MC Pao reconnaît avoir menti chez Hanouna sur W9: ses «20 femmes » étaient une invention pour faire le buzz

MC Pao, milliardaire italien, admet avoir menti sur ses relations amoureuses en affirmant avoir 20 femmes, alors qu'il n'en a que trois ou quatre. Cette confession met en lumière l'écart entre son image publique, façonnée par la provocation, et sa réalité personnelle, tout en soulevant des questions sur la sincérité de ses autres déclarations.

Le milliardaire italien Paolo Rotelli, alias MC Pao, a reconnu avoir menti et considérablement exagéré sa vie sentimentale. Après avoir affirmé devant les téléspectateurs de Tout beau, tout n9uf, l’émission de Cyril Hanouna sur W9, qu’il entretenait des relations avec 20 femmes, il a admis que ce chiffre ne correspondait pas à la réalité. Dans un entretien accordé à Libération, celui qui s’est fait connaître en exhibant sa fortune (héritée) et son train de vie luxueux a été contraint de revoir ses prétentions à la baisse. Une révélation qui fragilise encore un peu plus la crédibilité d’un personnage ayant largement construit sa notoriété sur la provocation et la démesure.

De 20 femmes à trois ou quatre : MC Pao dégonfle ses propres mensonges

Sur le plateau de Cyril Hanouna, MC Pao n’avait pas hésité à affirmer qu’il partageait sa vie avec 20 femmes. Une déclaration destinée à impressionner, qui avait largement contribué à faire parler de lui. Mais confronté à ses propres propos, le milliardaire a fini par reconnaître qu’il avait exagéré.

« J’ai un peu trop forcé le trait », a-t-il concédé, rougissant nerveusement lorsqu’il a été interrogé sur la véracité de ses affirmations.

Derrière les 20 femmes revendiquées à la télévision, la réalité décrite par MC Pao est finalement bien différente. « Je suis polyamoureux. En dehors d’Esma, j’ai trois ou quatre personnes que je vois de temps en temps. Tout le monde est au courant et chacun fait sa vie », a-t-il expliqué.

12 ans avec la même femme : une réalité bien éloignée du personnage affiché sur W9

Autre élément qui contraste avec l’image entretenue à la télévision : Paolo Rotelli partage depuis 12 ans la vie d’Esma, sa compagne italienne. Celle-ci était d’ailleurs présente à ses côtés au Bon Marché, à Paris, lors de son entretien.

MC Pao assure qu’elle connaît ses autres relations et accepte son mode de vie. Il affirme également que ses partenaires sont informées de sa situation sentimentale. Des explications qui reposent sur ses seules déclarations, mais qui suffisent déjà à montrer l’écart entre sa vie privée telle qu’il la décrit désormais et celle qu’il mettait en scène devant les caméras.

L’héritier n’a toutefois rien perdu de son goût pour l’ostentation. Au cours de l’entretien, il s’est soudainement interrompu en se souvenant d’une course qu’il avait oublié de demander à sa compagne : « Ah oui ! J’ai oublié de dire à Esma d’aller acheter la sacoche Louis Vuitton ». Une remarque qui prolonge son personnage de milliardaire obsédé par les marques de luxe et les signes extérieurs de richesse.

Une complaisance étonnante de la télévision face à MC Pao

Les déclarations de MC Pao sur ses 20 femmes avaient déjà suscité de vives critiques. Le 12 septembre, Omar Harfouch avait notamment dénoncé son comportement et la complaisance des plateaux de télévision.

Il reprochait à l’homme d’affaires d’étaler ses conquêtes féminines et sa fortune avec arrogance, tout en bénéficiant d’un accueil particulièrement bienveillant de la part des animateurs. La question de la véracité de ses affirmations semblait alors passer au second plan, derrière leur potentiel de divertissement.

Les aveux de MC Pao donnent aujourd’hui une dimension supplémentaire à cette polémique. Pendant que le milliardaire se vantait d’entretenir 20 relations, les téléspectateurs assistaient à une mise en scène dont l’un des principaux arguments était largement exagéré.

Cyril Hanouna et son équipe lui avaient offert une importante exposition médiatique, contribuant à installer ce personnage dans le paysage audiovisuel français.

Une notoriété bâtie sur l’exagération et la provocation

Paolo Rotelli, 36 ans, est issu d’une famille italienne ayant fait fortune dans le secteur de la santé privée. Sous le pseudonyme de MC Pao, il a multiplié les apparitions télévisées, affichant son argent, ses vêtements de luxe et ses prétendues conquêtes féminines.

Ses interventions sur W9, mais également sur plusieurs chaînes d’information, lui ont permis de gagner rapidement en visibilité. Entre le 8 juillet et le 8 octobre 2026, il a ainsi gagné plus de 300 000 abonnés sur Instagram.

Cette exposition s’est également accompagnée de polémiques et de règlements de comptes. Après une confrontation avec Marco Mouly, MC Pao s’en était pris violemment à ce dernier ainsi qu’à Cyril Hanouna, malgré la visibilité que lui avait offerte l’émission.

L’aveu concernant ses 20 femmes pose désormais une question sur la fiabilité de ses autres déclarations publiques. Si le nombre de ses partenaires pouvait être aussi largement gonflé pour alimenter son personnage, les téléspectateurs sont en droit de s’interroger sur la part de réalité et de mise en scène dans ses interventions.

MC Pao a donc obtenu ce qu’il recherchait : une notoriété médiatique rapide, des centaines de milliers de nouveaux abonnés et une présence régulière à la télévision. Mais l’une de ses affirmations les plus commentées s’est finalement révélée très éloignée de la réalité qu’il décrit lui-même aujourd’hui.