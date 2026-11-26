Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes, déclare sur le plateau de Quotidien que le masculinisme est la première menace terroriste en France, une affirmation contredite par des données du Parquet national antiterroriste. Cette désinformation suscite des critiques sur la crédibilité de l’émission et soulève des questions sur la responsabilité médiatique.

Comment une aussi grossière contre-vérité peut-elle être diffusée à la télévision sans susciter la moindre contradiction ? Ce mercredi , sur le plateau de Quotidien, sur TMC, Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes et compagne du numéro 2 de France Télévisions, a affirmé que le masculinisme constituait la première menace terroriste en France. Une déclaration en totale contradiction avec les chiffres du Parquet national antiterroriste, qui établissent que le djihadisme demeure, de très loin, la principale menace terroriste dans notre pays.

Une grossière fake news sur le plateau de Yann Barthès

Invitée à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, Anne-Cécile Mailfert a déclaré : « La menace masculiniste est la première menace d’attentat terroriste en France aujourd’hui. »

Une affirmation d’autant plus ridicule que le procureur national antiterroriste, Olivier Christen, avait communiqué des chiffres établissant le contraire quatre jours seulement avant cette émission. Plus problématique encore : dans l’extrait diffusé sur les réseaux sociaux, aucun ‘journaliste’ de Quotidien ne prend la peine de rectifier cette contre-vérité.

88% des procédures concernent le djihadisme : les chiffres officiels contredisent Anne-Cécile Mailfert

Le 21 novembre dernier, Olivier Christen avait pourtant été parfaitement clair : « Le poids principal de la menace reste l’islamisme radical sunnite. »

Les chiffres communiqués par le procureur national antiterroriste sont sans appel : 88% des procédures antiterroristes ouvertes concernent le djihadisme. Depuis 2012, 50 des 53 attentats commis en France sont rattachés au djihadisme. Depuis la création du Parquet national antiterroriste en juillet 2019, environ 480 procédures sur 681 concernent le djihadisme, contre 23 liées à l’ultradroite radicale violente.

La DGSI considère quant à elle le masculinisme radical comme une menace émergente, et non comme la première menace terroriste en France. La dangerosité des mouvances masculinistes radicales n’est pas contestée. Mais rien ne justifie de les présenter comme la principale menace terroriste du pays au mépris des données officielles.

La compagne du numéro 2 de France Télévisions s’était offusquée qu’une journaliste rappelle une vérité

Ironie de la situation : quelques jours auparavant, Anne-Cécile Mailfert avait elle-même provoqué un incident sur un plateau de télévision parce qu’une journaliste avait simplement rappelé un fait parfaitement exact.

Le 16 novembre, la présidente de la Fondation des femmes avait violemment manifesté sa colère sur franceinfo, lorsque la présentatrice avait précisé qu’elle était la compagne de Stéphane Sitbon-Gomez, directeur général adjoint de France Télévisions, chargé des offres et de la stratégie éditoriale. Autrement dit, le numéro 2 du groupe audiovisuel public.

Une précision apportée au nom de la transparence et de la charte déontologique du groupe, mais qu’Anne-Cécile Mailfert n’avait manifestement pas supportée.

« Vous êtes des malades ! », avait-elle lancé, de façon hystérique, après avoir quitté le plateau. La direction de franceinfo était même allée jusqu’à lui présenter ses excuses pour ne pas l’avoir prévenue de cette mention.

Dix jours plus tard, le contraste est terrible : celle qui s’indignait qu’une journaliste rappelle un fait avéré se retrouve au cœur d’une nouvelle polémique pour avoir elle-même diffusé une information contredite par les chiffres officiels.

Quand X fait le travail de vérification que « Quotidien » aurait dû faire

Comble de la situation, il aura fallu qu’une note de la communauté soit publiée sur X pour rétablir les faits et rappeler que 88% des procédures antiterroristes concernent le djihadisme.

Pour une émission qui fait régulièrement de la lutte contre les fake news et de la dénonciation de la désinformation un axe de son traitement de l’actualité, cet épisode pose un sérieux problème de crédibilité journalistique.

Comment prétendre lutter contre la désinformation si l’on laisse passer, sur son propre plateau, une contre-vérité aussi facilement vérifiable ?

La lutte contre les violences faites aux femmes, aussi indispensable soit-elle, n’autorise ni à déformer les chiffres ni à travestir la réalité de la menace terroriste en France.

Une rectification à l’antenne s’impose. Quant à l’Arcom, si prompte à rappeler aux chaînes de télévision leurs obligations en matière d’honnêteté de l’information, il sera intéressant de voir quelle suite elle donnera à cette affaire.

Sources citées dans l’article Parquet national antiterroriste · Olivier Christen · DGSI · Note de la communauté sur X