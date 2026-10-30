The Voice: après les difficultés pour recruter des coachs, TF1 dévoile un jury au rabais avec Mika, Tayc, Suzane et Marine

TF1 révèle le jury de la nouvelle saison de The Voice, composé de Mika, Tayc, Suzane et Marine, suscitant des interrogations sur la notoriété des coachs. Face à des difficultés de recrutement, le choix de Marine, jeune et peu expérimentée, illustre la stratégie d’autopromotion de la chaîne, signalant un recul artistique significatif par rapport aux saisons précédentes.

TF1 a dévoilé ce vendredi les quatre coachs de la prochaine saison de The Voice : Mika, Tayc, Suzane et Marine. Un casting qui risque de décevoir les fidèles de l’émission. À l’exception de Mika, les trois autres artistes sont loin de posséder la notoriété, la carrière et le palmarès des grandes stars qui ont occupé les fauteuils rouges depuis le lancement du programme. Ce choix arrive après plusieurs semaines de difficultés pour recruter des coachs, qui avaient même contraint la production à reporter les tournages.

Après les problèmes de recrutement, TF1 se retrouve avec un jury bien moins prestigieux

Il fut un temps où The Voice pouvait se permettre de réunir Florent Pagny, Jenifer, Garou et Louis Bertignac autour de ses fauteuils rouges. C’était en 2012, lors du lancement du programme. Les saisons suivantes avaient accueilli des artistes comme Zazie, Mika, Pascal Obispo, Amel Bent, Marc Lavoine, Vianney ou encore Lara Fabian. Des chanteurs installés, dont certains possédaient plusieurs décennies de carrière, des millions de disques vendus et une reconnaissance incontestable du grand public.

Pour 2027, le contraste est saisissant. Mika, Tayc, Suzane et Marine composeront le nouveau jury. Si Mika possède indéniablement la stature internationale et l’expérience nécessaires, le choix des 3 autres coachs pose question. Leur talent musical n’est pas en cause, mais leur carrière et leur notoriété sont sans commune mesure avec celles de la plupart des grandes figures historiques du programme.

Ce casting prend une dimension particulière au regard des difficultés rencontrées par la production. Mi-octobre, les problèmes de recrutement des coachs avaient provoqué le report des tournages de The Voice. Plusieurs artistes ne souhaitaient pas poursuivre l’aventure, tandis que les négociations financières compliquaient la constitution du jury. Le départ de Florent Pagny, figure emblématique de l’émission, avait également laissé un vide considérable.

Le résultat est désormais connu : TF1 présente un jury largement renouvelé, dont le prestige apparaît nettement inférieur à celui des premières saisons.

Marine, un pur produit TF1 propulsé coach après un seul album

Le choix de Marine est particulièrement révélateur de la stratégie de TF1. À seulement 26 ans, la gagnante de la Star Academy 2024 devient la plus jeune coach de l’histoire de The Voice, alors qu’elle ne compte qu’un seul album à son actif et moins de 2 ans de carrière professionnelle. Une promotion fulgurante pour une artiste qui, il y a encore peu, était elle-même candidate d’un télé-crochet.

Marine apparaît surtout comme un pur produit TF1. Révélée par la Star Academy, largement exposée sur la chaîne, elle a également été sacrée artiste féminine francophone de l’année aux NRJ Music Awards le 23 octobre dernier, lors d’une cérémonie diffusée sur TF1. Une récompense qui avait de quoi surprendre au regard de la concurrence : Marine a notamment été préférée à Aya Nakamura, Angèle, Charlotte Cardin et Theodora, dont le projet Mega BBL a été certifié triple platine, contre un disque de platine pour le premier album de Marine.

Comme le montrait l’enquête sur le palmarès des NRJ Music Awards 2026 et les artistes favorisés par l’écosystème TF1, 5 des 13 trophées compétitifs ont été attribués à des personnalités issues de la Star Academy. Marine figurait parmi les grandes bénéficiaires de cette cérémonie, dont le règlement permet aux organisateurs de sélectionner eux-mêmes les artistes soumis au vote du public.

Après avoir remporté la Star Academy, puis un NRJ Music Award particulièrement prestigieux, Marine décroche désormais un fauteuil de coach dans une autre émission phare de TF1. La chaîne continue ainsi de promouvoir une artiste qu’elle a elle-même révélée, au point de lui confier un rôle autrefois réservé à des chanteurs possédant souvent plusieurs décennies de carrière.

Le contraste est d’autant plus frappant que Marine avait tenté sa chance dans The Voice Kids en 2015, sans convaincre un seul coach de se retourner. Onze ans plus tard, après un seul album, elle va conseiller et départager d’autres chanteurs. Difficile de ne pas y voir une nouvelle illustration de la stratégie d’autopromotion de TF1, qui privilégie ses propres talents au détriment du prestige historique du jury.

Tayc et Suzane : des artistes reconnus, mais loin du prestige des anciens coachs

Tayc, 30 ans, sera le seul coach de la saison précédente à conserver son fauteuil. L’interprète de Le Temps et N’y pense plus possède plusieurs succès à son actif et bénéficie d’une réelle popularité, notamment auprès du jeune public. Il a également remporté Danse avec les stars en 2021, une autre émission de TF1.

Mais son parcours reste relativement récent face à celui des artistes qui ont construit la réputation de The Voice. Sa reconduction confirme la volonté de TF1 de privilégier une génération de chanteurs plus jeunes, au risque de perdre une partie du prestige qui faisait autrefois la force de son jury.

Même constat pour Suzane, 35 ans. Révélée avec son album Toï Toï, la chanteuse a remporté la Victoire de la musique de la Révélation scène en 2020. Elle dispose d’une identité artistique affirmée et d’une expérience de la scène, mais sa notoriété auprès du grand public demeure limitée par rapport à celle des grandes stars précédemment recrutées.

L’écart est considérable avec des personnalités comme Florent Pagny, Garou, Zazie ou Pascal Obispo, dont les répertoires et les carrières étaient déjà largement connus de plusieurs générations de téléspectateurs. À l’époque, les candidats pouvaient bénéficier des conseils de chanteurs qui avaient derrière eux des années de succès et une connaissance approfondie de l’industrie musicale.

Mika, seul véritable poids lourd de cette nouvelle équipe

Dans ce jury, Mika fait figure d’exception. L’artiste international, révélé notamment par Grace Kelly et Relax, Take It Easy, possède une carrière qui dépasse largement les frontières françaises. Il connaît aussi parfaitement les mécanismes de The Voice, où il a déjà remporté la compétition avec Kendji Girac en 2014, puis Whitney Marin en 2019.

Son retour apparaît comme le principal argument de crédibilité de cette nouvelle équipe. Il apporte l’expérience, la notoriété internationale et la légitimité artistique que le programme avait historiquement recherchées chez ses coachs.

Mika retrouve ainsi une émission dont il connaît les exigences et les particularités. Dans une vidéo annonçant son retour, le chanteur a lancé : « I’m back ! » Une formule qui tranche avec le manque d’expérience de ses nouveaux partenaires.

Florent Pagny, Amel Bent et Lara Fabian remplacés : une nette baisse de standing

La comparaison avec la saison précédente est particulièrement sévère pour TF1. En 2026, le jury réunissait Florent Pagny, Amel Bent, Lara Fabian et Tayc. Trois de ces 4 artistes disparaissent donc de la nouvelle composition.

Florent Pagny, recordman des victoires dans l’émission, avait annoncé son départ après une septième victoire. Lara Fabian possédait une carrière internationale de plusieurs décennies, tandis qu’Amel Bent était devenue une habituée des fauteuils rouges.

Pour les remplacer, TF1 a choisi Mika, dont le retour constitue une véritable valeur sûre, mais également 2 artistes dont les carrières sont beaucoup plus courtes.

La chaîne présente pourtant cette nouvelle composition comme un événement : « The Voice ouvre un nouveau chapitre de son histoire, avec une nouvelle génération de coachs ! » Une manière de mettre en avant le rajeunissement du programme, alors que la différence de standing avec les jurys historiques saute aux yeux.

The Voice 2027 : TF1 mise sur la jeunesse après avoir peiné à convaincre les stars

La seizième saison de The Voice sera diffusée en 2027 sur TF1 et TF1+, avec Nikos Aliagas à la présentation. La chaîne n’a pas encore annoncé de date précise de lancement.

Les auditions à l’aveugle conserveront leur principe habituel, avec 4 coachs chargés de sélectionner les talents uniquement sur leur voix, avant de les accompagner jusqu’aux dernières étapes du concours.

Le choix des personnalités installées dans les fauteuils rouges a toujours constitué l’un des principaux atouts du programme. Au fil des années, TF1 avait réussi à attirer des artistes populaires et expérimentés, capables de séduire un public très large.

Avec Mika, Tayc, Suzane et Marine, la chaîne fait désormais le pari d’un jury beaucoup moins prestigieux, dans lequel un seul artiste possède véritablement la stature des grandes figures qui ont marqué l’histoire de The Voice.