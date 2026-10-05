Cyril Hanouna dévoile le nom de sa nouvelle émission sur M6: «Les 12 travaux de Baba»

Cyril Hanouna officialise son nouveau programme sur M6, intitulé Les 12 travaux de Baba, axé sur les rêves et défis des téléspectateurs. L'animateur, qui élargit ses projets au sein du groupe M6, prévoit une émission où « rien ne sera impossible ». La date de diffusion reste à confirmer.

Cyril Hanouna poursuit son installation au sein du groupe M6. Après Tout beau, tout n9uf sur W9 et son émission quotidienne sur Fun Radio, l’animateur prépare désormais son arrivée en prime time sur M6. Ce lundi 5 octobre, il a révélé le titre de ce nouveau programme : Les 12 travaux de Baba.

L’annonce est faite alors que Cyril Hanouna avait déjà livré, quelques jours plus tôt, les grandes lignes de ce nouveau rendez-vous. L’animateur promet une émission construite autour des téléspectateurs, de leurs rêves et des surprises qu’ils souhaitent organiser pour leurs proches.

« Ça y est, on a choisi le titre »

C’est ce lundi après-midi, au cours de son émission sur Fun Radio, que Cyril Hanouna a officialisé le choix effectué pour son nouveau programme. Alors qu’il échangeait avec un auditeur, l’animateur a lâché l’information qui n’avait pas encore été rendue publique.

« Tu sais que personne n’est au courant ? Ça y est, on a choisi le titre. Ça s’appellera Les 12 travaux de Baba », a-t-il annoncé.

Le nom reprend directement une expression utilisée par Cyril Hanouna quelques jours auparavant lorsqu’il avait présenté le concept de l’émission dans Tout beau, tout n9uf. Ce qui ressemblait alors à une manière de résumer le programme est donc devenu son titre officiel.

« Rien ne sera impossible en plateau »

Le 29 septembre, Cyril Hanouna avait donné les premiers détails de ce prime destiné à M6. Le principe annoncé est particulièrement large : permettre aux téléspectateurs de proposer des rêves, des défis ou des surprises à réaliser à l’antenne.

« J’ai décidé avec la chaîne que rien ne serait impossible pour vous. Rien ne sera impossible en plateau », avait expliqué l’animateur. Il avait alors appelé les téléspectateurs à contacter l’émission s’ils souhaitaient réaliser « une surprise incroyable » à l’un de leurs proches.

Cyril Hanouna avait également résumé le rôle qu’il entend tenir dans le programme : « Je serai là pour tout faire. Ça sera un peu les 12 travaux de Baba. » Cette dernière formule a finalement été retenue pour baptiser l’émission.

Hanouna multiplie désormais les projets au sein du groupe M6

Cette arrivée prochaine sur M6 marque une nouvelle étape pour l’animateur, qui avait rejoint le groupe à la rentrée 2025 avec Tout beau, tout n9uf sur W9. Depuis, son périmètre s’est progressivement élargi. Vincent Bolloré avait d’ailleurs commenté son passage de C8 au groupe M6⁠, en revenant notamment sur les relations entre l’animateur et l’Arcom.

Cyril Hanouna doit également revenir sur M6 avec Morning Live, émission qu’il avait déjà présentée en 2003. Une semaine spéciale est annoncée à partir du 1er mars 2027, à l’occasion des 40 ans de la chaîne.

En parallèle, l’animateur développe ses activités dans la presse. Ce lundi marque également la sortie en kiosques de Tout beau tout news, son nouvel hebdomadaire télé lancé avec Michel Moulin. Michel Moulin occupe une place centrale dans le projet et préside la société TBT Press⁠, créée pour éditer le titre. Le premier numéro a été tiré à 180 000 exemplaires.

M6 n’a pour l’instant pas communiqué de date précise pour la diffusion des 12 travaux de Baba. Le titre et le principe général sont désormais connus, mais plusieurs éléments restent encore à dévoiler, notamment la mécanique exacte du programme, sa durée et les personnalités qui accompagneront Cyril Hanouna en plateau.

Une chose est désormais officielle : après W9, la radio et la presse, Cyril Hanouna disposera de son propre prime sur M6, avec une émission directement construite autour de son surnom : Les 12 travaux de Baba.