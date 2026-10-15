Déception pour Cyril Hanouna: son magazine «Tout beau tout news» s’arrête après seulement trois numéros

C’est une déception pour Cyril Hanouna et son associé Michel Moulin. Lancé en grande pompe le 5 octobre dernier, leur nouvel hebdomadaire Tout beau tout news va déjà disparaître des kiosques, faute d’avoir trouvé suffisamment de lecteurs. L’aventure n’aura duré que trois semaines, alors que les deux hommes ambitionnaient de s’imposer sur le marché de la presse télévisée avec un magazine populaire, vendu à petit prix et bénéficiant de la puissance médiatique de l’animateur de W9.

Trois numéros et puis s’en va : une aventure express

Le verdict est tombé ce jeudi : Tout beau tout news va cesser sa publication après seulement trois numéros. La décision aurait été prise en début de semaine, au moment même où le deuxième numéro arrivait chez les marchands de journaux. Le troisième, attendu lundi 19 octobre, sera donc le dernier.

Le magazine avait pourtant bénéficié d’un lancement particulièrement ambitieux. Dès le 5 octobre, les lecteurs pouvaient découvrir un hebdomadaire de 132 pages, commercialisé au prix de 1,70 euro, avec une première mise en place de 180 000 exemplaires. Cyril Hanouna figurait lui-même en couverture du numéro inaugural, accompagné d’une interview destinée à attirer ses nombreux admirateurs.

Mais cette exposition n’a manifestement pas suffi à transformer les téléspectateurs en acheteurs. Dix jours seulement après le lancement national, l’arrêt de la publication est déjà acté.

180 000 exemplaires au lancement, des ambitions rapidement douchées

L’objectif était pourtant considérable. Les responsables du magazine espéraient atteindre à terme environ 100 000 exemplaires vendus par semaine, un niveau qui aurait permis à Tout beau tout news de s’installer parmi les titres populaires de la presse télévisée française.

Le rédacteur en chef, Denis Carreaux, ancien directeur de la rédaction de Nice-Matin, affichait encore récemment sa confiance dans le potentiel du projet. Il déclarait notamment : « Nous avons de vraies ambitions, autour de 100 000 exemplaires en rythme de croisière. »

Les chiffres précis des ventes des deux premiers numéros ne sont pas encore publiquement connus. Une chose est néanmoins certaine : les résultats commerciaux n’ont pas convaincu les responsables de poursuivre l’expérience.

Cyril Hanouna et Michel Moulin avaient misé sur un magazine populaire

Derrière cette aventure éditoriale se trouvait un tandem associant Cyril Hanouna à l’homme d’affaires Michel Moulin, président de la société éditrice TBT Press. Comme nous l’expliquions dans notre article consacré au rôle central de Michel Moulin dans le lancement du magazine⁠, l’entrepreneur avait mobilisé son expérience de la presse pour accompagner l’animateur dans cette diversification.

Michel Moulin n’était pas un novice dans ce secteur. Après avoir participé au développement de ParuVendu, il avait notamment lancé Le 10 Sport en 2008, avec l’ambition de concurrencer L’Équipe. Cette fois, le projet reposait sur un positionnement différent : proposer un hebdomadaire télévisé accessible, associant programmes, informations people, interviews et révélations sur les coulisses du petit écran.

Le groupe M6 accompagnait l’opération à travers un accord de licence permettant l’utilisation des marques liées à Tout beau, tout n9uf, sans être actionnaire de TBT Press. L’objectif était de prolonger dans les kiosques l’univers de l’émission quotidienne diffusée sur W9.

Les chroniqueurs de Hanouna mobilisés pour séduire les lecteurs

Pour remplir ses 132 pages, le magazine s’appuyait notamment sur plusieurs personnalités familières des téléspectateurs de Cyril Hanouna. Benjamin Castaldi, Isabelle Morini-Bosc, Géraldine Maillet, Fabien Lecœuvre, Michel Mary ou encore Shana Loustau participaient à différents contenus éditoriaux.

La formule comprenait 84 pages consacrées aux programmes et aux sélections télévisées, auxquelles s’ajoutaient des interviews, des enquêtes, des rubriques people et des jeux. Le deuxième numéro avait notamment choisi de mettre Mosimann, nouveau directeur de la Star Academy, à la Une.

Cyril Hanouna avait personnellement défendu le projet lors de son lancement, affirmant : « Je crois à fond dans la presse écrite. Il y a une vraie place pour un nouveau journal télé et people. » Une conviction qui ne se sera pas traduite par une implantation durable dans les kiosques.

Un revers pour Hanouna, 10 jours après le lancement

L’arrêt de Tout beau tout news constitue un échec commercial pour cette première formule, dont la durée de vie aura été exceptionnellement courte. Malgré un prix de vente accessible, une distribution nationale, une couverture médiatique importante et la notoriété de son principal promoteur, le magazine n’aura pas réussi à convaincre suffisamment de lecteurs.

Cette disparition intervient alors que Cyril Hanouna poursuit parallèlement son activité télévisuelle sur W9 avec Tout beau, tout n9uf. Elle ne remet pas en cause la diffusion de son émission, mais met un terme à son projet de déclinaison hebdomadaire sur papier.

Pour Michel Moulin et Cyril Hanouna, l’expérience s’achève donc presque aussi vite qu’elle avait commencé. Le troisième numéro, prévu le 19 octobre, devrait refermer définitivement cette parenthèse éditoriale, moins de trois semaines après l’arrivée du magazine dans les kiosques.