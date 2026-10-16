«Bosser pour une boîte qui dilapide l’argent du contribuable, non!» Vincent Lagaf’ dézingue France Télévisions

Vincent Lagaf’ critique sévèrement France Télévisions, qu'il accuse de gaspiller l'argent public. Refusant de travailler pour le groupe, il exprime son attachement à la télévision privée via son succès sur RMC Story. Cette déclaration s'inscrit dans un contexte de pressions croissantes sur la gestion financière de l'audiovisuel public.

Vincent Lagaf’ n’a pas mâché ses mots à l’égard de France Télévisions. Dans un entretien accordé à TV Magazine, l’animateur du Bigdil a exprimé son refus de travailler pour le groupe audiovisuel public, mettant directement en cause sa gestion de l’argent des Français. Une attaque sans filtre de la part de celui qui a fait l’essentiel de sa carrière sur les chaînes privées et qui connaît aujourd’hui un nouveau succès sur RMC Story.

« Bosser pour une boîte qui dilapide l’argent du contribuable, non ! », a lancé Vincent Lagaf’. Une déclaration sans détour, qui vise directement la manière dont France Télévisions utilise les fonds publics et qui intervient alors que les dépenses et le fonctionnement du groupe font l’objet de nombreuses critiques.

Vincent Lagaf’ refuse de travailler pour France Télévisions

À 66 ans, Vincent Lagaf’ affiche toujours son franc-parler. L’ancien animateur vedette de TF1, qui a notamment présenté Le Bigdil et Le Juste Prix, n’a manifestement aucune envie de rejoindre France 2, France 3 ou l’une des autres chaînes du groupe public.

Son refus repose sur une critique financière particulièrement sévère. En employant le terme « dilapide », il accuse France Télévisions de gaspiller l’argent des contribuables. Une prise de position qui dépasse les habituelles rivalités entre animateurs et chaînes de télévision.

Le groupe public, présidé par Delphine Ernotte, fonctionne grâce à un financement largement assuré par l’État, complété notamment par des recettes publicitaires. Depuis la suppression de la redevance audiovisuelle en 2022, son financement public repose sur une fraction de TVA affectée à l’audiovisuel public.

France Télévisions sous pression sur ses dépenses

Les critiques de Vincent Lagaf’ arrivent alors que la gestion financière de France Télévisions fait l’objet d’une attention accrue. Le coût des programmes, les contrats conclus avec les sociétés de production, les rémunérations des animateurs et les frais de fonctionnement alimentent régulièrement les débats sur l’utilisation de l’argent public.

En 2026, le groupe a également dû composer avec une réduction de 80,2 millions d’euros de ses concours publics. Cette baisse, associée aux difficultés du marché publicitaire, l’a contraint à engager des économies et à revoir certains choix de programmation.

La gestion du groupe audiovisuel public constitue également un sujet politique. Les parlementaires s’intéressent notamment à la transparence des dépenses et aux relations financières entre les chaînes publiques et les producteurs privés. La déclaration de Vincent Lagaf’ apporte une nouvelle voix, particulièrement connue du grand public, à ces critiques.

Avec Le Bigdil, Vincent Lagaf’ a réussi son retour sur une chaîne privée

Le parcours récent de l’animateur explique également son attachement à la télévision privée. Après avoir longtemps été l’un des visages incontournables de TF1, Vincent Lagaf’ a réussi son retour avec Le Bigdil sur RMC Story, plus de 20 ans après l’arrêt du programme historique.

Le succès a été immédiat. Dès janvier 2025, le jeu a attiré jusqu’à 1,8 million de téléspectateurs, permettant à RMC Story de rivaliser avec des chaînes disposant de moyens et d’une exposition bien supérieurs.

Cette réussite a été d’autant plus remarquée que TF1 et M6 avaient refusé de relancer Le Bigdil. Vincent Lagaf’ avait alors expliqué que les producteurs avaient présenté le projet aux deux groupes avant de trouver un accord avec RMC Story.

L’animateur avait également reconnu avoir considérablement réduit ses prétentions financières pour permettre ce retour. Il avait affirmé avoir divisé son cachet par cinq, expliquant que sa motivation principale était de retrouver le public et de vérifier qu’il était encore capable de porter une émission populaire.

Un animateur qui revendique sa liberté de parole

Vincent Lagaf’ a toujours entretenu des rapports parfois mouvementés avec les dirigeants de la télévision. Son départ de TF1, ses critiques contre certains responsables et ses déclarations sur l’évolution du métier ont régulièrement fait parler.

Il avait déjà dénoncé les contraintes qu’il estime imposées aux humoristes et aux animateurs, regrettant notamment que certaines formes d’humour soient devenues difficiles à pratiquer à la télévision.

Son retour réussi avec Le Bigdil lui a permis de retrouver une place importante dans le paysage audiovisuel français, sans dépendre des grandes chaînes historiques. Le passage du jeu à une formule quotidienne sur RMC Story a confirmé la volonté de la chaîne de miser durablement sur l’animateur.