reste élevé et que la croissance marque le pas, les modalités financières de cette transformation devront être précisées. La question énergétique n’est pas moins sensible : la sortie du nucléaire, qui fournit aujourd’hui une grande partie de l’électricité française, suppose des investissements et une transformation profonde du système de production.

Politiquement, Jean-Luc Mélenchon ne fait pas davantage de concessions. Alors que Raphaël Glucksmann défend une gauche sociale-démocrate et que Fabien Roussel maintient sa candidature communiste, le dirigeant insoumis considère que le rassemblement doit se construire autour de son programme, et non à travers une négociation entre formations. Les ralliements récents de plusieurs députés communistes lui ont donné de nouveaux arguments, sans effacer les divisions persistantes de la gauche. Au Bourget, Mélenchon a également contesté les analyses annonçant ses difficultés en cas de second tour face à Marine Le Pen, accusant certains commentateurs de justifier par avance une éventuelle abstention. La démonstration militante de samedi confirme sa capacité à mobiliser ses partisans. Elle ne répond pas encore à la question qui pèsera sur toute sa campagne : comment transformer cet enthousiasme en une majorité électorale beaucoup plus large, sans accepter précisément les compromis qu’il vient de rejeter ?