L'échange entre Pascal Praud et Michel Drucker sur CNews illustre un profond désaccord sur le pluralisme de l'audiovisuel public. Praud souligne l'absence de certaines personnalités comme Éric Zemmour sur France Télévisions, accusant le service public d'être devenu sectaire. Drucker, quant à lui, défend le rôle et l'héritage de l'audiovisuel public.

La discussion a pris une tournure tendue ce vendredi dans L’Heure des pros, sur CNews. Invité de Pascal Praud, Michel Drucker a pris la défense de l’audiovisuel public, dont il est l’une des figures historiques. Le journaliste lui a alors opposé plusieurs exemples de personnalités qui, selon lui, sont écartées des antennes de France Télévisions et de Radio France. Un échange marqué par un profond désaccord entre les deux hommes sur la question du pluralisme.

Michel Drucker prend la défense de Delphine Ernotte

Fort de 63 années de carrière à la télévision, dont plus de 55 passées au sein du service public, Michel Drucker a rappelé son attachement à l’audiovisuel public. Le présentateur de Vivement dimanche a notamment reproché à Pascal Praud la virulence de ses critiques à l’encontre de France Télévisions et de sa présidente, Delphine Ernotte.

L’animateur, âgé de 84 ans, a expliqué que le service public représentait une grande partie de sa vie professionnelle.

Pascal Praud lui a répondu qu’il défendait également le principe du service public, tout en contestant son fonctionnement actuel et le choix des personnalités invitées dans ses émissions.

Pascal Praud dénonce l’absence d’Éric Zemmour et d’Éric Naulleau

Le présentateur de L’Heure des pros a alors demandé à Michel Drucker si l’audiovisuel public n’était pas davantage pluraliste il y a quarante ans qu’aujourd’hui.

Il a notamment évoqué le cas d’Éric Zemmour, président de Reconquête, qui avait affirmé la veille ne jamais avoir été invité sur France Inter depuis son entrée en politique.

Pascal Praud a également cité Éric Naulleau, regrettant que l’écrivain et chroniqueur ne soit pas reçu à l’occasion de la sortie de son livre dans plusieurs émissions de France Télévisions, notamment C ce soir, Quelle époque ! ou C à vous.

Le journaliste estime que la présence régulière d’Éric Naulleau sur CNews explique cette situation. Il a ensuite accusé le service public d’être « parfois devenu sectaire, voire totalitaire ».

Michel Drucker réplique sur la ligne éditoriale de CNews

Face aux critiques de Pascal Praud, Michel Drucker a déplacé la discussion sur la qualification de CNews comme chaîne d’opinion, expliquant que cette appellation agaçait particulièrement son interlocuteur.

Pascal Praud lui a alors demandé si les exemples qu’il venait de donner relevaient de l’opinion ou de faits.

Michel Drucker a également rappelé qu’Éric Naulleau devait une partie de sa notoriété au service public, notamment à Laurent Ruquier, qui l’avait fait connaître auprès du grand public dans On n’est pas couché, sur France 2.

Devant ce désaccord persistant, Pascal Praud a finalement préféré mettre un terme à la discussion : « Je vous aime et je ne veux pas discuter. »

Michel Drucker avait pourtant défendu le droit de CNews à exister

Cet échange intervient alors que Michel Drucker avait récemment pris publiquement La Défense de CNews, lorsque la chaîne était visée par une pétition réclamant son retrait de la TNT.

Invité sur RMC, l’animateur avait déclaré : « Il faut absolument que CNews existe, c’est inimaginable, ils ont déjà fermé C8. CNews a le droit d’exister. »

Michel Drucker avait également expliqué regarder régulièrement Pascal Praud et défendu la nécessité de maintenir des médias privés aux côtés de l’audiovisuel public.

Le pluralisme au cœur de la guerre entre les chaînes

Cette confrontation intervient au lendemain d’une nouvelle polémique. Jeudi 26 novembre, Reporters sans frontières a officiellement demandé à l’Arcom de suspendre CNews pendant un mois, accusant la chaîne de ne pas respecter ses obligations en matière de pluralisme.

Une démarche qui a notamment provoqué la colère de Robert Ménard, cofondateur de Reporters sans frontières, lequel a fermement dénoncé cette demande de suspension.

Ce vendredi, sur CNews, c’est à l’inverse le pluralisme de l’audiovisuel public que Pascal Praud a remis en cause face à Michel Drucker.

Sources citées dans l’article L’Heure des pros · CNews · RMC · Reporters sans frontières