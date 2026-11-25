Des membres de la famille de Nahel Merzouk ont exigé le départ d'une journaliste de CNEWS lors d'une prise de parole devant la cour d'appel de Versailles, suite à la décision de renvoi en cour d'assises du policier responsable de sa mort. Malgré leur refus de répondre aux médias avec CNEWS présente, la journaliste a maintenu sa présence sur place.

Alors que la justice vient d’ordonner le renvoi devant une cour d’assises du policier responsable du tir mortel contre Nahel Merzouk, des membres de la famille de l’adolescent ont refusé de s’exprimer en présence de CNEWS. Mardi, devant la cour d’appel de Versailles, ils ont demandé à une journaliste de la chaîne de quitter les lieux, conditionnant leur prise de parole devant les autres médias à son départ.

La famille de Nahel veut écarter CNEWS du point presse

Présents à Versailles dans le cadre de la procédure judiciaire, Maïssan et Mohamed, respectivement cousine et cousin de Nahel Merzouk, ont accepté de répondre aux questions des journalistes venus recueillir leurs réactions après la décision de justice. Mais la présence de CNEWS a immédiatement suscité leur opposition.

Dans une séquence vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, les proches de Nahel demandent à la journaliste de se retirer. Ils ne souhaitent pas seulement refuser de répondre aux questions de la chaîne, mais également que celle-ci soit absente lorsqu’ils s’expriment devant les autres médias.

La journaliste refuse de quitter les lieux

« Votre chaîne a sali Nahel », reproche notamment l’un des proches de l’adolescent à la représentante de CNEWS. Les membres de la famille expliquent qu’ils refusent de s’exprimer devant cette chaîne, qu’il s’agisse d’une intervention en plateau ou d’une interview sur le terrain.

La journaliste refuse toutefois de quitter les lieux. Face à cette situation, les échanges entre les proches de Nahel et les représentants des différents médias sont écourtés.

Si les personnes interrogées sont naturellement libres de refuser une interview, la journaliste était également en droit de rester sur place pour couvrir cette actualité judiciaire.

Un nouvel incident visant un journaliste de CNEWS

Cet épisode intervient deux semaines après un incident similaire impliquant Sophie Binet. Le 9 novembre dernier, à la sortie d’une rencontre avec le Premier ministre à Matignon, la secrétaire générale de la CGT avait exigé le retrait d’un journaliste de CNEWS alors qu’elle s’apprêtait à répondre aux questions de la presse.

« Je ne m’adresse jamais à CNEWS », avait-elle déclaré.

Le lendemain, le 10 novembre, la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale avait par ailleurs rejeté l’examen d’une pétition réclamant la fermeture de CNEWS, par 28 voix contre 25.

Le policier qui a tué Nahel encourt 30 ans de prison

Pour rappel, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a décidé, mardi 24 novembre, que le policier auteur du tir mortel contre Nahel serait jugé pour meurtre.

Le fonctionnaire, âgé de 41 ans, doit comparaître devant la cour d’assises des Hauts-de-Seine. Il encourt jusqu’à 30 ans de réclusion criminelle.

Le 27 juin 2023, Nahel Merzouk, âgé de 17 ans et dépourvu de permis de conduire, avait été mortellement touché par un tir de policier lors d’un contrôle routier à Nanterre. Sa mort avait entraîné plusieurs nuits d’émeutes à travers la France.

La décision de la cour d’appel peut encore faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Le policier demeure présumé innocent et aucune date de procès n’a encore été annoncée.