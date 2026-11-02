Jean-Luc Mélenchon attaque la journaliste Apolline de Malherbe, l'accusant de normaliser des questions racistes, tout en évoquant l'attentat de Trappes. TF1 contredit son annonce de boycott, précisant que son interview avait été annulée au préalable. Mélenchon ne réagit pas aux clarifications de la chaîne concernant cette polémique.

Après avoir attaqué Anne-Claire Coudray dimanche soir, Jean-Luc Mélenchon s’en est pris ce lundi à Apolline de Malherbe, journaliste de BFMTV. Dans un nouveau message publié sur X, le leader de La France insoumise accuse les médias de banaliser les questions qu’il juge racistes et évoque l’attentat de Trappes. En revanche, il ne répond toujours pas au démenti de TF1 concernant son prétendu boycott du journal de 20 heures de ce lundi. La chaîne affirme en effet que son interview avait déjà été annulée plusieurs jours avant qu’il annonce publiquement son refus d’y participer.

Après Anne-Claire Coudray, Apolline de Malherbe dans le viseur

Ce lundi 2, à 13h24, Jean-Luc Mélenchon a publié un nouveau message sur son compte X, visant cette fois Apolline de Malherbe. Le candidat à l’élection présidentielle de 2027 lui reproche d’avoir considéré ses précédentes déclarations contre Anne-Claire Coudray comme des insultes. Il écrit : « D’après Apolline de Malherbe sur BFM, j’aurais insulté Anne-Claire Coudray de TF1. Pour cette caste, poser des questions racistes est normal. Le dénoncer est insultant. »

Le dirigeant insoumis poursuit en faisant référence à l’attentat de Trappes : « L’attentat de Trappes n’a pas encore été médité par ceux qui en ont préparé l’ambiance. C’est désespérant. Ouvrez les yeux, a insisté le maire de Trappes dans son hommage vendredi en interpellant l’opinion et les médias ! »

Mélenchon ne répond toujours pas au démenti de TF1

Cette nouvelle attaque contre Apolline de Malherbe arrive alors que Jean-Luc Mélenchon est confronté à un démenti de TF1 concernant l’annulation de son interview.

Dimanche soir, après le passage d’Édouard Philippe au journal de 20 heures, le leader insoumis avait annoncé sur X : « Anne-Claire Coudray reprend à son compte les calomnies racistes d’Édouard Philippe. Lequel déroule son discours dégoûtant sans être interrompu. Lundi, je n’irai pas au 20 heures de cette chaîne. »

Cette déclaration donnait à penser qu’il venait de décider de boycotter TF1 pour protester contre les propos de l’ancien Premier ministre et l’attitude de la journaliste. Mais lundi matin, TF1 a contredit cette chronologie. La chaîne a affirmé que « la venue de Jean-Luc Mélenchon avait été annulée/reportée » dès la fin de la semaine précédente, donc avant l’interview d’Édouard Philippe.

TF1 a précisé : « Il ne s’agit donc pas d’une décision prise à l’issue de l’interview d’Édouard Philippe », puisque le passage de Jean-Luc Mélenchon « n’était déjà plus d’actualité pour ce lundi ».

La chaîne a également pris la défense de sa journaliste : « Hier soir, Anne-Claire Coudray a mené son entretien avec professionnalisme et rigueur, en interrogeant Édouard Philippe sur ses propos tenus dans Le Point. »

Dans son nouveau message de ce lundi après-midi, Jean-Luc Mélenchon ne revient à aucun moment sur ces précisions. Il ne conteste pas la chronologie présentée par TF1 et n’explique pas pourquoi il a annoncé dimanche soir qu’il ne se rendrait pas à une interview que la chaîne affirme avoir déjà déprogrammée.

Une polémique née des déclarations d’Édouard Philippe sur l’immigration

À l’origine de cet affrontement, les propos d’Édouard Philippe concernant les violences commises lors des manifestations du 17 octobre. L’ancien Premier ministre avait évoqué dans Le Point une surreprésentation de jeunes issus de l’immigration parmi les auteurs des violences, y voyant notamment un échec des politiques d’intégration.

Invité dimanche soir sur TF1, le maire du Havre avait été interrogé par Anne-Claire Coudray sur ses déclarations. Il avait notamment répondu : « Dans les images que nous avons vues des pillages, il y avait de fait un certain nombre et un nombre important de jeunes Français, sans doute, que je considère comme des Français, issus de l’immigration. Ce qui traduit un sujet qu’on doit regarder les yeux dans les yeux. »

Jean-Luc Mélenchon avait immédiatement dénoncé ces propos et accusé Anne-Claire Coudray de ne pas avoir suffisamment contredit son invité. Édouard Philippe lui avait ensuite répondu sur X en lui reprochant de considérer les pilleurs comme des modèles d’intégration et les casseurs d’extrême gauche comme des victimes de la police.

L’attentat de Trappes au cœur des accusations de Mélenchon

Dans sa nouvelle publication, Jean-Luc Mélenchon établit également un lien entre le traitement médiatique des questions d’immigration et l’attentat de Trappes et de La Verrière du 23 octobre.

Cette attaque avait fait un mort et cinq blessés. L’auteur présumé, Kévin T., a été mis en examen dans le cadre d’une enquête antiterroriste. Il a reconnu avoir choisi ses victimes en fonction de leur origine et de leur religion.

Le maire de Trappes, Ali Rabeh, avait appelé vendredi, lors d’un hommage aux victimes, l’opinion publique et les médias à prendre conscience de la gravité du racisme et de ses conséquences. C’est cet appel que Jean-Luc Mélenchon reprend dans sa publication.

Le dirigeant de La France insoumise accuse désormais plusieurs journalistes de contribuer, par leurs questions ou leurs pratiques, à banaliser des discours qu’il considère comme racistes. Mais sa nouvelle charge contre Apolline de Malherbe laisse toujours sans réponse la contradiction soulevée par TF1 : pourquoi avoir annoncé dimanche soir le boycott d’une interview qui, d’après la chaîne, avait déjà été annulée ou reportée avant même le passage d’Édouard Philippe ?