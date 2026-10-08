CANAL+ lance SPORT+, une nouvelle plateforme sportive entièrement gratuite et accessible à tous

CANAL+ dévoile SPORT+, une plateforme numérique gratuite dédiée au sport, réunissant des contenus de 9 grandes compétitions. Accessible à tous, elle propose retransmissions en direct, résumés et un système Multi-Live. Le lancement est prévu pour le 9 octobre, avec le Grand Prix de Singapour de Formule 1 comme premier événement.

CANAL+ élargit son offre sportive avec le lancement de SPORT+, une nouvelle plateforme numérique gratuite consacrée au sport. Annoncé ce jeudi par Maxime Saada, président du directoire du groupe, ce nouveau service promet de réunir des images exclusives, des retransmissions en direct, des résumés de rencontres et des vidéos courtes autour de 9 grandes compétitions sportives. Une nouveauté destinée aussi bien aux abonnés de CANAL+ qu’aux amateurs de sport qui ne disposent d’aucun abonnement payant.

Maxime Saada annonce une plateforme gratuite ouverte à tous

C’est Maxime Saada qui a officialisé le lancement de SPORT+ sur X, accompagné d’une vidéo présentant l’interface du nouveau service. Le dirigeant a annoncé : « Très heureux de lancer SPORT+, la nouvelle plateforme digitale gratuite de CANAL+ dédiée au Sport : 9 grandes compétitions, des images exclusives, du live, des résumés, des formats courts et toute l’expertise éditoriale de CANAL+ réunie au même endroit. »

Le président du directoire a également confirmé que la plateforme serait « accessible directement dans l’App CANAL+ pour nos abonnés … et pour tous les amateurs de sport. » L’accès gratuit constitue l’une des principales caractéristiques de cette nouvelle offre, qui entend proposer des contenus sportifs sans imposer la souscription à une formule payante.

Ligue des champions, Premier League, Formule 1 : 9 compétitions au programme

SPORT+ proposera des contenus issus de 9 compétitions dont CANAL+ possède les droits : la Ligue des champions, la Ligue Europa, la Ligue Conférence, l’Arkema Première Ligue, la Premier League anglaise, la Formule 1, le MotoGP, le Top 14 et la Pro D2.

Les amateurs de football⁠ pourront retrouver les résumés et les meilleures actions des rencontres européennes et anglaises. Les passionnés de sports mécaniques auront accès à des images de Formule 1 et de MotoGP, tandis que les supporters de rugby bénéficieront de contenus consacrés aux championnats français.

La plateforme diffusera également une sélection d’événements sportifs gratuitement et en intégralité. En revanche, l’ensemble des matchs et des compétitions habituellement réservés aux abonnés CANAL+ ne deviendra pas gratuit. Les droits de diffusion premium resteront associés aux offres payantes.

Des rencontres en direct et un système de Multi-Live inédit

Parmi les nouveautés annoncées figure le Multi-Live SPORT+, qui permettra de suivre simultanément plusieurs rencontres grâce à des fenêtres vidéo affichées sur un même écran. Les utilisateurs pourront ainsi suivre plusieurs matchs d’une soirée européenne, sans pour autant disposer gratuitement de chaque rencontre en plein écran.

L’application proposera aussi des vidéos verticales, des résumés, des extraits de rencontres, des calendriers, des résultats et des statistiques. Un mode « anti-spoil » permettra de masquer les scores afin de préserver le suspense pour les utilisateurs souhaitant regarder une compétition en différé.

Premier rendez-vous gratuit : le Grand Prix de Singapour de Formule 1

Le lancement officiel de SPORT+ est fixé au vendredi 9 octobre en France métropolitaine. Le premier grand événement annoncé est le Grand Prix de Singapour de Formule 1, programmé dimanche 11 octobre, qui sera proposé gratuitement sur la plateforme.

SPORT+ sera intégré directement à l’application CANAL+, sans nécessiter d’abonnement payant. Certains contenus pourront demander la création d’un compte gratuit. Le service sera financé notamment par la publicité, permettant au groupe audiovisuel de toucher les amateurs de sport qui ne sont pas abonnés à ses chaînes.

Cette nouvelle plateforme marque également le retour du nom Sport+, porté autrefois par une chaîne sportive du groupe, disparue en 2015. Onze ans plus tard, CANAL+ le fait renaître sous une formule numérique gratuite, conçue pour les smartphones mais également accessible sur d’autres écrans.