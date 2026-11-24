«Je déteste Cyril Hanouna»: M6 officialise la date du premier prime time de l’animateur, avec un titre provocateur

Cyril Hanouna lancera sa nouvelle émission, Je déteste Cyril Hanouna, sur M6 le 17 décembre 2026 à 21h10. Ce prime time marquera son retour sur le petit écran après son départ de Fun Radio, promettant un divertissement sans contenu politique ni sociétal. D'autres projets, comme le retour du Morning Live, sont également planifiés.

C’est officiel ! Cyril Hanouna débarque sur M6 avec sa propre émission en prime time. Ce mardi, la chaîne a annoncé la diffusion de ce nouveau divertissement inédit, intitulé Je déteste Cyril Hanouna, le jeudi 17 décembre 2026 à 21h10. L’émission sera diffusée en direct, moins d’un mois après le départ de l’animateur de Fun Radio.

Une première grande soirée en direct sur M6

Plus d’un an après son arrivée sur W9, où il présente quotidiennement Tout beau, tout n9uf, Cyril Hanouna s’apprête donc à prendre les commandes d’une soirée événementielle sur la principale chaîne du groupe.

Pour l’heure, M6 n’a pas dévoilé le déroulement précis de l’émission, ni l’identité des éventuels invités.

Cyril Hanouna avait déjà donné des indices sur son émission

Il y a quelques semaines, l’animateur avait évoqué son nouveau programme sur M6, le présentant notamment sous le titre Les 12 travaux de Baba.

C’est finalement sous un titre beaucoup plus provocateur que Cyril Hanouna fera son arrivée en prime time sur M6.

M6 promet du divertissement, sans politique

En juillet dernier, la direction du groupe M6 avait officialisé l’arrivée de Cyril Hanouna sur son antenne principale pour plusieurs soirées événementielles.

Guillaume Charles, directeur général des antennes et des contenus du groupe, avait toutefois précisé la ligne éditoriale de ces nouveaux programmes, exclusivement consacrés au divertissement : « Ce n’est pas politique ni sociétal. »

Une annonce au lendemain de son départ de Fun Radio

Cette officialisation intervient au lendemain de l’arrêt de l’émission « Ça va secouer » sur Fun Radio, après des audiences décevantes et des divergences entre l’animateur et la direction de la station concernant le format du programme.

Cyril Hanouna avait expliqué ne pas vouloir se contenter de passer des disques, déclarant : « J’adore Fun Radio, mais je ne suis pas DJ. »

Depuis son départ, l’animateur a également multiplié les critiques contre les radios musicales, qu’il estime condamnées à perdre progressivement leur public.

Le retour du « Morning Live » également prévu en 2027

Ce premier prime time ne sera pas la seule émission présentée par Cyril Hanouna sur M6. À l’occasion des 40 ans de la chaîne, qui seront célébrés au printemps 2027, l’animateur doit également relancer le célèbre Morning Live pendant une semaine spéciale, à partir du 1er mars.

En attendant, rendez-vous le jeudi 17 décembre à 21h10 pour découvrir Je déteste Cyril Hanouna, son premier grand divertissement inédit en direct sur M6.