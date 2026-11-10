Canal+ relance son offre «La Totale» à 40€ par mois: Netflix, HBO Max, Apple TV, cinéma et sport inclus pendant deux ans

Canal+ relance son offre « La Totale » à 40 euros par mois pour deux ans, combinant ses chaînes avec Netflix, HBO Max, Apple TV et des chaînes sportives. Disponibilité limitée du 10 novembre au 9 décembre 2026, cette offre inclut la possibilité de visionner sur quatre écrans simultanément et garantit des économies significatives sur le cumul des abonnements.

Canal+ relance ce mardi son offre « La Totale » au prix de 40 euros par mois pendant 24 mois, avec un engagement de deux ans. Cette formule réunit l’ensemble des chaînes Canal+, plusieurs grandes plateformes de streaming, dont Netflix, HBO Max, Apple TV et Paramount+, ainsi que de nombreuses chaînes sportives. L’offre, commercialisée en série limitée, est disponible du 10 novembre au 9 décembre 2026. Elle permet également à quatre utilisateurs de regarder simultanément les programmes via l’application Canal+, sous réserve des restrictions propres aux plateformes partenaires.

Netflix, HBO Max, Apple TV et Paramount+ réunis dans un seul abonnement

Avec « La Totale », Canal+ propose de regrouper dans un même abonnement ses différentes offres consacrées au cinéma, aux séries et au divertissement. Les abonnés bénéficient notamment de Netflix Standard, HBO Max Standard, Apple TV, Paramount+ et Ciné+ OCS, en plus des chaînes Canal+ et de leurs programmes à la demande.

Le bouquet comprend également les chaînes Canal+ Cinéma, Canal+ Box Office et Canal+ Grand Écran. Les abonnés peuvent accéder aux films diffusés quelques mois après leur sortie en salles, aux créations originales de Canal+ et aux catalogues des plateformes partenaires.

L’offre permet de centraliser une grande partie de ces contenus dans l’application Canal+, même si certains services nécessitent l’activation d’un compte auprès de la plateforme concernée.

Ligue des champions, Premier League, Formule 1, beIN SPORTS et Eurosport : le sport également compris

La formule ne se limite pas aux films et aux séries. Elle comprend aussi les principales chaînes sportives de Canal+, ainsi que beIN SPORTS et Eurosport.

Les abonnés peuvent notamment suivre les compétitions européennes de football, dont la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue Conférence, mais aussi la Premier League anglaise, le Top 14 de rugby, la Formule 1 et le MotoGP.

beIN SPORTS complète cette programmation avec ses droits sportifs, notamment sur la Ligue 2 et plusieurs championnats étrangers. Eurosport donne accès à de nombreuses compétitions de tennis, de cyclisme et de sports d’hiver.

Les chaînes Golf+ et les options liées aux Coupes d’Europe figurent également dans le périmètre de cette formule, selon les conditions prévues par Canal+.

Quatre utilisateurs simultanés et une qualité d’image jusqu’en UHD HDR

Autre particularité de cette offre : elle autorise quatre utilisateurs à regarder simultanément des programmes sur l’application Canal+, contre un nombre généralement inférieur sur les abonnements classiques.

L’application est accessible depuis les téléviseurs connectés, smartphones, tablettes, ordinateurs et équipements compatibles. Les abonnés peuvent également profiter d’une qualité d’image UHD HDR et du son Dolby Atmos lorsque les contenus et les appareils utilisés le permettent.

Attention toutefois : les quatre utilisateurs simultanés concernent l’application Canal+. Les plateformes partenaires, notamment Netflix, conservent leurs propres règles concernant le nombre d’écrans et les connexions autorisées.

40 euros par mois pendant deux ans : une économie affichée de 78 euros mensuels

Pour promouvoir sa série limitée, Canal+ compare son prix de 40 euros mensuels à un montant de 118 euros correspondant au cumul des prix publics de différents services souscrits séparément.

La différence affichée atteint donc 78 euros par mois, soit 936 euros sur une année. Cette comparaison reste toutefois théorique : elle suppose de souscrire individuellement l’ensemble des services concernés, sans bénéficier d’autres promotions.

Pour les abonnés qui souhaitent profiter à la fois du cinéma, des séries et des grandes compétitions sportives, le tarif permet néanmoins de réunir plusieurs abonnements dans une facture unique.

Le prix de 40 euros est garanti pendant les 24 mois d’engagement, soit un coût total de 960 euros sur deux ans, hors éventuels frais supplémentaires liés aux équipements ou aux modes de réception.

Une offre disponible jusqu’au 9 décembre, avec un engagement de 24 mois

La série limitée « La Totale » est proposée en France métropolitaine du 10 novembre au 9 décembre 2026 inclus. Elle nécessite un engagement de 24 mois et ne constitue donc pas un abonnement résiliable librement chaque mois.

À l’issue de cette période, sauf résiliation, le contrat est reconduit pour des périodes successives de 12 mois, au tarif alors en vigueur. Les abonnés devront donc surveiller leur échéance s’ils ne souhaitent pas poursuivre leur abonnement à un prix différent.

Cette formule à 40 euros n’est d’ailleurs pas totalement inédite. Canal+ avait déjà commercialisé une offre similaire en novembre 2024, à l’occasion de son quarantième anniversaire, puis renouvelé cette opération en 2025.

Les souscriptions à cette nouvelle série limitée sont ouvertes depuis ce mardi sur la boutique officielle de Canal+, pour une commercialisation prévue jusqu’au 9 décembre inclus.