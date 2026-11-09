Mort de Didier Fèvre à 73 ans: le photographe de L’Équipe avait immortalisé les plus grands champions

Didier Fèvre, photographe emblématique du quotidien L'Équipe, s'est éteint à 73 ans à Chantilly. Pendant 25 ans, il a immortalisé des champions et des événements majeurs, remportant deux prix pour ses clichés, dont celui de Marie-José Pérec aux Jeux d'Atlanta. Sa disparition suscite une vive émotion dans le milieu sportif.

Le photographe sportif Didier Fèvre est décédé ce samedi à son domicile de Chantilly, dans l’Oise, à l’âge de 73 ans. Pendant 25 ans, de 1987 à 2012, il avait travaillé pour le quotidien L’Équipe, photographiant les plus grands champions et plusieurs éditions des Jeux olympiques. Lauréat de deux prix de la meilleure photographie sportive de l’année, il avait notamment signé un cliché de Marie-José Pérec lors des Jeux d’Atlanta en 1996, devenu l’une des images emblématiques des archives du journal.

25 ans au service de la photographie sportive

Didier Fèvre avait rejoint L’Équipe en 1987. Pendant un quart de siècle, il avait parcouru les terrains, les stades et les grandes compétitions internationales pour photographier les sportifs au plus près de leurs performances.

Son travail lui avait valu deux distinctions importantes : le prix Crédit Lyonnais de la meilleure photographie sportive de l’année, remporté en 1992 puis en 1997. Ces récompenses avaient consacré son talent pour saisir les instants décisifs des compétitions.

Son nom reste notamment associé aux Jeux olympiques d’Atlanta de 1996. Cette année-là, Marie-José Pérec remporte deux médailles d’or, sur 200 et 400 mètres. Didier Fèvre immortalise la championne française au cours de ces Jeux. Vingt-cinq ans plus tard, l’une de ses photographies est choisie pour illustrer la couverture de L’Œil du sport, un ouvrage publié en 2021 par L’Équipe et les éditions Solar, réunissant une sélection des plus belles images sportives du quotidien.

Une photographie de Marie-José Pérec devenue une référence

En juin 2024, à l’approche des Jeux olympiques de Paris, Didier Fèvre avait retrouvé les locaux de L’Équipe pour évoquer son métier aux côtés de Franck Seguin, photographe et responsable du service photo du quotidien.

Les deux hommes avaient échangé sur leurs expériences olympiques, les contraintes du reportage sportif et la nécessité de saisir, parfois en une fraction de seconde, l’image qui restera associée à une performance.

Le parcours de Didier Fèvre avait ainsi traversé plusieurs générations de champions et de profondes transformations techniques, depuis la photographie argentique jusqu’au développement du numérique dans les rédactions sportives.

Une disparition qui attriste le monde du sport et de la photographie

L’annonce de son décès a suscité de nombreuses réactions. Le présentateur Nikos Aliagas, lui-même passionné de photographie, a notamment exprimé sa tristesse sur X : « Une immense tristesse… Immense. »

Au sein de L’Équipe, Didier Fèvre laisse le souvenir d’un professionnel expérimenté, apprécié pour son regard, sa curiosité et ses qualités humaines.

Son décès marque la disparition d’un photographe qui avait consacré vingt-cinq années de sa carrière à documenter le sport de haut niveau. Parmi les images qu’il laisse figurent celles des Jeux olympiques d’Atlanta, dont son portrait photographique de Marie-José Pérec retenu pour la couverture de L’Œil du sport en 2021.