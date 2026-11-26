Teddy Riner a de nouveau rencontré des difficultés lors d'une conférence de presse, tentant de clarifier des déclarations controversées sur le soutien militaire de la France à l’Ukraine. Face aux questions insistantes des journalistes, sa conseillère en communication a interrompu l’échange pour éviter d'autres polémiques, laissant encore flou son positionnement sur la question.

Au lendemain de sa sortie polémique sur la guerre en Ukraine, Teddy Riner s’est de nouveau retrouvé en difficulté devant les journalistes, ce jeudi. En déplacement à Coutances, dans la Manche, le candidat à l’élection présidentielle de 2027 a tenté de clarifier ses déclarations de la veille. Mais alors que le quintuple champion olympique s’engageait dans de nouvelles explications, son entourage est intervenu pour mettre fin à l’échange. Une séquence particulièrement embarrassante pour le judoka.

Teddy Riner s’enfonce dans ses explications

Venu visiter une exploitation agricole et un centre de formation professionnelle, Teddy Riner n’a pas échappé aux questions concernant ses déclarations controversées sur la guerre en Ukraine, prononcées la veille au Salon des maires de France.

Interrogé sur la possibilité de mettre fin aux livraisons de matériel militaire à Kiev, le candidat à l’Élysée a d’abord rappelé que la France avait toujours soutenu les peuples opprimés, avant de mettre en parallèle l’aide internationale et les difficultés financières rencontrées par les collectivités françaises.

« Oui, la France aide, mais au détriment de quoi ? », a-t-il notamment déclaré.

Une réponse qui ne précise toujours pas si Teddy Riner entend maintenir, réduire ou supprimer l’aide militaire française à l’Ukraine en cas de victoire à l’élection présidentielle.

Sa conseillère en communication intervient pour limiter les dégâts

Alors que les journalistes tentaient d’obtenir une réponse plus précise, une femme présentée comme sa conseillère en communication est intervenue pour écourter l’échange. Les remerciements se sont multipliés tandis que les journalistes tentaient encore de relancer le candidat : « Merci, merci, merci ! »

Teddy Riner a finalement repoussé ses explications à une prochaine occasion : « J’aurai l’occasion de revenir là-dessus. »

Le candidat a ensuite assuré que son futur programme confirmerait le soutien de la France aux pays opprimés, sans détailler les mesures concrètes qu’il envisage concernant l’Ukraine. La question initiale, portant sur la poursuite des livraisons de matériel militaire à Kiev, est donc restée sans réponse précise.

La veille, Teddy Riner avait déjà provoqué un tollé

Mercredi 25 novembre, au Salon des maires de France, Teddy Riner avait suscité une vive polémique en contestant la présence de militaires français sur le territoire ukrainien. « Je ne comprends pas qu’on envoie des troupes en Ukraine, alors que ce n’est pas notre guerre », avait-il déclaré.

Face aux questions des journalistes, le champion olympique avait ensuite tenté de nuancer ses propos, expliquant qu’il souhaitait favoriser le dialogue et mettre un terme au conflit entre la Russie et l’Ukraine. Quelques heures plus tard, Teddy Riner avait également remis en question le soutien financier français à Kiev, estimant qu’il fallait arrêter « de donner de l’argent que nous n’avons pas ».

Ses déclarations ont suscité de vives réactions dans la classe politique, notamment de Gabriel Attal, de Raphaël Glucksmann et du maire de Béziers, Robert Ménard.

Les couacs s’accumulent depuis l’annonce de sa candidature

Depuis l’annonce de sa candidature à l’élection présidentielle, le 9 novembre dernier, Teddy Riner multiplie les séquences médiatiques délicates. Le champion olympique s’était notamment emporté contre une journaliste en pleine interview, alors qu’il était interrogé sur son entourage et son indépendance politique. Il a également vu plusieurs de ses partenariats prendre fin, notamment celui avec l’UNICEF, tandis que les polémiques se succèdent autour de sa candidature.

Crédité de moins de 5% des intentions de vote dans les sondages, Teddy Riner doit encore présenter son programme et réunir les 500 parrainages nécessaires pour se présenter à l’élection présidentielle. En attendant, en l’espace de deux jours, le candidat à la fonction suprême aura livré deux prestations particulièrement laborieuses sur la guerre en Ukraine. Et cette fois, son entourage a préféré couper court aux explications…