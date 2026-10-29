Christophe Hondelatte, dans une vidéo insolite, interpelle directement les annonceurs depuis des toilettes, mettant en avant son slip dans un effort comique pour attirer des sponsors pour son podcast « 100% Hondelatte ». Face à des difficultés de financement, il sollicite publiquement des entreprises, espérant séduire de nouveaux investissements pour assurer la continuité de son émission.

Christophe Hondelatte est prêt à tout pour trouver de l’argent et poursuivre son podcast « 100% Hondelatte ». Ce jeudi, le journaliste de 62 ans a publié une vidéo pour le moins insolite dans laquelle il apparaît dans des toilettes et met en avant son slip pour attirer l’attention des annonceurs. Derrière cette mise en scène humoristique, l’ancien animateur d’Europe 1 reconnaît une situation préoccupante : son émission manque de sponsors et pourrait être menacée.

On connaissait Christophe Hondelatte pour ses affaires criminelles, sa voix reconnaissable entre mille et son ton théâtral. Le voilà désormais dans des toilettes, prêt à utiliser ses sous-vêtements pour convaincre des entreprises de financer son podcast.

Dans une vidéo publiée sur X, le journaliste apparaît face à la caméra et interpelle directement ses abonnés : « Ah, vous êtes là ? Ça tombe bien, parce que j’ai un message à vous faire passer. »

Il explique ensuite les raisons de cette intervention inhabituelle : « Pour faire vivre mon podcast 100% Hondelatte, j’ai besoin de sponsors. Sans sponsors, c’est… c’est cramé. Il me faut des sponsors. Je n’en ai pas assez. »

Un aveu particulièrement direct pour celui qui a quitté Europe 1 à la fin de l’année 2025 afin de poursuivre sa carrière en indépendant. Christophe Hondelatte ne donne aucun chiffre sur ses difficultés financières, mais reconnaît ouvertement que les annonceurs actuels ne suffisent pas à répondre à ses besoins.

Dans les toilettes, il propose de porter Le Slip Français pour séduire les annonceurs

Pour faire passer son message, Christophe Hondelatte a choisi une mise en scène volontairement décalée. Filmé dans des toilettes, il évoque la possibilité de porter des sous-vêtements d’une marque française pour décrocher un partenariat publicitaire.

« Et donc, voilà ce que je suis prêt à faire. Je porte le Slip Français, comme le Premier ministre. Voilà jusqu’où je suis prêt à aller. », lance-t-il avec son humour habituel.

La marque Le Slip Français est directement interpellée dans le message accompagnant sa publication : « Les amis, j’ai besoin de vous ! Pour que 100% HONDELATTE continue, il nous faut des sponsors. À vos idées, je suis prêt à tout ! @LeSlipFrancais, j’attends votre message. »

Une opération de séduction commerciale particulièrement inhabituelle pour un journaliste de sa notoriété. Christophe Hondelatte espère manifestement que cette vidéo, largement éloignée de l’univers sombre de ses émissions criminelles, attirera l’attention de nouveaux partenaires.

Après dix ans sur Europe 1, l’indépendance se révèle plus difficile à financer

Cette vidéo prend une dimension particulière au regard du parcours récent du journaliste. En décembre 2025, Christophe Hondelatte avait quitté Europe 1 après dix années de collaboration, mettant un terme à une aventure radiophonique marquée par le succès de « Hondelatte raconte ».

Le 12 janvier 2026, il avait lancé « 100% Hondelatte », un podcast indépendant reprenant ce qui avait fait sa réputation : des affaires criminelles, des témoignages, des reconstitutions et des entretiens autour de faits divers.

À l’époque de son départ, son émission sur Europe 1 revendiquait environ 10 millions d’écoutes mensuelles. Une audience considérable, qui ne garantit toutefois pas de retrouver immédiatement des recettes publicitaires équivalentes lorsqu’on développe un nouveau programme indépendant.

Neuf mois après son lancement, Christophe Hondelatte se retrouve donc à solliciter publiquement des entreprises pour assurer le financement de son activité.

« Je n’en ai pas assez » : le podcast est-il menacé ?

Si Christophe Hondelatte n’a pas annoncé la fin de son émission, ses propos témoignent d’un besoin de financement qu’il juge suffisamment urgent pour lancer cet appel public.

Le journaliste poursuit actuellement la publication de ses épisodes, notamment consacrés à des affaires criminelles françaises. Il n’a cependant communiqué ni le montant de ses recettes publicitaires, ni le nombre de partenaires recherchés, ni les sommes nécessaires pour assurer la continuité du programme.

À la fin de sa vidéo, il invite directement les entreprises intéressées à prendre contact avec son partenaire commercial : « Et si vous voulez être mon sponsor, alors adressez-vous à Acast. C’est mon partenaire dans cette aventure. »

Reste désormais à savoir si cette apparition dans les toilettes permettra à Christophe Hondelatte de décrocher de nouveaux contrats publicitaires. Après avoir raconté pendant des années les affaires criminelles les plus célèbres, le journaliste mise aujourd’hui sur son propre sens de la mise en scène pour financer la suite de son aventure.