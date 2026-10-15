À 84 ans, Michel Drucker refuse de prendre sa retraite et tacle ses anciens collègues : «Quand je les revois, ce sont des vieillards»

À 84 ans, Michel Drucker continue de présenter "Vivement dimanche" sur France 3, sans intention de prendre sa retraite. Malgré des problèmes de santé majeurs, il se dit en forme et critique ceux qui lui ont conseillé d'arrêter, affirmant avoir encore beaucoup à prouver et une vision personnelle de la vieillesse.

À 84 ans, Michel Drucker n’a visiblement aucune intention de quitter la télévision. Toujours aux commandes de Vivement dimanche sur France 3, l’animateur emblématique du paysage audiovisuel français affirme se sentir en pleine forme, malgré les graves problèmes de santé qu’il a traversés. Dans un entretien accordé à Paris Match, il revendique son énergie intacte, son plaisir de travailler et son refus de céder aux discours sur la vieillesse. Il adresse également une pique particulièrement mordante à certains de ses anciens confrères qui lui avaient conseillé de prendre sa retraite.

«Intellectuellement, je n’ai rien perdu» : Michel Drucker affiche une forme éclatante

Michel Drucker ne cache pas sa satisfaction d’avoir pu poursuivre sa carrière après plusieurs années marquées par de lourdes épreuves médicales. Alors que beaucoup imaginaient une retraite définitive après ses opérations cardiaques, l’animateur assure aujourd’hui se sentir particulièrement bien : «Miraculeusement, je me sens au top. Intellectuellement, je n’ai rien perdu. J’ai encore beaucoup de choses à prouver, parce que je me sens très, très jeune.»

Né le 12 septembre 1942, Michel Drucker vient de fêter ses 84 ans. Mais pour lui, cet âge ne constitue absolument pas un obstacle à la poursuite d’une activité professionnelle, bien au contraire. Il défend une conception très personnelle du vieillissement, estimant que l’âge biologique ne doit pas nécessairement déterminer le moment où l’on cesse de travailler : «D’ailleurs, avoir mon âge aujourd’hui, c’est très jeune.»

Une pique cinglante à ceux qui lui conseillaient d’arrêter

L’animateur va plus loin en évoquant les personnalités de son entourage professionnel qui, au fil des années, lui ont recommandé de raccrocher. Certains de ces anciens collègues ont eux-mêmes quitté le monde de la télévision, un choix dont Michel Drucker constate aujourd’hui les conséquences avec une franchise désarmante : «Si vous saviez le nombre de copains qui m’ont conseillé d’arrêter et qui, eux, ont quitté ce métier. Quand je les revois 10 ans après, ce sont des vieillards.»

Une déclaration particulièrement tranchante de la part de celui qui continue de recevoir artistes, comédiens, chanteurs et personnalités médiatiques chaque dimanche. Sans nommer les anciens confrères concernés, Michel Drucker souligne ainsi la différence qu’il constate entre sa propre activité et la retraite de certains de ses contemporains.

À 84 ans, l’animateur assume pleinement son choix de poursuivre une carrière entamée dans les années 1960. Loin de considérer son maintien à l’antenne comme une prolongation exceptionnelle, il affirme avoir encore des ambitions et des choses à accomplir.

Deux opérations du cœur et plusieurs mois de convalescence

Ces déclarations prennent une dimension particulière au regard des graves problèmes de santé rencontrés par Michel Drucker ces dernières années. En 2020, il subit une importante intervention cardiaque qui l’oblige à interrompre pendant plusieurs mois ses activités professionnelles. Après une longue convalescence, il retrouve finalement les plateaux de télévision en 2021.

Mais ses ennuis médicaux ne s’arrêtent pas là. En 2023, une nouvelle infection cardiaque nécessite une autre opération à cœur ouvert. L’animateur traverse une nouvelle période particulièrement difficile, marquée par une fatigue intense et une perte de poids importante. Son retour à l’antenne constitue alors une étape majeure après plusieurs mois de soins et de rééducation.

Depuis ces hospitalisations, Michel Drucker a profondément modifié son quotidien. Il a notamment expliqué avoir adopté un rythme de vie plus strict, comprenant une activité physique régulière, des examens médicaux de contrôle et une organisation professionnelle adaptée à son état de santé.

En 2025, il envisageait pourtant de s’arrêter

Les déclarations actuelles de Michel Drucker contrastent avec les interrogations qu’il exprimait encore en 2025. Dans son autobiographie Avec le temps…, publiée en avril de cette année-là, il évoquait ouvertement la possibilité de mettre prochainement un terme à sa carrière.

Comme il l’avait alors expliqué à propos de son éventuelle retraite, l’animateur envisageait de poursuivre encore un ou deux ans, tout en reconnaissant qu’il lui serait difficile de renoncer définitivement aux plateaux : «Il est possible que je n’aie pas le courage d’arrêter. Comme dans la chanson de Dalida, Mourir sur scène.»

Ces hésitations n’ont manifestement pas entamé son envie de poursuivre son métier. Plus d’un an après ces confidences, Michel Drucker continue de présenter son émission dominicale et affirme désormais avoir encore beaucoup de choses à prouver.

Une 29e saison de Vivement dimanche sur France 3

Cette détermination se traduit concrètement à l’antenne. En juin dernier, France Télévisions a confirmé la reconduction de Vivement dimanche pour une 29e saison, avec Michel Drucker toujours à la présentation.

Créé en 1998 sur France 2, le programme a rejoint France 3 en 2022. Près de trois décennies après son lancement, l’émission conserve son célèbre canapé rouge et continue d’accueillir des personnalités du spectacle, de la chanson, du cinéma et de la télévision.

Présent sur le petit écran depuis les années 1960, Michel Drucker compte désormais plus de soixante ans de carrière. À 84 ans, il demeure l’un des animateurs les plus anciens encore en activité à la télévision française. Et à l’entendre, les téléspectateurs ne sont pas près de le voir prendre définitivement congé de son public.