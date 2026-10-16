«Alerte à l’hôtel» sur M6 : les propriétaires de l’établissement dénoncent une émission «surfaite» et affirment que les 30 jours de tournage annoncés n’ont duré que 3 jours

L’émission Alerte à l’hôtel sur M6 suscite une vive controverse après que les propriétaires de l’Auberge de la Vieille Halle aient dénoncé une représentation trompeuse et une durée de tournage réduite à trois jours. Bien qu’ils apprécient certaines rénovations, ils critiquent le montage qualifié de dévalorisant et remettent en question l’authenticité de l’intervention des experts.

Diffusée jeudi soir sur M6, l’émission Alerte à l’hôtel : 30 jours pour tout relancer fait déjà polémique. Au lendemain de la diffusion, les responsables de l’Auberge de la Vieille Halle, située à Souppes-sur-Loing, en Seine-et-Marne, ont publié un message particulièrement critique sur Facebook. Ils dénoncent une présentation éloignée de la réalité, des scènes exagérées et surtout une durée de tournage qui ne correspondrait absolument pas aux 30 jours mis en avant dans le titre du programme.

«En 3 jours, on ne révolutionne pas le monde» : les propriétaires contestent le concept de M6

Dans leur publication, les responsables de l’établissement ne mâchent pas leurs mots. Ils présentent le programme comme une «émission de divertissement à prendre juste comme une parodie pour amuser la galerie, faire le buzz, et rigoler le temps d’une soirée». Avant d’ajouter : «Bien sûr la vérité est beaucoup plus nuancée.»

Leur principale critique concerne la durée réelle de l’intervention. Alors que M6 présente son programme sous le titre 30 jours pour tout relancer, les propriétaires assurent que l’expérience aurait été considérablement plus courte : «En 3 jours (et non 30 jours comme annoncé dans l’émission) de semblant de “coaching” et de tournage, on ne révolutionne pas le monde.»

À noter que les responsables avaient déjà exprimé des réserves dans une publication du 23 septembre, avant même la diffusion. À cette date, ils évoquaient «2 semaines de “coaching” et de tournage», et non 3 jours. Leur nouvelle publication ramène donc cette durée à 3 jours, sans expliquer la différence entre les deux chiffres.

Des scènes «glauques et sales» : de graves accusations contre le montage de l’émission

Les critiques ne portent pas uniquement sur la durée du tournage. Les responsables de l’auberge dénoncent également la manière dont leur établissement a été présenté à l’écran, notamment à travers certaines séquences qu’ils jugent particulièrement dévalorisantes.

«Il y a beaucoup de scènes surfaites, certaines s’approchent de la diffamation tellement elles sont glauques et sales.» Cette accusation vise directement le traitement télévisuel réservé à l’établissement. Les propriétaires estiment ainsi que plusieurs situations montrées aux téléspectateurs ne reflètent pas fidèlement la réalité de leur quotidien.

La présentation officielle du programme était déjà particulièrement sévère envers la gérante, Mme Hoang. M6 décrivait une propriétaire enfermée dans le déni, incapable de gérer correctement son hôtel, confrontée à une équipe épuisée et à un établissement menacé de fermeture. Le concept reposait précisément sur cette situation de crise, que les deux experts devaient résoudre en un mois.

Fred Sirieix et Pauline Petta qualifiés de «comédiens engagés pour les besoins de l’émission»

Autre passage particulièrement virulent : les responsables de l’auberge s’en prennent au rôle joué par Fred Sirieix et Pauline Petta, les deux visages de cette nouvelle émission. Le premier est un professionnel de l’hôtellerie et de la restauration, connu notamment pour sa carrière à la télévision britannique. La seconde est une spécialiste de l’hôtellerie chargée de l’accompagner dans cette opération de redressement.

«Malgré tout le respect que je dois à Fred et Pauline, deux spécialistes de la restauration et de l’hôtellerie, dans le cas présent ce sont juste deux comédiens engagés pour les besoins de l’émission.» La formule est cinglante. Elle ne remet pas en cause leurs compétences professionnelles, mais conteste la nature de leur intervention dans le cadre du programme.

Malgré la polémique, les propriétaires remercient M6 pour les rénovations

Les responsables de l’Auberge de la Vieille Halle reconnaissent néanmoins un résultat positif : les transformations matérielles apportées à leur établissement. Ils saluent notamment les travaux de décoration et de réaménagement réalisés dans le cadre du programme.

«Par contre nous avons apprécié le relooking du restaurant, et d’une chambre de l’hôtel, très réussi.» Ils concluent leur message par un remerciement qui contraste avec la sévérité du reste de leur publication : «Merci M6 au moins pour cela.»

L’établissement, situé au 1, rue Voltaire à Souppes-sur-Loing, poursuit son activité de restauration et d’hébergement. Six mois après le tournage, Fred Sirieix a également fait état d’une amélioration de son activité, notamment en matière de chiffre d’affaires et de fréquentation, sans communiquer de données chiffrées détaillées.

Une première émission déjà contestée par ses propres participants

Pour M6, cette polémique éclate dès le lancement d’un nouveau format destiné à prolonger le succès des émissions de transformation et de sauvetage d’établissements en difficulté, à l’image de Cauchemar en cuisine. Le premier numéro, diffusé jeudi 15 octobre à 21h10, était consacré à cet hôtel-restaurant de 17 chambres, dont les difficultés financières, matérielles et humaines constituaient le fil conducteur des deux épisodes.

La polémique est d’autant plus embarrassante que les critiques ont été formulées directement sur la page Facebook de l’établissement concerné. Les responsables ont même publié une première mise au point dès le 23 septembre, plusieurs semaines avant la diffusion, avant de durcir considérablement leur discours à l’approche de la programmation.

Le contraste est désormais saisissant entre les 30 jours promis par le titre de l’émission et les trois jours de coaching et de tournage évoqués par les responsables de l’auberge. Une divergence plutôt gênante pour la crédibilité de l’émission…