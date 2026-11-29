Présidentielle 2027 - Après Macron en 2017 et Poutou en 2022, Renaud annonce qu’il votera pour le communiste Fabien Roussel

Renaud annonce son soutien à Fabien Roussel pour l'élection présidentielle de 2027, après avoir soutenu Macron en 2017 et Poutou en 2022. Tout en saluant Roussel pour ses valeurs, le chanteur critique la classe politique française et se distancie des régimes communistes, regrettant ses concerts passés à Moscou et à Cuba.

Fabien Roussel est le secrétaire national du Parti communiste français, candidat à la présidentielle de 2027, soutenu par le chanteur Renaud ; il avait obtenu 2,28 % au premier tour en 2022.

Renaud a fait son choix pour la prochaine élection présidentielle. Dans un entretien publié ce dimanche, le chanteur de 74 ans annonce qu’il votera pour Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français. Après avoir soutenu Emmanuel Macron en 2017, puis Philippe Poutou en 2022, l’interprète de Mistral gagnant apporte cette fois son soutien au candidat communiste, tout en dressant un bilan sévère de la classe politique française.

Renaud soutient Roussel, mais prend ses distances avec les régimes communistes

« Je vais voter pour Fabien Roussel », annonce le chanteur, qui estime que le candidat communiste incarne le mieux ses valeurs de solidarité, d’empathie et de défense des plus faibles.

Renaud tient cependant à dissocier son soutien au secrétaire national du PCF de toute sympathie pour les régimes communistes.

« N’allez pas croire que je sois fan des régimes communistes », précise-t-il, affirmant également regretter d’avoir donné des concerts à Moscou, du temps de l’Union soviétique, ainsi qu’à Cuba.

Jean-Luc Mélenchon et les socialistes également égratignés

Le chanteur ne ménage pas les autres figures de la gauche française. Il reproche notamment aux socialistes d’avoir multiplié les compromis et considère que Jean-Luc Mélenchon, malgré certaines idées qu’il partage, « n’a pas la carrure d’un François Mitterrand ».

Plus largement, Renaud juge sévèrement les responsables politiques actuels, à gauche comme à droite, mettant en cause leur compétence.

Cette prise de position intervient alors que Fabien Roussel a de nouveau exclu tout ralliement à Jean-Luc Mélenchon, confirmant sa volonté de maintenir sa propre candidature à la présidentielle.

Fabien Roussel se réjouit du soutien du chanteur

Le secrétaire national du Parti communiste français n’a pas tardé à réagir, samedi 28 novembre, en saluant les engagements historiques de Renaud contre le racisme, la guerre et l’exploitation, ainsi que son implication auprès de plusieurs associations humanitaires.

« Son soutien me touche et m’oblige. Merci Renaud », a écrit Fabien Roussel sur son compte X. Le contexte électoral est en effet difficile pour le candidat communiste, crédité de quelques pour cent des intentions de vote dans les récents sondages. En 2022, il avait recueilli 2,28% des suffrages au premier tour de l’élection présidentielle.

Pour 2027, Fabien Roussel a notamment annoncé vouloir recruter 500 000 agents dans les services publics et augmenter immédiatement de 10% les salaires des fonctionnaires.

De François Mitterrand à Emmanuel Macron, des soutiens politiques fluctuants

Ce n’est pas la première fois que Renaud rend publiques ses intentions de vote. Ancien soutien de François Mitterrand, le chanteur a affiché des préférences politiques très différentes au fil des élections présidentielles.

En 2016, il avait notamment exprimé sa sympathie pour François Fillon, avant d’annoncer son soutien à Emmanuel Macron en 2017. Cinq ans plus tard, en 2022, il avait choisi Philippe Poutou, candidat du Nouveau Parti anticapitaliste, avant de faire barrage à Marine Le Pen au second tour. Lors des élections législatives de la même année, il avait également soutenu la Nupes.

En 2027, c’est donc vers le Parti communiste français que Renaud entend se tourner.

Sources citées dans l’article Compte X de Fabien Roussel