Polémique du 20 heures : France Télévisions présente ses excuses après plusieurs erreurs, la rédaction de Laurent Delahousse dans la tourmente

France Télévisions subit une crise éditoriale après avoir reconnu des erreurs dans ses reportages. Un reportage sur les manifestations du 17 octobre provoque des critiques internes et des accusations de propagande, tandis que d'autres erreurs factuelles dans le journal de 20 heures entraînent des excuses publiques, ajoutant à la pression sur la direction.

France Télévisions traverse une nouvelle crise éditoriale. En quelques jours, le groupe audiovisuel public a dû reconnaître plusieurs erreurs dans ses journaux télévisés, tandis que le traitement des manifestations du 17 octobre par le 20 heures de France 2 a déclenché une véritable fronde interne. Entre accusations de propagande, erreurs factuelles et demandes de démission, la direction de l’information se retrouve sous pression.

Un reportage de 12 minutes sur les violences qui provoque un tollé

La polémique a éclaté après la diffusion, dimanche 18 octobre, d’un long reportage intitulé Au cœur des violences, dans le journal de 20 heures présenté par Laurent Delahousse sur France 2.

Pendant environ 12 minutes, les téléspectateurs ont découvert une succession d’images montrant les affrontements, les dégradations et les violences qui ont accompagné les manifestations du 17 octobre. Le document, diffusé presque sans commentaire journalistique, a rapidement suscité de nombreuses critiques.

Au sein même de France Télévisions, plusieurs journalistes ont dénoncé un montage accordant une place considérable aux violences, sans expliquer suffisamment les revendications des manifestants mobilisés contre la vie chère et pour l’éducation.

La CGT de France Télévisions a publié un communiqué particulièrement virulent, intitulé Sous les pavés, la propagande !. Le syndicat accuse le journal d’avoir transformé la couverture d’un mouvement social en un « clip de propagande », donnant une image déformée des manifestations.

La CGT réclame même la démission de l’ensemble de l’équipe responsable du journal de Laurent Delahousse.

France Télévisions reconnaît ses erreurs et présente ses regrets

Face à l’ampleur des réactions, Philippe Corbé, directeur de l’information de France Télévisions, a été contraint de s’expliquer. Dans une réponse publiée par le médiateur du groupe, il a reconnu que le reportage manquait de précisions et de contextualisation : « Nous aurions dû être plus clairs, en contextualisant davantage. »

Le responsable a également admis que le montage pouvait entretenir une confusion entre les manifestants pacifiques et les auteurs des violences : « Nous aurions dû être plus précis dans le montage, la contextualisation et le commentaire pour qu’il n’y ait pas de confusion. »

Philippe Corbé a néanmoins défendu le principe d’un reportage en immersion, reposant sur une écriture différente des sujets habituels du journal télévisé. Il a reconnu que cette distinction aurait dû être davantage expliquée aux téléspectateurs.

Les journalistes de France 2 dénoncent un « dérapage total et non contrôlé »

La contestation ne se limite pas aux organisations syndicales. La Société des journalistes de France Télévisions a également exprimé son profond désaccord avec le traitement éditorial du reportage.

Son président, Valéry Lerouge, a décrit un « dérapage, total et non contrôlé », qualifiant également le document d’« ovni ».

La CFDT a dénoncé une « ligne rouge déontologique » franchie par le journal. Le syndicat reproche notamment à France 2 d’avoir consacré une place disproportionnée aux images de casse par rapport aux revendications des manifestants.

Selon son décompte, moins de deux minutes auraient été consacrées aux revendications lycéennes et aux manifestants pacifiques dans une édition spéciale de 48 minutes, hors allocution présidentielle.

Ces critiques sont d’autant plus embarrassantes qu’elles émanent directement de salariés et de représentants des journalistes du groupe audiovisuel public.

Nouvelle polémique : deux erreurs factuelles dans le même reportage

Alors que France Télévisions tentait de répondre à cette première controverse, une nouvelle affaire a éclaté.

Mardi 20 octobre, le 20 heures de France 2, présenté cette fois par Jean-Baptiste Marteau, a diffusé un reportage consacré à l’interpellation d’un suspect dans l’enquête sur l’incendie de la mairie de Limoges.

Le sujet comportait deux erreurs importantes. La première concernait l’identité d’un homme interrogé à l’écran. Présenté comme le maire de Val-d’Issoire, en Haute-Vienne, il était en réalité un ami du suspect. La seconde portait sur les antécédents judiciaires de l’homme interpellé. Le reportage affirmait qu’il avait été condamné pour avoir incendié des véhicules Enedis et des antennes-relais. En réalité, sa condamnation concernait des violences contre un policier.

Le mercredi 21 octobre, la rédaction du 20 heures a publié un rectificatif sur son compte X, reconnaissant officiellement les deux erreurs : « Hier soir dans le JT de 20h, le sujet sur l’interpellation d’un suspect concernant l’incendie de la mairie de Limoges comportait deux erreurs. »

Après avoir corrigé les informations, la rédaction a conclu : « Nous présentons nos excuses à nos téléspectateurs. » Le reportage concerné a ensuite été retiré du replay du journal télévisé.

Une journaliste politique contrainte, elle aussi, de s’excuser

Le même mercredi 21 octobre, une autre journaliste de France Télévisions a dû reconnaître une erreur.

Alix Bouilhaguet, éditorialiste politique du groupe, avait affirmé sur Franceinfo que Jean-Luc Mélenchon n’avait pas clairement condamné les pillages du 17 octobre et l’incendie de la mairie de Limoges.

Or, le dirigeant de La France insoumise avait explicitement condamné cet incendie lors d’une intervention sur LCI, dimanche 18 octobre, le qualifiant de crime.

L’éditorialiste a publié un message reconnaissant son erreur : « Ce matin, en affirmant que Jean-Luc Mélenchon n’avait pas nettement condamné les pillages du 17 octobre et l’incendie de la mairie de Limoges, j’ai commis une erreur. Je tiens à présenter mes excuses. »

France Télévisions a également annoncé que la journaliste renouvellerait ses excuses à l’antenne.

Une succession de polémiques embarrassante pour le service public

En quelques jours, France Télévisions a donc dû faire face à trois controverses distinctes : un reportage sur les manifestations contesté jusque dans sa propre rédaction, deux erreurs factuelles dans un sujet consacré à l’incendie de la mairie de Limoges et une affirmation politique erronée diffusée sur Franceinfo.

La situation est particulièrement délicate pour la direction de l’information, déjà confrontée aux critiques sur la couverture des violences et des manifestations en France.

Les excuses successives n’ont pas mis fin à la contestation interne. Les syndicats maintiennent leurs critiques sur les choix éditoriaux du 20 heures, tandis que la demande de démission formulée par la CGT vise directement l’équipe du journal présenté par Laurent Delahousse.

Pour France Télévisions, la question dépasse désormais la correction de quelques erreurs. C’est la qualité du traitement journalistique, la vérification des informations diffusées et la responsabilité éditoriale du premier journal télévisé du service public qui se retrouvent au centre de la polémique.