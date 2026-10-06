Greg Guillotin: l’humoriste attaque son propre communicant de crise en justice pour «abus de confiance» et «tentative de chantage»

Greg Guillotin et son avocat portent plainte contre Florian Silnicki, ancien communicant de crise, pour « abus de confiance » et « tentative de chantage ». Cette affaire éclate alors que Guillotin fait face à des accusations graves de violences conjugales et de viol, devant comparaître devant le tribunal le 27 novembre.

L’affaire Greg Guillotin connaît un nouveau rebondissement, cette fois entre l’humoriste et l’homme recruté pour gérer sa communication après les premières accusations de violences conjugales. Greg Guillotin et son avocat, Me Tom Michel, ont déposé lundi des plaintes contre Florian Silnicki, fondateur de l’agence LaFrenchCom. Ils lui reprochent notamment des faits présumés d’« abus de confiance », de « tentative de chantage », d’« atteintes à la vie privée » et de « violation du secret professionnel ».

Cette nouvelle procédure tombe alors que la situation judiciaire de Greg Guillotin s’est considérablement alourdie depuis un mois. Après sa garde à vue du 28 septembre, l’humoriste doit être jugé le 27 novembre devant le tribunal correctionnel d’Évry pour des violences habituelles sur son ancienne compagne. Il est par ailleurs visé par une autre plainte pour viol sur conjoint, accusations qu’il conteste formellement.

Florian Silnicki recruté en urgence après les premières accusations

Tout commence le 4 septembre. Greg Guillotin est contacté par une journaliste de l’AFP qui souhaite recueillir sa réaction après la plainte déposée par une ancienne compagne pour violences conjugales et harcèlement. L’humoriste, révélé sur YouTube puis devenu l’une des figures des caméras cachées avec Le Pire Stagiaire, réunit alors son entourage afin de préparer sa réponse.

Florian Silnicki est rapidement sollicité. Le fondateur de LaFrenchCom s’est spécialisé dans la communication de crise et la « communication sous contrainte judiciaire ». Avec Julien Auffret, son bras droit, il participe à la création d’une boucle WhatsApp réunissant notamment Greg Guillotin, son associé David Tuil et son avocat Tom Michel. La collaboration commence ainsi au moment même où l’affaire devient publique.

Le lendemain, Greg Guillotin publie un long texte dans lequel il reconnaît avoir exercé des violences physiques et psychologiques sur son ancienne compagne. « Elle les a subies. Je ne vais ni les nier, ni chercher à les justifier. J’ai honte », écrit-il. Dès le 6 septembre, nous étions les premiers à s’interroger sur le rôle joué par le cabinet de communication de crise dans la préparation et la diffusion de ce mea culpa et la sincérité du mea culpa de Greg Guillotin.

Un mois plus tard, la collaboration tourne à la guerre ouverte

La relation entre Greg Guillotin et Florian Silnicki se dégrade rapidement. LaFrenchCom annonce finalement avoir mis fin à sa mission. L’agence évoque publiquement une « divergence stratégique » concernant la manière de gérer la communication autour d’une procédure judiciaire et affirme qu’elle ne souhaite pas commenter le contenu des échanges avec son ancien client.

L’affaire prend désormais une dimension judiciaire. Greg Guillotin et son avocat accusent Florian Silnicki et sa société d’avoir trahi la confiance qui leur avait été accordée ainsi que la confidentialité entourant leur collaboration. Les plaintes déposées le 5 octobre visent, selon les informations publiées sur cette affaire, des qualifications particulièrement sérieuses : « abus de confiance », « tentative de chantage », « atteintes à la vie privée » et « violation du secret professionnel ». À ce stade, il s’agit de plaintes et ces accusations devront être examinées par la justice.

Des centaines de messages et d’appels au cœur de la crise

La collaboration aura duré quelques semaines mais généré plusieurs centaines de messages, des appels et des rendez-vous. Ces échanges deviennent désormais eux-mêmes un enjeu dans le conflit opposant l’humoriste à son ancien conseiller.

Cette rupture fait suite à la divulgation de nombreux éléments concernant la stratégie de communication mise en place autour de Greg Guillotin. Des captures de conversations privées et des enregistrements sonsores ont notamment circulé ces dernières semaines. L’humoriste et son avocat soupçonnent des fuites provenant de leur ancien communicant. Florian Silnicki conteste ces accusations.

Le patron de LaFrenchCom avait de son côté annoncé le 29 septembre avoir cessé de travailler pour Greg Guillotin, en invoquant une divergence sur les méthodes à employer dans une communication liée à une affaire judiciaire et une agressivité non acceptable de Greg Guillotin. Il affirmait également rester tenu par ses obligations de confidentialité et ne vouloir fournir aucun détail supplémentaire sur les échanges intervenus pendant sa mission.

Greg Guillotin attendu devant le tribunal le 27 novembre

Cette guerre entre Greg Guillotin et son ancien communicant constitue désormais un dossier distinct des procédures visant directement l’humoriste. Le 28 septembre, Greg Guillotin a été placé en garde à vue à Palaiseau dans l’enquête ouverte après la plainte de son ancienne compagne. À l’issue de la procédure, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel d’Évry et comparaîtra le 27 novembre 2026.

Il devra répondre de violences habituelles par conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce 30 jours. Les faits poursuivis auraient été commis entre septembre 2020 et avril 2026. Greg Guillotin bénéficie de la présomption d’innocence jusqu’à une éventuelle condamnation définitive.

Plusieurs éléments contenus dans le dossier judiciaire ont déjà permis de documenter la relation avec son ancienne compagne. Nous avons notamment publié les propos « Soit tu t’occupes de la maison, soit tu te barres » figurant dans certains de leurs échanges, puis cette autre phrase : « Je devrais pas être violent, mais tu devrais pas provoquer », également versée au dossier judiciaire.

À cette procédure s’ajoute enfin la plainte pour viol déposée par une autre ancienne compagne. Greg Guillotin « conteste formellement » ces accusations. Un mois après l’éclatement public de l’affaire, l’humoriste se retrouve donc au centre de plusieurs procédures, tandis que celui qui avait été recruté pour gérer sa crise médiatique est désormais lui-même visé par une plainte de son ancien client.