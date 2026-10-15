Budget 2027 : Mélenchon promet 106 milliards d’euros de recettes nouvelles et attaque les aides aux entreprises

Jean-Luc Mélenchon présente un projet budgétaire alternatif au gouvernement, prévoyant 106,4 milliards d'euros de recettes nouvelles et 81,7 milliards de dépenses supplémentaires. Axé sur une fiscalité plus élevée pour les riches, il propose le retour à la retraite à 62 ans et critique les aides aux entreprises.

Jean-Luc Mélenchon présente sa propre alternative au budget de Sébastien Lecornu. Lors d’une conférence de presse organisée ce mercredi 14 octobre au siège de La France insoumise, le candidat à la présidentielle de 2027 et le député Éric Coquerel ont dévoilé un projet budgétaire prévoyant 106,4 milliards d’euros de recettes nouvelles et 81,7 milliards de dépenses supplémentaires. Le mouvement affirme vouloir réduire le déficit public d’environ 25 milliards d’euros tout en finançant plusieurs mesures sociales, dont le retour de la retraite à 62 ans.

La France insoumise entend démontrer qu’une autre trajectoire financière est possible sans reprendre les économies défendues par le gouvernement. Le projet repose principalement sur une augmentation des prélèvements visant les patrimoines les plus élevés, certains revenus financiers et plusieurs dispositifs fiscaux favorables aux détenteurs de capitaux.

ISF climatique, retraite à 62 ans et garantie d’autonomie

Parmi les principales propositions figure le rétablissement d’un impôt sur la fortune, présenté comme un ISF climatique, ainsi que la suppression de la flat tax sur les revenus du capital. LFI souhaite également instaurer une taxe sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros, afin de faire contribuer davantage les ménages les plus fortunés au financement des politiques publiques.

Le mouvement prévoit parallèlement de nouvelles dépenses sociales. Jean-Luc Mélenchon défend notamment le retour de l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans et la création d’une garantie d’autonomie de 1 337 euros mensuels pour les jeunes. Ces propositions s’inscrivent dans une stratégie de redistribution des richesses et de soutien au pouvoir d’achat.

Le candidat insoumis a également attaqué le bilan des présidences successives d’Emmanuel Macron, François Hollande et Nicolas Sarkozy, qu’il accuse d’avoir contribué à l’affaiblissement financier de l’État. Il considère notamment qu’une part importante des difficultés budgétaires provient des aides accordées aux entreprises et des politiques de réduction de certains prélèvements.