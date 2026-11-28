Lors d'une visite à Béziers, Teddy Riner éprouve des difficultés à s'exprimer, sollicitant l'aide de son entourage pour retrouver le mot « sédentaire ». Ce moment embarrassant survient peu après des déclarations controversées sur la guerre en Ukraine. Sa campagne présidentielle connaît un début laborieux, avec seulement 2% des intentions de vote.

Les vidéos embarrassantes s’accumulent pour Teddy Riner. En déplacement à Béziers, ce vendredi, le candidat à l’élection présidentielle de 2027 s’est retrouvé en difficulté devant les caméras alors qu’il évoquait le manque d’activité physique des jeunes générations. Incapable de retrouver le mot « sédentaire », le quintuple champion olympique de judo a sollicité l’aide de son entourage en pleine prise de parole.

« Tu sais, le mot ? » : Teddy Riner appelle son entourage à la rescousse

Interrogé devant plusieurs journalistes, lors d’une séquence retransmise en direct sur BFMTV, Teddy Riner a commencé à développer son propos avant de s’interrompre.

« La génération actuelle est beaucoup trop… Huuuummm… Tu sais, le mot ? », a lancé le candidat en se tournant vers l’un de ses proches. Ce dernier lui a alors soufflé : « Sédentaire». « Trop sédentaire… Voilà, merci », a finalement repris Teddy Riner devant les micros.

Après l’Ukraine, une nouvelle séquence embarrassante

Ce nouvel épisode arrive seulement deux jours après les déclarations controversées de Teddy Riner concernant la guerre en Ukraine et le soutien militaire de la France à Kiev.

Mercredi, au Salon des maires, le judoka avait notamment affirmé : « Ce n’est pas notre guerre. » Des propos qui avaient suscité de nombreuses réactions au sein de la classe politique.

Le lendemain, alors qu’il tentait de préciser sa position devant les journalistes, sa conseillère en communication était intervenue pour lui couper la parole.

Vendredi, c’est donc à nouveau un membre de son entourage qui est intervenu en pleine prise de parole du candidat, cette fois pour lui fournir un mot de vocabulaire.

Un programme présidentiel toujours en construction

Invité à Béziers par le maire Robert Ménard, Teddy Riner a notamment visité le centre pénitentiaire du Gasquinoy avant de rencontrer des professionnels du secteur viticole.

Le candidat a plaidé pour la création de nouvelles places de prison et l’amélioration des conditions de détention, sans toutefois présenter de mesures chiffrées ni de calendrier précis.

Face aux interrogations concernant son manque d’expérience politique, Teddy Riner a également déclaré : « Si vous attendez de moi que je sache tout, ça n’arrivera jamais. »

Le judoka entend s’entourer de spécialistes pour élaborer ses propositions. Sur BFMTV, il a également assuré : « J’améliore tous les jours mon programme. »

Teddy Riner tombe à 2% des intentions de vote

Officiellement candidat à l’Élysée depuis le 9 novembre, Teddy Riner connaît un début de campagne difficile. Alors que les premiers sondages avaient déjà révélé un important décalage entre sa popularité et son potentiel électoral, le dernier sondage OpinionWay, publié jeudi 26 novembre, ne lui accorde plus que 2% des intentions de vote au premier tour, contre 4% lors de la précédente enquête.

Sources citées dans l’article BFMTV · Sondage OpinionWay