MC Pao, milliardaire italien, critique vivement Cyril Hanouna, l'accusant de prétendre être modeste tout en possédant un patrimoine estimé à 50 millions d'euros. Il reproche à l'animateur son discours sur l'argent, jugeant qu'il joue aux pauvres tout en ayant des actifs financiers importants. Cette tension entre les deux hommes expose des divergences sur l'image et la perception de la richesse en France.

Le milliardaire italien MC Pao, de son vrai nom Paolo Rotelli, règle une nouvelle fois ses comptes avec Cyril Hanouna. Dans une vidéo, l’entrepreneur accuse l’animateur de W9 de jouer les modestes alors qu’il dispose d’un patrimoine considérable. Il évoque notamment les 50 millions d’euros que pèserait l’animateur, ses sociétés et ses voitures de luxe. Une attaque contre celui qui lui a pourtant ouvert les portes de son émission Tout beau, tout n9uf.

« Il joue au pauvre alors qu’il pèse 50 millions »

MC Pao ne mâche pas ses mots. L’homme d’affaires italien, qui revendique lui-même une fortune dépassant le milliard d’euros, reproche à Cyril Hanouna de tenir un discours sur l’argent qui ne correspondrait pas à son propre train de vie.

« Hanouna, ce qui m’énerve avec lui, c’est qu’il joue au pauvre alors qu’il pèse 50 millions », lance-t-il sans détour.

Pour appuyer son accusation, MC Pao évoque les véhicules de luxe de l’animateur, et notamment une Smart préparée par Mansory, société allemande spécialisée dans la personnalisation de voitures haut de gamme : « Il se balade en Classe G Mansory… Mec, c’est une Smart ! C’est une Smart Mansory, c’est une voiture qui fait 80 000 euros. »

L’héritier s’attaque ensuite directement au patrimoine financier de Cyril Hanouna, affirmant que les sociétés de l’animateur permettent de mesurer l’étendue de sa richesse.

« Va chercher la holding et regarde son patrimoine »

MC Pao invite ceux qui doutent de ses affirmations à examiner les structures financières de Cyril Hanouna. L’animateur détient notamment des participations dans plusieurs sociétés, dont certaines liées à ses activités de production audiovisuelle : « Tu vas chercher la holding et tu regardes le patrimoine de la holding que possède Hanouna : il pèse 50 millions. »

Les comptes de la holding V2H ont effectivement fait apparaître plusieurs dizaines de millions d’euros d’actifs, notamment des participations financières. Ces actifs ne doivent toutefois pas être confondus avec la fortune personnelle nette de l’animateur.

Mais MC Pao va encore plus loin. Selon lui, les montants accessibles à travers les sociétés de Cyril Hanouna ne représenteraient qu’une partie de son patrimoine : « Et il y a beaucoup plus d’argent que tu vois pas, parce que t’as pas ce qu’il y a sur son compte personnel. »

Une affirmation qui vise directement l’image publique de l’animateur, régulièrement amené à commenter les difficultés financières des Français dans ses émissions.

« C’est un riche qui joue au pauvre »

Au-delà des montants avancés, MC Pao reproche surtout à Cyril Hanouna son attitude lorsqu’il aborde la question de l’argent. L’entrepreneur estime que l’animateur, lui-même fortuné, adopte un discours moralisateur à l’égard de ceux qui affichent leur réussite financière.

« Donc Hanouna, moi, ce qui m’énerve, c’est que c’est un riche qui joue au pauvre. »

Cette nouvelle charge prolonge un précédent règlement de comptes entre MC Pao et Cyril Hanouna, après leur confrontation autour de Marco Mouly sur le plateau de Tout beau, tout n9uf.

À cette occasion, MC Pao avait déjà reproché à l’animateur de critiquer l’étalage des richesses et de donner des leçons de morale aux personnes fortunées. Il avait également défendu sa conception de l’entrepreneuriat et du capitalisme, dénonçant le poids des prélèvements obligatoires en France.

« Tant que les riches vont jouer aux pauvres en France, l’économie ne repartira jamais »

MC Pao élargit ensuite sa critique à la situation économique française. Selon lui, le discours négatif sur la richesse décourage la consommation et pénalise l’activité économique : « Et tant que les riches vont jouer aux pauvres en France, l’économie va jamais repartir. Parce qu’il faut remettre de la positivité. »

L’homme d’affaires défend une vision dans laquelle les personnes fortunées devraient assumer leur réussite et dépenser leur argent plutôt que de culpabiliser de le posséder : « Si, dès que t’as de l’argent, on te dit : “Surtout, dépense pas l’argent, garde-le en banque”, comment veux-tu que l’économie, elle tourne ? »

Un autre intervenant lui donne alors raison : « Bah oui, c’est ça ! Il faut faire tourner l’économie. » MC Pao conclut simplement : « Voilà. »

Cette nouvelle attaque confirme que les relations entre MC Pao et Cyril Hanouna restent particulièrement tendues. Après avoir dénoncé les leçons de morale de l’animateur, le milliardaire s’en prend désormais ouvertement à sa fortune et à son train de vie, en l’accusant de ne pas assumer publiquement sa richesse.