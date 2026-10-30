Patrick Sébastien critique vivement La France insoumise, qualifiant ses attitudes d'autoritaire et évoquant le fascisme lors d'une émission sur RMC. Il exprime également sa préférence pour David Lisnard aux élections présidentielles de 2027, tout en dénonçant la violence du débat politique actuel et appelant à une écoute des préoccupations des citoyens.

Patrick Sébastien a lancé une nouvelle charge contre La France insoumise, ce vendredi 30 octobre, dans Les Grandes Gueules sur RMC. L’ancien animateur de France 2 a cité une définition du fascisme avant de l’appliquer directement au mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Deux jours plus tôt, il avait déjà dénoncé la présence de « vrais fachos » au sein de LFI et du Rassemblement national, tout en affichant sa préférence pour David Lisnard à la présidentielle de 2027.

« Désolé, mais c’est LFI ! » : Patrick Sébastien attaque frontalement les Insoumis

Patrick Sébastien n’a pas mâché ses mots ce vendredi 30 octobre sur le plateau des Grandes Gueules, diffusées sur RMC et RMC Story. L’ancien présentateur du Plus Grand Cabaret du monde a directement accusé La France insoumise d’adopter un comportement fasciste, en s’appuyant sur une définition du terme.

« J’ai regardé la définition du fascisme : attitude autoritaire, arbitraire, que quelqu’un impose à un groupe ou à une personne. Désolé, mais c’est LFI ! », a-t-il lancé à l’antenne.

Patrick Sébastien avait déjà dénoncé les « vrais fachos » de LFI

Cette sortie sur RMC prolonge les déclarations particulièrement offensives tenues mercredi 28 octobre sur Sud Radio. Interrogé sur la présidentielle de 2027, Patrick Sébastien avait alors pris ses distances avec La France insoumise et le Rassemblement national, tout en établissant une distinction entre les deux formations.

« Pour moi, Mélenchon, ce n’est pas la gauche, c’est l’extrême gauche. Et pour moi, le RN, ce n’est pas l’extrême droite, c’est la droite. Mais c’est vrai qu’au bout de LFI et au bout du RN, il y a des vrais fachos des deux côtés. », avait-il affirmé.

L’animateur avait également accusé des militants insoumis d’avoir cherché à perturber ses activités professionnelles en raison de ses opinions politiques. « LFI a déjà essayé de m’empêcher de faire des spectacles en me collant une étiquette d’extrême droite », avait-il dénoncé.

Patrick Sébastien reproche notamment aux militants les plus radicaux de vouloir imposer leurs convictions et de chercher à discréditer ceux qui ne partagent pas leurs positions. Ses accusations concernent ainsi directement les méthodes politiques qu’il attribue au mouvement de Jean-Luc Mélenchon.

« Je ne confie pas mes petits-enfants à Mathilde Panot ou à Marine Le Pen »

Lors de son intervention sur Sud Radio, Patrick Sébastien avait également exprimé son inquiétude devant la perspective d’un affrontement entre les deux formations à l’élection présidentielle de 2027.

« Mais que ce soit l’extrême droite ou l’extrême gauche, ça va être le bordel ! Moi, je confie pas mes petits-enfants, ni à Mathilde Panot, ni à Marine Le Pen. », avait-il déclaré.

L’ancien animateur de France Télévisions avait également dénoncé la violence des affrontements politiques actuels. « Cette haine actuelle est insupportable », avait-il affirmé, estimant qu’une grande partie des Français ne se reconnaissait pas dans ces oppositions permanentes.

Patrick Sébastien avait notamment insisté sur la nécessité d’écouter davantage les citoyens qui ne militent dans aucun parti et dont les préoccupations quotidiennes restent, selon lui, insuffisamment prises en compte.

Présidentielle 2027 : Patrick Sébastien préfère David Lisnard à Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon

L’animateur a également clarifié ses préférences pour la prochaine élection présidentielle. Comme il l’avait expliqué en affichant son soutien à David Lisnard, il voterait aujourd’hui pour le maire de Cannes, président de l’Association des maires de France et fondateur du mouvement Nouvelle Énergie.

« Je vais peut-être changer d’avis mais si je devais voter aujourd’hui, je voterais pour Lisnard », avait-il déclaré mercredi sur Sud Radio.

Patrick Sébastien avait expliqué avoir rencontré David Lisnard bien avant ses récentes prises de position publiques. Il avait salué chez l’élu de droite une volonté de transformer le pays et une ligne politique assumée.

« Lisnard est dans une certaine radicalité. Il n’a pas honte d’être libéral, c’est un homme de droite. Son discours est carré, à la fois autoritaire et humaniste. », avait-il détaillé.

L’animateur avait toutefois précisé qu’il ne participait pas à la campagne du maire de Cannes et que sa préférence actuelle ne constituait pas un engagement définitif.

Un second tour Glucksmann-Lisnard plutôt qu’un duel entre LFI et le RN

Patrick Sébastien avait également contesté l’idée selon laquelle le second tour de la présidentielle de 2027 opposerait nécessairement Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen.

Pour défendre cette position, il avait rappelé la situation de Jacques Chirac avant l’élection présidentielle de 1995, lorsque l’ancien Premier ministre Édouard Balladur apparaissait largement favori dans les sondages.

« Moi, je me rappelle en 1994, j’étais un des seuls qui restait auprès de Chirac, avec qui j’étais très ami. En novembre, il était à 10%. Et Balladur était déjà président de la République. Donc je me dis que c’est jouable et un 2e tour Glucksmann-Lisnard, ça me plairait. », avait-il expliqué.

Cette préférence place Patrick Sébastien à distance des deux formations qu’il critique le plus vivement. Elle rejoint également les débats sur la recomposition de la droite, alors que Bruno Retailleau et David Lisnard cherchent à construire une candidature commune.

Avec « Ça suffit », Patrick Sébastien veut faire entendre les Français

Au-delà de ses prises de position contre LFI, Patrick Sébastien entend peser sur les débats de la présidentielle avec son mouvement citoyen « Ça suffit ». Il affirme avoir recueilli de nombreuses propositions auprès de Français rencontrés dans son entourage et au cours de ses déplacements.

« Je les ai écoutés, j’ai monté un mouvement qui s’appelle “Ça suffit”, j’ai vu des politiques de tous bords. J’ai fait lire à plein de politiques que j’ai rencontrées les besoins des gens, et je vais en rencontrer d’autres. », avait-il expliqué sur Sud Radio.

Parmi les propositions évoquées figurent notamment l’abaissement de la majorité pénale à 15 ou 16 ans, l’interdiction pour les entreprises bénéficiaires de procéder à certains licenciements, la remise en cause de la primauté de certaines normes européennes et une limitation des marges de la grande distribution.

Patrick Sébastien a également cité l’immigration et le coût de la vie parmi les principales préoccupations des personnes avec lesquelles il échange.

Sa nouvelle intervention dans Les Grandes Gueules confirme en tout cas la place croissante qu’il entend prendre dans le débat politique. Après avoir dénoncé les militants les plus radicaux de LFI et du RN, l’animateur a cette fois directement appliqué le mot « fascisme » à La France insoumise, avec une formule sans ambiguïté : « Désolé, mais c’est LFI ! »