TF1 met fin aux «Feux de l’amour» après 37 ans de diffusion: la série culte disparaîtra de l’antenne en janvier 2027

TF1 annonce la fin des "Feux de l’amour" après 37 ans de diffusion, avec un dernier épisode prévu en janvier 2027. Ce célèbre feuilleton cède sa place à une nouvelle version du jeu "Pyramide", marquant ainsi une étape significative dans la réorganisation des programmes de la chaîne, au détriment d'une fiction appréciée depuis des générations.

C’est un véritable bouleversement pour les téléspectateurs de TF1. Après plus de 37 ans de présence sur la première chaîne, Les Feux de l’amour vont disparaître de sa grille des programmes en janvier 2027. Diffusé en France depuis août 1989, le célèbre feuilleton américain, devenu un rendez-vous incontournable pour plusieurs générations, va céder sa place au retour d’un jeu télévisé bien connu du public : Pyramide. Une décision radicale qui met fin à l’une des plus longues histoires de la télévision française.

TF1 sacrifie 37 ans de fidélité pour relancer «Pyramide»

La décision est prise : dès janvier 2027, les téléspectateurs ne retrouveront plus les aventures des familles Newman et Abbott sur TF1. La chaîne a choisi de supprimer le feuilleton de sa programmation quotidienne pour installer une nouvelle version de Pyramide, l’ancien jeu emblématique de France 2.

Ce programme, autrefois diffusé sur le service public et notamment associé à Patrice Laffont, va faire son retour dans une version produite et animée par Arthur. Le lancement est annoncé pour le lundi 4 janvier 2027, avec une diffusion quotidienne du lundi au vendredi, à partir de 10h50.

Pour TF1, l’objectif est de renouveler son offre de programmes en journée. Mais cette réorganisation se fait au détriment d’une fiction qui accompagne les téléspectateurs français depuis août 1989. Une longévité exceptionnelle, rarement égalée dans l’histoire de la chaîne.

Une série née en 1973 et devenue un phénomène mondial

Créés par William J. Bell et Lee Phillip Bell, Les Feux de l’amour, dont le titre original est The Young and the Restless, ont été lancés le 26 mars 1973 sur la chaîne américaine CBS. Plus de 53 ans après leurs débuts, les intrigues continuent de se développer aux États-Unis.

Le feuilleton raconte les rivalités, les histoires d’amour, les trahisons et les luttes de pouvoir entre plusieurs familles fortunées de la ville fictive de Genoa City, dans le Wisconsin. Les Newman et les Abbott occupent une place centrale dans cet univers où les conflits familiaux et les affaires se mêlent depuis des décennies.

Parmi les personnages les plus célèbres figure Victor Newman, interprété par Eric Braeden depuis 1980. Melody Thomas Scott, qui incarne Nikki Newman depuis 1979, fait également partie des visages historiques de la série. Peter Bergman, Sharon Case et Joshua Morrow comptent parmi les autres acteurs incontournables de cette saga télévisée.

En France, Les Feux de l’amour ont traversé les époques, les changements de direction de TF1 et les transformations du paysage audiovisuel. Le feuilleton a conservé son public malgré les nombreuses modifications de sa programmation.

Une disparition qui risque de provoquer la colère des téléspectateurs

Ce n’est pas la première fois que TF1 bouleverse les habitudes des fidèles des Feux de l’amour. En janvier 2017, la chaîne avait déjà déplacé le feuilleton de l’après-midi vers la fin de matinée, une modification importante pour un programme historiquement associé aux après-midi de TF1.

Cette fois, la décision est bien plus radicale. Le feuilleton va quitter la grille de TF1, sans que sa nouvelle destination ait été officiellement confirmée. Un transfert vers TF1 Séries Films est évoqué, mais aucune annonce définitive ne permet encore de garantir la poursuite de sa diffusion sur une autre chaîne.

Pour les téléspectateurs, l’incertitude concerne donc les prochains épisodes de la série. Les aventures de Victor Newman, Nikki, Jack Abbott et des autres personnages se poursuivent aux États-Unis, mais leur avenir sur les écrans français reste à préciser.

TF1 poursuit le grand ménage dans ses programmes historiques

L’arrêt des Feux de l’amour fait suite à une autre disparition emblématique de la grille de TF1. Fin décembre 2025, la chaîne avait déjà supprimé Téléshopping, émission lancée en 1987 par Pierre Bellemare, après 38 ans d’existence.

La première chaîne poursuit ainsi la transformation de ses matinées en privilégiant de nouveaux rendez-vous. Avec Pyramide, elle mise sur un format de divertissement connu, porté par Arthur, dont la carrière télévisuelle a également été marquée par des polémiques autour de certaines de ses anciennes émissions.

Ce changement accompagne une tendance plus large de la télévision française, qui multiplie les retours de jeux populaires. TF1 a notamment remis à l’antenne La Roue de la fortune, tandis que d’autres chaînes ont également relancé des formats historiques comme Le Juste Prix ou Le Maillon faible.

Le remplacement des Feux de l’amour marque cependant une rupture particulière. Contrairement à un jeu ou à une émission de plateau, le feuilleton américain repose sur une histoire continue, avec des intrigues suivies quotidiennement par des téléspectateurs attachés aux personnages depuis plusieurs décennies.

Les «Feux de l’amour» continuent aux États-Unis

La disparition du feuilleton de TF1 ne signifie toutefois pas la fin des Feux de l’amour. Aux États-Unis, CBS continue de diffuser la série, dont la production se poursuit après plus d’un demi-siècle d’existence.

Pour les téléspectateurs français, la question est désormais de savoir si une autre chaîne ou une plateforme de streaming récupérera sa diffusion. Les épisodes restent actuellement accessibles sur TF1+, mais les modalités de leur disponibilité après janvier 2027 ne sont pas encore précisées.

Après 37 ans de diffusion sur TF1, le départ des Feux de l’amour marque donc la fin d’un rendez-vous quotidien installé dans les habitudes de plusieurs générations. Pour les fidèles de Genoa City, les dernières semaines de 2026 auront un goût d’adieu.