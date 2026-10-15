TF1 - The Voice en difficulté: les coachs ne veulent pas rempiler, les tournages de la prochaine saison reportés

TF1 rencontre des difficultés majeures pour la nouvelle saison de The Voice, prévue pour 2027. Les auditions à l'aveugle, initialement programmées fin novembre, sont reportées en raison de la réticence des artistes face à des conditions financières moins attractives. Le départ de Florent Pagny complique également la constitution du jury, dont l'identité reste à déterminer.

La préparation de la prochaine saison de The Voice connaît de sérieuses complications. Alors que TF1 prévoit le retour de son célèbre télé-crochet en 2027, la production peine à constituer son nouveau jury. Plusieurs artistes se montreraient réticents à reprendre place dans les fauteuils rouges, notamment en raison de conditions financières jugées moins avantageuses. Conséquence : les tournages des auditions à l’aveugle, initialement prévus fin novembre, sont reportés à une date encore indéterminée.

Des tournages reportés faute de coachs

C’est un contretemps particulièrement embarrassant pour l’un des programmes emblématiques de TF1. Les auditions à l’aveugle de la seizième saison de The Voice ne pourront pas se dérouler aux dates initialement envisagées. Le tournage, prévu fin novembre 2026, doit être reprogrammé, la production n’étant pas parvenue à finaliser la composition du jury.

Le recrutement des coachs constituerait le principal obstacle. Plusieurs personnalités sollicitées ne seraient pas disposées à renouveler leur participation aux conditions proposées. Les contraintes budgétaires pèseraient également sur les négociations, compliquant la recherche d’artistes suffisamment populaires pour incarner l’émission.

Des conditions financières qui refroidissent les artistes

La question des rémunérations occuperait une place importante dans ces difficultés. Les conditions contractuelles proposées aux futurs coachs seraient devenues moins attractives, au point de freiner les discussions avec certains artistes. Pour la production, il s’agit de trouver un équilibre entre la maîtrise des coûts et le recrutement de personnalités capables d’attirer les téléspectateurs.

La présence des coachs représente en effet un élément central de The Voice. Au-delà de leur rôle dans la sélection et l’accompagnement des candidats, leurs échanges, leurs personnalités et leur complicité participent largement à l’identité du programme. Le choix du jury constitue donc une étape indispensable avant de pouvoir organiser les auditions à l’aveugle, dont le principe repose précisément sur les décisions des artistes installés dans les fauteuils rouges.

À ce stade, aucun montant de rémunération ni aucune proposition contractuelle précise n’ont été rendus publics. Il n’est donc pas possible de déterminer quels artistes auraient refusé les nouvelles conditions financières.

Florent Pagny a déjà annoncé son départ

La production doit également composer avec le départ d’un visage historique de l’émission. Florent Pagny, présent lors de la quinzième saison diffusée au printemps 2026, a annoncé qu’il quittait son fauteuil après avoir remporté une septième victoire grâce à Lady O. Une sortie particulièrement symbolique pour celui qui détient le record de victoires dans la version française du concours.

Lors de cette dernière édition, Florent Pagny partageait les fauteuils rouges avec Amel Bent, Lara Fabian et Tayc⁠. Ce quatuor avait été constitué pour célébrer les quinze ans du programme, avec notamment l’arrivée de Tayc parmi les coachs et le retour de deux chanteuses ayant déjà participé à l’aventure.

Pour 2027, la situation est différente. Le départ annoncé de Florent Pagny impose au minimum un changement dans la composition du jury, tandis que les participations éventuelles d’Amel Bent, de Lara Fabian et de Tayc n’ont pas encore été officiellement confirmées. TF1 n’a pour l’instant dévoilé aucun nouveau quatuor.

La production doit désormais revoir son calendrier

Le report des auditions à l’aveugle complique mécaniquement l’organisation de la saison. Cette première étape nécessite la disponibilité simultanée des coachs, des candidats, des équipes techniques et du plateau de tournage. Une modification des dates peut donc entraîner de nouveaux ajustements dans le calendrier de production.

L’année précédente, les premières auditions de la quinzième saison avaient été enregistrées début décembre 2025, avant une diffusion lancée le 28 février 2026. Le programme avait ensuite accompagné les téléspectateurs jusqu’à la finale du 30 mai, remportée par Lady O.

Cette fois, aucune nouvelle date de tournage n’a été communiquée. Il reste également à déterminer si ce retard aura des conséquences sur la programmation du télé-crochet au premier semestre 2027.

La saison 2027 est toujours prévue sur TF1

Malgré ces difficultés, il n’est pas question, à ce stade, d’une annulation de The Voice. Le 26 septembre dernier, TF1 a officiellement ouvert les candidatures pour la prochaine saison, confirmant ainsi sa volonté de poursuivre l’aventure. Les chanteurs amateurs peuvent toujours déposer leur dossier pour tenter de succéder à Lady O.

Présentée par Nikos Aliagas depuis son lancement en France en 2012, l’émission demeure une marque importante de la grille de TF1. Elle a notamment contribué à révéler des artistes comme Kendji Girac, Louane, Amir ou encore Slimane, tout en accueillant de nombreuses figures de la chanson française et internationale.

Le programme possède également une déclinaison destinée aux plus jeunes, The Voice Kids, dont la douzième saison a été lancée le 22 août⁠, avec Patrick Fiori, Santa, Matt Pokora et Soprano dans les fauteuils rouges.

TF1 face à une course contre la montre

La priorité consiste désormais à convaincre quatre artistes de rejoindre le jury et à fixer de nouvelles dates d’enregistrement. Tant que ces négociations n’auront pas abouti, le lancement des auditions à l’aveugle restera suspendu.

Pour TF1 et ITV Studios France, producteur de l’émission, les prochaines semaines s’annoncent donc décisives. Si la saison 2027 est toujours annoncée, son calendrier de fabrication est déjà perturbé, et la composition de son jury demeure entièrement inconnue. Reste à savoir si la production parviendra à surmonter ces difficultés suffisamment rapidement pour maintenir la période habituelle de diffusion de The Voice.