Présidentielle 2027: France 2 ressuscite «L’Heure de vérité», Édouard Philippe premier invité face à Caroline Roux

Une émission mythique de la télévision politique française revient à l’antenne. Jeudi 8 octobre à 20h40, France 2 relance L’Heure de vérité, avec Caroline Roux aux commandes et Édouard Philippe comme premier invité, à quelques mois de l’élection présidentielle de 2027.

Le choix de l’ancien Premier ministre n’a rien d’anodin. Candidat déclaré à l’Élysée, le patron d’Horizons a accéléré ces derniers mois la préparation de sa campagne, son parti ayant notamment transformé en septembre son bureau politique en comité de campagne d’Édouard Philippe pour la présidentielle 2027. Il sera donc le premier responsable politique à se confronter au nouveau dispositif de France 2.

Une émission culte créée en 1982 revient sur France 2

Créée en 1982 sur Antenne 2 par François-Henri de Virieu, L’Heure de vérité a occupé pendant treize ans une place centrale dans la vie politique française. Présidents, Premiers ministres, chefs de parti et candidats à l’Élysée s’y sont succédé dans un format fondé sur l’interview politique longue et la confrontation avec plusieurs journalistes.

France 2 avait confirmé cet été le retour de « L’Heure de vérité » avec Caroline Roux, avec l’objectif de réinstaller un rendez-vous politique fort à l’approche de la présidentielle. La chaîne reprend donc l’un de ses titres historiques pour suivre une campagne qui s’annonce particulièrement disputée.

Édouard Philippe attendu sur son projet présidentiel

Pour cette première émission, Édouard Philippe devra détailler son projet et répondre sur plusieurs des dossiers qui devraient dominer la campagne. Retraites, pouvoir d’achat, dette publique, guerre en Ukraine, conflit au Moyen-Orient ou encore bouleversements liés à l’intelligence artificielle feront partie des thèmes abordés jeudi soir.

Le candidat d’Horizons a déjà commencé à dévoiler plusieurs orientations de son programme. Lors du lancement de sa campagne en juillet, il avait notamment placé l’école au centre de son projet et appelé les Français à accepter des « efforts » pour redresser le pays. Cette première Heure de vérité doit lui permettre de développer ses propositions dans un format beaucoup plus long qu’une interview politique classique.

France Télévisions promet que « l’exigence de vérité sera au cœur des débats ». Édouard Philippe devra ainsi défendre ses choix, préciser ses propositions et répondre aux contradictions d’une équipe d’intervieweurs aux profils politiques et éditoriaux différents.

Caroline Roux entourée de cinq intervieweurs

Caroline Roux ne sera pas seule face à l’ancien Premier ministre. Elle sera entourée de Maryse Burgot et Neila Latrous, toutes deux journalistes à France Télévisions, ainsi que de Benjamin Duhamel, présent sur France Inter et France Télévisions.

Thomas Porcher, économiste et chroniqueur sur Radio Nova, participera également à l’émission, tout comme Eugénie Bastié, journaliste et éditorialiste au Figaro. France 2 mise ainsi sur plusieurs sensibilités et approches pour interroger le candidat sur son bilan, son programme et sa vision de la France.

Un premier grand rendez-vous télévisé de la présidentielle 2027

Le retour de L’Heure de vérité intervient alors que la compétition pour 2027 s’accélère. Édouard Philippe cherche à s’imposer comme le candidat central de son camp, face notamment aux ambitions de Gabriel Attal et aux différentes candidatures susceptibles d’émerger à droite et au centre.

L’ancien locataire de Matignon connaît déjà bien Caroline Roux. En octobre 2025, il avait été son invité sur France 2 lorsqu’il avait appelé Emmanuel Macron à organiser son départ afin d’éviter une longue période de blocage politique. Édouard Philippe avait alors défendu en direct l’idée d’un « départ organisé » du chef de l’État.

Cette fois, l’exercice change de dimension. Jeudi 8 octobre à 20h40 sur France 2 et france.tv, Édouard Philippe inaugurera le retour d’un programme qui a longtemps constitué l’un des passages obligés des prétendants à l’Élysée, avec désormais la présidentielle de 2027 directement en ligne de mire.