«J’ai une rage, mais une rage!» Énora Malagré réagit avec colère au suicide de Julie Ollivier, première plaignante contre Cauet

Énora Malagré exprime sa colère après le suicide de Julie Ollivier, première plaignante contre Sébastien Cauet, survenu le 2 novembre. Malgré la tragédie, la famille de Julie souhaite poursuivre les poursuites judiciaires contre l'animateur, toujours mis en examen pour viols et agression sexuelle, alors que l'enquête continue.

Énora Malagré a exprimé sa colère après le suicide de Julie Ollivier, première femme à avoir porté plainte pour viols contre Sébastien Cauet. L’ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste, qui a elle-même travaillé avec l’animateur sur NRJ, a publié un message sur Instagram pour rendre hommage à la jeune femme de 28 ans, décédée le 2 novembre. Cette réaction fait suite à l’annonce de la mort de Julie Ollivier, dont la famille a décidé de poursuivre la procédure judiciaire engagée contre l’animateur.

« Voilà… j’ai une rage, mais une rage !!! »

Énora Malagré a partagé sur Instagram une publication consacrée à Julie Ollivier, accompagnée d’un message exprimant sa colère et sa tristesse : « Voilà… j’ai une rage mais une rage !!! Repose en paix chère Julie. » L’ancienne animatrice de télévision n’a pas développé davantage sa réaction, mais ses quelques mots témoignent de son émotion après l’annonce du décès de la jeune femme.

Julie Ollivier s’est donné la mort le lundi 2 novembre, à l’âge de 28 ans. Elle avait été la première femme à déposer plainte contre Sébastien Cauet, en novembre 2023, pour des faits de viols présumés. Elle accusait notamment l’animateur de l’avoir violée à Genève, en 2014, alors qu’elle était âgée de 16 ans. Elle dénonçait également d’autres faits qui se seraient produits en 2022.

Énora Malagré avait déjà critiqué le retour de Cauet à la radio

La réaction d’Énora Malagré prend un relief particulier en raison de son passé professionnel avec Sébastien Cauet. L’ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna avait collaboré avec lui sur NRJ, au début des années 2010, avant de quitter son émission.

En juin dernier, invitée de Laurent Baffie dans Coloscopie, elle était revenue sur cette expérience professionnelle, expliquant avoir été mal à l’aise avec certaines chroniques auxquelles elle participait, notamment un jeu consistant à tester la fidélité des compagnons d’auditrices. Elle avait alors déclaré : « J’ai démissionné très vite parce que ça ne me convenait pas du tout. »

À la fin du mois d’août, Énora Malagré avait également exprimé son désaccord avec le retour de Sébastien Cauet à l’antenne d’Europe 1, alors que l’animateur était toujours mis en examen. Tout en rappelant le principe de la présomption d’innocence, elle estimait qu’une personnalité faisant l’objet d’une telle procédure devait se mettre temporairement en retrait, le temps que la justice poursuive son travail.

La famille de Julie Ollivier veut poursuivre la procédure judiciaire

La disparition de Julie Ollivier a été annoncée vendredi 6 novembre par l’association MeToo Media, dont elle était adhérente. La jeune femme était accompagnée depuis plusieurs années par cette organisation engagée contre les violences sexistes et sexuelles dans les médias.

Emmanuelle Dancourt, présidente de l’association, a fait part de sa profonde tristesse après l’annonce du décès. Elle a notamment décrit Julie Ollivier comme une jeune femme « lumineuse, drôle, attachante », tout en évoquant les souffrances qu’elle traversait.

En juillet 2025, Julie Ollivier avait également déposé plainte pour cyberharcèlement, atteinte à l’intimité de la vie privée, violation du secret de l’instruction et recel. Elle avait dénoncé les conséquences de son exposition médiatique et les attaques dont elle estimait faire l’objet sur les réseaux sociaux.

Son avocate, Me Helin Köse, a confirmé que la famille entendait poursuivre la démarche judiciaire engagée par la jeune femme et se constituer partie civile dans l’information judiciaire instruite à Paris. Elle a également demandé que le deuil des proches soit respecté.

Sébastien Cauet toujours mis en examen

Sébastien Cauet a été mis en examen en mai 2024 pour des viols et une agression sexuelle concernant quatre femmes, dont trois étaient mineures au moment des faits dénoncés. Il est également mis en examen pour corruption de mineurs de plus de 15 ans concernant Julie Ollivier.

L’animateur conteste les accusations portées contre lui et demeure présumé innocent. Le 14 octobre dernier, il a été interrogé sur le fond du dossier par la juge d’instruction chargée des investigations, pour la première fois depuis sa mise en examen.

La mort de Julie Ollivier ne met pas fin à l’information judiciaire. Sa famille a confirmé sa volonté de poursuivre les démarches engagées, tandis que les investigations concernant les accusations visant Sébastien Cauet se poursuivent.