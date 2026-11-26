La France plus que jamais liberticide ? Après la télé et les réseaux sociaux, le gouvernement veut étendre les pouvoirs de l’Arcom à la presse écrite

Le gouvernement français projette d'étendre les compétences de l'Arcom à la presse écrite, suscitant des inquiétudes quant à la liberté de la presse. Ce projet de loi, soumis à une procédure accélérée, permettra à l'autorité de surveiller les rachats de médias et les dépenses publicitaires, exacerbant les accusations de censure déjà présentes dans le secteur audiovisuel.

L’Arcom ne cesse d’étendre son emprise sur les médias français. Après avoir écarté C8 de la TNT, multiplié les sanctions contre des chaînes de télévision et entrepris d’encadrer les interviews politiques des youtubeurs et des influenceurs, l’autorité administrative pourrait désormais intervenir dans le secteur de la presse écrite. Le gouvernement a présenté, mercredi 25 novembre 2026, un projet de loi élargissant ses compétences à l’ensemble de la presse française. Plus inquiétant encore, l’exécutif a décidé d’engager la procédure accélérée.

Le gouvernement veut placer toute la presse dans le périmètre de l’Arcom

Sous couvert d’adaptation du droit français à la réglementation européenne, le gouvernement entend confier de nouvelles prérogatives à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Le Conseil d’État évoque explicitement, dans son avis sur le projet de loi, l’extension du « champ de compétence de cette autorité à la presse entière ».

Les quotidiens nationaux et régionaux, les hebdomadaires, les magazines et les sites d’information entreraient ainsi dans le périmètre d’intervention d’une autorité dont les décisions suscitent déjà de nombreuses accusations de censure dans le secteur audiovisuel.

Officiellement, il s’agit d’appliquer le règlement européen sur la liberté des médias, adopté le 11 avril 2024. Un texte censé protéger le pluralisme et l’indépendance éditoriale, mais dont la mise en œuvre se traduit en France par un renforcement des pouvoirs d’une autorité administrative sur les entreprises de presse.

Une réforme passée en force par la procédure accélérée

Le gouvernement a engagé la procédure accélérée dès le 25 novembre. Une décision qui permet de réduire la navette parlementaire à une seule lecture du texte dans chaque chambre avant la réunion éventuelle d’une commission mixte paritaire.

Les dispositions concernant la presse sont intégrées dans un vaste projet de loi portant diverses mesures d’adaptation au droit européen en matière économique, financière, énergétique, de consommation, de santé et de travail.

Une réforme touchant à un principe aussi fondamental que la liberté de la presse aurait pourtant mérité un débat parlementaire spécifique et approfondi, plutôt que d’être intégrée à un ensemble de dispositions techniques examinées selon une procédure accélérée.

L’Arcom pourra s’immiscer dans les opérations économiques des journaux

Le gouvernement prévoit notamment de donner à l’Arcom de nouvelles compétences concernant les rachats, les fusions et les prises de contrôle d’entreprises de presse.

L’autorité devra évaluer ces opérations au regard du pluralisme des médias et de leur indépendance éditoriale. Elle pourra également réclamer aux entreprises concernées les informations nécessaires à ses investigations.

Dans la version examinée par le Conseil d’État, l’intervention de l’Arcom serait obligatoire lorsqu’une des entreprises concernées réalise un chiffre d’affaires supérieur à 25 millions d’euros dans les activités visées en France, ou lorsque leur chiffre d’affaires cumulé dépasse 40 millions d’euros.

Mais le Conseil d’État envisage également la possibilité pour l’Arcom d’intervenir en dessous de ces seuils. Il recommande par ailleurs que ces montants puissent être modifiés par décret.

Autrement dit, même des entreprises de presse de taille plus modeste pourraient être concernées par les interventions du régulateur.

Les recettes publicitaires de la presse également sous surveillance

L’Arcom se verrait aussi confier une mission de surveillance des dépenses publicitaires publiques auprès des médias.

L’État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les entreprises détenues majoritairement par l’État devront lui communiquer des informations relatives à ces dépenses.

L’autorité interviendrait également, en coordination avec l’Agence nationale des fréquences, dans le contrôle de certaines modalités d’accès aux médias depuis les appareils et les interfaces numériques.

Structure économique des entreprises de presse, opérations de rachat, publicité publique, accès numérique aux médias : le périmètre d’intervention de l’Arcom s’étend désormais bien au-delà de la télévision et de la radio.

C8, CNews, youtubeurs : une autorité qui ne cesse d’étendre son pouvoir

Cette nouvelle offensive réglementaire intervient alors que l’Arcom est déjà au cœur de nombreuses controverses.

En février 2025, C8 a cessé d’émettre sur la TNT à la suite de la décision du régulateur de ne pas renouveler sa fréquence, privant les téléspectateurs d’une chaîne qui figurait parmi les plus regardées de la télévision numérique terrestre.

Le 20 novembre dernier, l’Arcom a également annoncé vouloir imposer des obligations de pluralisme politique aux youtubeurs et aux influenceurs⁠, à l’approche de l’élection présidentielle de 2027.

Et ce jeudi 26 novembre, Reporters sans frontières, une organisation pourtant censée défendre la liberté de la presse, a demandé à l’Arcom de suspendre intégralement les programmes de CNews pendant un mois⁠.

Une démarche qui a provoqué la colère de Robert Ménard, cofondateur de Reporters sans frontières⁠, qui a notamment dénoncé « une saloperie » et « un reniement ».

C’est donc dans ce contexte particulièrement préoccupant pour la liberté d’expression que le gouvernement souhaite étendre les compétences de l’Arcom à la presse écrite.

Demain, une police de la pensée pour les journaux ?

Depuis 1881, la liberté de la presse en France repose sur un principe fondamental : les journalistes sont libres de publier leurs informations et leurs opinions, sous réserve des limites fixées par la loi, dont le respect relève notamment de l’autorité judiciaire.

À ce stade, le projet de loi ne prévoit pas de donner à l’Arcom le pouvoir de censurer directement un article, de sanctionner un journal pour sa ligne éditoriale ou d’en ordonner la fermeture. Il contient également des dispositions renforçant la protection du secret des sources journalistiques.

Mais l’accumulation des prérogatives confiées à cette autorité administrative soulève une question : quelles garanties empêcheront que ses pouvoirs soient encore élargis demain au contenu même des journaux ?

La liberté de la presse implique aussi la liberté de déplaire, de déranger, de critiquer le pouvoir et de défendre une ligne éditoriale sans avoir à se conformer aux préférences d’un régulateur.

Après la télévision, la radio, les plateformes numériques et les influenceurs, voici donc la presse écrite qui entre à son tour dans le champ de compétences de l’Arcom.

Au nom de la défense de la liberté des médias, le gouvernement entend ainsi renforcer le contrôle administratif sur ces mêmes médias. Un paradoxe pour le moins inquiétant dans une démocratie.

Sources citées dans l’article Avis du Conseil d’État · Règlement européen sur la liberté des médias · Projet de loi du gouvernement