Vincent Bolloré: «Depuis que Hanouna est passé sur le groupe M6, il n’y a plus aucun problème pour l’Arcom. Ça n’intéresse plus personne.»

Ce mardi. Vincent Bolloré, auditionné par la commission d’enquête sur l’audiovisuel public, a lancé une pique contre l’Arcom concernant la suppression de C8. Au détour d’un échange, il a ainsi affirmé : « Depuis qu’Hanouna est passé sur le groupe M6, il n’y a plus aucun problème pour l’Arcom.» L’homme d’affaires a bien fait comprendre que celui qui était visé, c’était lui, et pas Hanouna…

Lorsque Cyril Hanouna animait Touche pas à mon poste sur C8, les séquences polémiques donnaient lieu à des sanctions particulièrement sévères et répétées de là part du régulateur. Depuis son départ vers le groupe M6, à la rentrée 2025, cette pression se serait, selon Bolloré, nettement atténuée.

Et dans les faits ?

Depuis l’arrivée de Cyril Hanouna sur W9, l’Arcom semble en effet moins répressive. Des saisines ont bien été examinées après les premières émissions de Tout beau, tout n9uf. Mais ces signalements n’ont pas débouché sur des sanctions publiques du même ordre. Il faut dire aussi qu’aucune séquence ne mérite aujourd’hui quelconque sanction, et qu’à ce stade, il est impossible de réellement comparer la difference de traitement entre TPMP et TBT9 : la ligne éditoriale a évolué, et l’historique n’est pas du tout le même… ￼

La question est de savoir si, à séquences équivalentes, W9 serait moins sanctionnée que C8 ne l’a été, Impossible de répondre pour le moment à cette question, même s’il ne fait absolument aucune doute que la suppression de C8 était une bel et bien une décision politique…