La honte ! Reporters sans frontières, censée défendre la liberté de la presse, demande la suspension de CNews pendant un mois

Reporters sans frontières demande à l'Arcom la suspension d'un mois des programmes de CNews, l'accusant de manquer de pluralisme. Cette saisine, fondée sur une analyse de trois émissions, met en lumière des thématiques dominantes, suscitant un débat sur la liberté d'informer et les responsabilités des médias en période électorale.

Reporters sans frontières, organisation dont la mission est de défendre la liberté de la presse et de protéger les journalistes à travers le monde, réclame désormais la suspension d’une chaîne d’information française. Ce jeudi, l’ONG a annoncé avoir saisi l’Arcom pour demander l’interruption totale des programmes de CNews pendant un mois, accusant la chaîne du groupe Canal+ de ne pas respecter ses obligations en matière de pluralisme. Une démarche qui interroge sur la conception de la liberté d’informer défendue par l’organisation, à cinq mois de l’élection présidentielle.

RSF veut priver CNews d’antenne pendant un mois

Reporters sans frontières demande à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de suspendre l’intégralité des programmes de CNews pendant un mois.

L’ONG exige également, de manière urgente, la suspension pour une durée identique de trois émissions emblématiques de la chaîne : L’Heure des pros 2, présentée par Pascal Praud, 100% Frontières et Face à Philippe de Villiers.

RSF estime que les précédentes mesures prises par le régulateur n’ont pas conduit CNews à modifier suffisamment ses programmes et réclame une sanction qu’elle qualifie d’« exemplaire et dissuasive ».

Il s’agit de la quatrième saisine de l’Arcom par Reporters sans frontières concernant CNews, et de la troisième sur le même fondement.

Une enquête portant sur seulement trois émissions

Pour justifier sa demande de suspension de toute une chaîne d’information, Reporters sans frontières s’appuie sur une analyse de 61 heures de programmes diffusés en septembre 2026, portant exclusivement sur trois émissions.

Selon l’organisation, près de 90% des opinions exprimées dans les programmes étudiés convergeraient dans le même sens.

L’immigration représenterait 19,2% des sujets traités, l’insécurité 18%, les critiques de la gauche 10,4%, l’islamisme et les débats identitaires 9,9%, et les critiques de l’audiovisuel public 7,2%.

Ces cinq thématiques concentreraient ainsi près de 65% du temps consacré aux sujets abordés dans les émissions étudiées.

RSF cible particulièrement Face à Philippe de Villiers, affirmant que 98% des opinions exprimées dans cette émission rejoindraient celles de l’ancien ministre.

Ces chiffres concernent toutefois les trois programmes sélectionnés par RSF, et non l’intégralité des émissions, journaux et reportages diffusés par CNews au cours du mois de septembre.

Le directeur général de RSF accuse CNews de « bourrage de crâne »

Arnaud Froger, responsable du pôle investigation de Reporters sans frontières, attaque frontalement la chaîne d’information : « Derrière les apparences d’une chaîne où le débat est permanent, CNews fonctionne en réalité comme une machine à fabriquer des récits à sens unique. Les voix dissonantes y sont rares et, lorsqu’elles s’expriment, elles sont souvent immédiatement réprouvées par l’ensemble du plateau. »

Thibaut Bruttin, directeur général de RSF, va encore plus loin en contestant à CNews sa qualité même de chaîne d’information : « CNews n’est pas une chaîne d’information, ainsi que le spécifie l’article 1 de sa convention, mais opère au contraire un véritable “bourrage de crâne”. »

Le directeur général de l’organisation s’en prend également directement à Vincent Bolloré : « Le groupe Bolloré sait pertinemment qu’il salit l’image des médias et trahit la promesse du journalisme : il ne peut revendiquer la liberté de la presse et crier alors à la liberté d’expression. »

Une organisation de défense des journalistes qui réclame leur mise à l’écart de l’antenne

Fondée en 1985 et reconnue d’utilité publique depuis 1995, Reporters sans frontières s’est donné pour mission de défendre la liberté, le pluralisme et l’indépendance du journalisme.

L’organisation intervient notamment dans le monde entier pour dénoncer la censure, obtenir la libération de journalistes emprisonnés et permettre à des médias interdits de reprendre leur activité.

Dans le cas de CNews, RSF réclame au contraire l’interruption de la diffusion d’un média français pendant un mois, une mesure qui empêcherait également ses journalistes de présenter leurs journaux, de diffuser leurs reportages et d’informer leurs téléspectateurs sur cette antenne.

L’organisation justifie cette demande par la défense du pluralisme, qu’elle considère comme une composante indispensable de la liberté de l’information.

Après les pétitions réclamant la fermeture de CNews, RSF passe à l’offensive

Cette nouvelle démarche fait suite au lancement d’une pétition réclamant la suppression de CNews de l’audiovisuel français, qui a dépassé le million de signatures.

En juin dernier, l’Arcom avait déjà mis en demeure CNews de respecter ses obligations en matière de pluralisme des courants de pensée et d’opinion.

Cette décision avait provoqué une vive réaction de Maxime Saada, président du directoire de Canal+, qui avait accusé l’Arcom de vouloir tuer CNews.

Plus récemment, le départ d’Amine El-Khatmi de CNews avait également relancé le débat sur les règles de comptabilisation du temps de parole et leur application aux différentes chaînes d’information.

CNews peut-elle réellement être privée d’antenne ?

L’article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication permet effectivement à l’Arcom, sous certaines conditions, de suspendre la diffusion d’une chaîne ou de certains de ses programmes pour une durée maximale d’un mois.

La sanction réclamée par Reporters sans frontières correspond donc à la durée maximale de suspension temporaire prévue par la loi.

À ce stade, la demande de RSF ne constitue pas une décision de suspension de CNews. Il appartient désormais à l’Arcom d’examiner cette nouvelle saisine.

Le paradoxe est terrible. Reporters sans frontières, qui dénonce à travers le monde les restrictions imposées aux médias et les atteintes à la liberté d’informer, demande aujourd’hui qu’une chaîne française soit réduite au silence pendant un mois. Que l’on apprécie ou non la ligne éditoriale de CNews, la liberté de la presse ne saurait être réservée aux médias dont on partage les opinions.

Le pluralisme se défend en favorisant la diversité des voix, pas en réclamant leur disparition de l’antenne. En demandant la suspension intégrale de CNews, Reporters sans frontières prend le risque de renier les principes mêmes qu’elle prétend défendre. Une honte pour une organisation qui a fait de la liberté de la presse sa raison d’être.

Sources citées dans l’article Reporters sans frontières · Saisine de l’Arcom · Analyse de 61 heures de programmes de RSF · Article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986