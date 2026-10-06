Droits TV de la Ligue 1: la LFP va lancer un appel d’offres avec un seul lot pour tenter de séduire les diffuseurs

La Ligue de football professionnel (LFP) lance un appel d'offres pour les droits TV de la Ligue 1, avec un seul lot couvrant l'intégralité du championnat. Ce changement vise à simplifier l'offre pour les diffuseurs et éviter la fragmentation des droits, tout en s'assurant des revenus stables pour les clubs après les crises passées.

Nouveau changement de stratégie pour les droits TV de la Ligue 1. Selon L’Équipe, la Ligue de football professionnel prépare un appel d’offres reposant sur un lot unique, permettant à un diffuseur de mettre la main sur l’intégralité du championnat de France. Olivier Bramly, directeur général de LFP Media, a présenté ce choix ce mardi au conseil d’administration de la Ligue.

Cette formule marque une rupture avec les précédents appels d’offres, construits autour de plusieurs lots et susceptibles de répartir les rencontres entre différents opérateurs. Elle devient juridiquement possible depuis la réforme adoptée en 2026, qui autorise désormais la commercialisation des droits audiovisuels « en un ou plusieurs lots ». L’objectif est désormais de proposer un produit beaucoup plus simple aux candidats : toute la Ligue 1 dans un même ensemble.

Un seul diffuseur pourrait récupérer toute la Ligue 1

Avec ce lot unique, un candidat pourra donc se positionner sur l’ensemble des rencontres du championnat plutôt que d’acheter une partie des affiches ou un nombre déterminé de matchs par journée. La LFP veut ainsi éviter la fragmentation qui a marqué plusieurs cycles de droits TV et compliqué la lisibilité de l’offre pour les supporters.

Le changement est important après des années extrêmement mouvementées pour le football français. Mediapro, Amazon Prime Video, DAZN, beIN Sports et Canal+ ont successivement occupé une place dans le feuilleton des droits de la Ligue 1. La rupture avec DAZN a finalement conduit la Ligue à lancer sa propre plateforme, Ligue 1+, dont le modèle économique et les enjeux avaient été détaillés ici⁠.

Depuis le début de la saison 2026-2027, la situation est déjà plus simple pour le téléspectateur : Ligue 1+ diffuse l’intégralité du championnat, après la fin de l’accord avec beIN Sports. La chaîne franco-qatarienne détenait encore précédemment une affiche par journée pour 78,5 millions d’euros annuels.

La LFP prépare déjà l’après-Ligue 1+

La démarche concerne surtout l’avenir des droits du championnat. La LFP travaille depuis plusieurs mois sur la commercialisation du prochain cycle, avec la volonté de s’y prendre suffisamment tôt pour éviter de revivre les négociations menées dans l’urgence ces dernières années.

Le lancement de Ligue 1+ avait en effet été décidé après l’échec du modèle précédent. DAZN détenait huit rencontres par journée mais le contrat avait tourné au conflit avec LFP Media. La Ligue avait alors repris directement l’exploitation de ses matchs et construit sa propre chaîne.

L’expérience a profondément modifié la stratégie du football professionnel français. La LFP dispose désormais d’un outil de diffusion qu’elle peut conserver si les propositions financières des opérateurs ne sont pas jugées satisfaisantes. L’appel d’offres doit donc permettre de mesurer concrètement combien les diffuseurs sont prêts à investir pour récupérer le championnat.

Canal+ de nouveau au centre du jeu

La question d’un éventuel retour de Canal+ va forcément accompagner cette consultation. Les relations entre la chaîne cryptée et la Ligue ont été extrêmement conflictuelles ces dernières années, notamment après l’effondrement de Mediapro puis l’attribution d’une partie importante des droits à Amazon.

Le paysage a toutefois évolué. Canal+ reste historiquement associé à la Ligue 1⁠ et un lot regroupant l’ensemble du championnat correspond davantage au modèle d’exclusivité recherché traditionnellement par les grands diffuseurs payants. Amazon a également manifesté récemment son intérêt pour revenir dans le championnat : au printemps 2026, le groupe américain avait proposé de reprendre l’affiche jusque-là diffusée par beIN Sports, avant que la LFP ne privilégie l’exclusivité de Ligue 1+.

La mise en concurrence ne se limite donc pas nécessairement aux acteurs historiques de la télévision. Les plateformes internationales constituent également des candidats potentiels dans un marché où la diffusion du sport devient un élément important des stratégies d’abonnement.

Un changement rendu possible par la réforme de 2026

Jusqu’à récemment, le cadre juridique de la commercialisation des droits du football professionnel imposait des contraintes qui favorisaient l’allotissement. La réforme entrée en vigueur en août 2026 permet désormais explicitement à la Ligue ou à sa société commerciale de vendre les droits en un ou plusieurs lots, tout en maintenant le respect des règles de concurrence.

Cette évolution avait notamment été défendue pour permettre de proposer l’intégralité d’une compétition à un seul opérateur. Pour le téléspectateur, la conséquence peut être considérable : un seul abonnement pourrait suffire pour regarder tous les matchs de Ligue 1, là où la multiplication des diffuseurs avait régulièrement obligé les supporters à cumuler plusieurs offres.

Pour les clubs, l’enjeu reste avant tout financier. Après les crises successives des droits TV français, LFP Media cherche à sécuriser sur plusieurs saisons des recettes suffisamment importantes et prévisibles. Le lot unique constitue désormais l’option retenue pour tenter de remettre les diffuseurs en concurrence et déterminer la valeur réelle de l’intégralité de la Ligue 1.