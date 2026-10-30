Star Academy: « Jamais nommé jusqu’à la victoire!» Mosimann recadre une internaute qui le critiquait

Quentin Mosimann, nouveau directeur de la Star Academy, fait face à des critiques après avoir recadré la candidate Isabella pour ses réactions spontanées. Malgré son immunité, elle a reçu des commentaires sévères sur ses performances, suscitant des débats en ligne sur la gestion des émotions en scène. Mosimann, qui a remporté l'émission sans jamais être nommé, souligne son propre parcours.

Le nouveau directeur de la Star Academy, Mosimann, fait face aux critiques de plusieurs téléspectateurs après avoir recadré Isabella, puis sévèrement jugé son évaluation. Une internaute a ressorti une ancienne vidéo du DJ interprétant Banana Split de Lio devant les professeurs en 2008. L’artiste lui a répondu sur X en rappelant qu’il avait remporté l’émission sans jamais avoir été nommé.

Mosimann reproche à Isabella ses « oh wow » après son immunité

Tout a commencé samedi 24 octobre, lors du prime de la Star Academy sur TF1. Isabella, 20 ans, était opposée à Leeloo et Mélina pour décrocher une immunité. Après une égalité de voix entre Isabella et Mélina, Mosimann a départagé les 2 candidates en choisissant Isabella.

Heureuse d’échapper à une éventuelle élimination, la jeune chanteuse a multiplié les « oh wow » sur le plateau. Une réaction qui n’a pas plu au nouveau directeur du château de Dammarie-les-Lys.

Quelques jours plus tard, devant les autres élèves, Mosimann lui a adressé une remarque : « Je me permets de te le dire, lorsque j’annonce que c’est toi, il faut prendre le temps. Essaye de ne pas réagir à chaud tout en disant “Oh Wow”. »

Il a ensuite ajouté : « Tu as réussi cet exercice-là. Tu as mérité ta place. Il faut que tu prennes les applaudissements et prends plus de temps avant de réagir. »

Ces remarques ont provoqué des réactions sur les réseaux sociaux. Plusieurs téléspectateurs ont reproché au directeur de reprendre publiquement une candidate simplement parce qu’elle exprimait sa joie. D’autres ont défendu son intervention, estimant qu’il cherchait à lui apprendre à mieux gérer ses émotions sur scène.

« Je suis extrêmement déçu » : Isabella sévèrement jugée lors des évaluations

La situation s’est aggravée lors des évaluations suivantes. Malgré son immunité, Isabella a participé à l’exercice imposé aux élèves, mais sa prestation n’a pas convaincu Mosimann.

Le directeur s’est montré particulièrement sévère : « Je n’ai rien compris. Je n’ai rien compris. La seule chose que je retiens de cette évaluation, c’est qu’Isabella est faillible. Je suis extrêmement déçu de cette prestation. »

Mercredi 28 octobre, au moment de l’annonce des nominations, Mosimann a révélé qu’Isabella figurait en dernière position du classement établi par les professeurs. Son immunité lui permettait toutefois d’échapper à la nomination.

Il a expliqué aux élèves : « La dernière personne en bas du classement, c’est Isabella. En revanche, tu le sais, tu es immunisée. Par conséquent, c’est la personne qui est juste après dans le classement et cette personne, c’est Maud. »

Maud a donc été nommée aux côtés d’Antoine et d’Ydriss pour le prime du samedi 31 octobre.

Une internaute ressort une ancienne évaluation de Mosimann déguisé en Lio

Sur X, plusieurs internautes ont décidé de rappeler au directeur ses propres prestations lorsqu’il était candidat à la Star Academy, lors de la septième saison, diffusée entre 2007 et 2008.

Une internaute prénommée Dolores a notamment partagé une vidéo montrant Quentin Mosimann en pleine évaluation. On y découvre le jeune chanteur vêtu d’un tee-shirt rouge, d’une jupe en jean et d’un béret, interprétant Banana Split, le célèbre tube de Lio, devant les professeurs.

L’internaute a accompagné cette archive d’un commentaire moqueur : « Il voulait peut-être des remakes de ça, hein, je ne sais pas. »

D’autres utilisateurs ont également rappelé les roulades effectuées par Mosimann au sol lors de sa victoire en 2008, en établissant un parallèle avec ses reproches concernant les réactions spontanées d’Isabella.

« Jamais nommé jusqu’à la victoire Dolo ! » : Mosimann répond sur X

Mercredi 28 octobre, Mosimann a personnellement répondu à Dolores sur X. Le DJ a publié un message particulièrement bref : « Jamais nommé jusqu’à la victoire Dolo ✌🏼 »

Quentin Mosimann avait effectivement remporté la septième saison de la Star Academy le 15 février 2008, à l’âge de 19 ans, face à Mathieu Edward. Durant toute la compétition, il n’avait jamais figuré parmi les candidats soumis au vote du public pour éviter l’élimination.

Près de 19 ans après sa victoire, le DJ de 38 ans dirige désormais l’émission à laquelle il avait participé, succédant à Michael Goldman à la tête du château pour cette nouvelle saison.

Un début de saison marqué par plusieurs controverses

Depuis sa prise de fonctions, Mosimann a déjà fait parler de lui à plusieurs reprises. Le 17 octobre, il avait notamment manqué le deuxième prime de la saison pour assurer une prestation musicale de 24 heures au Zénith de Paris, dans le cadre de sa Dream Night.

Le directeur a également instauré plusieurs consignes concernant le comportement des élèves, notamment l’interdiction de saluer leurs proches pendant leurs prestations. Il leur a aussi déconseillé de confier la gestion de leur carrière à leur propre mère.

Le 24 octobre, Mosimann était revenu sur le plateau avec son trophée remporté aux NRJ Music Awards, une cérémonie dont le fonctionnement et les modalités d’attribution des récompenses avaient suscité des critiques.

Pour le prime du samedi 31 octobre, Antoine, Maud et Ydriss seront les 3 candidats soumis aux votes du public. Isabella, protégée par son immunité, poursuivra la compétition.