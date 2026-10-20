Droits TV de la Ligue 1: la LFP prête à relancer les enchères dès ce mercredi, Ligue 1+ menacée dès 2027

La Ligue de football professionnel envisage de relancer les enchères pour les droits TV de la Ligue 1, visant la période 2027-2032, après des années de revenus déclinants. Ce nouvel appel d'offres, prévu en novembre, pourrait remettre en question la chaîne Ligue 1+ et répondre aux besoins financiers des clubs.

La Ligue de football professionnel s’apprête à prendre une décision décisive pour l’avenir du football français. Ce mercredi, son conseil d’administration doit se prononcer sur le lancement d’un nouvel appel d’offres concernant les droits télévisés de la Ligue 1 pour la période 2027-2032. L’objectif est de trouver un diffuseur capable de rapporter davantage d’argent aux clubs, après plusieurs années d’échecs commerciaux. Cette opération pourrait également remettre en cause l’avenir de Ligue 1+, la chaîne lancée par la LFP à l’été 2025.

Une décision attendue mercredi, un appel d’offres dès novembre

Le conseil d’administration de la LFP doit examiner mercredi la proposition présentée par Olivier Bramly, directeur général de LFP Media, la filiale commerciale de la Ligue. Le projet prévoit de remettre sur le marché l’intégralité des droits de diffusion du championnat de France pour cinq saisons, de 2027-2028 à 2031-2032.

Les présidents des clubs semblent favorables à cette nouvelle consultation. Le vote doit néanmoins confirmer leur accord avant que la procédure puisse officiellement commencer.

Le calendrier envisagé est particulièrement rapide. Une nouvelle réunion est prévue début novembre, avec un lancement possible de l’appel d’offres dès le 3 novembre. Les opérateurs intéressés disposeraient ensuite d’environ un mois pour déposer leurs propositions financières.

Ce calendrier représente une accélération considérable. Les droits devaient initialement être remis en vente pour la période 2029-2034, à l’expiration du cycle commercial engagé en 2024. La LFP souhaite désormais anticiper cette échéance de deux ans afin de tenter de redresser les revenus du championnat.

Les 9 matchs de Ligue 1 réunis dans un seul lot

La principale nouveauté concerne la commercialisation des rencontres. Contrairement aux précédents appels d’offres, la LFP envisage de proposer les 9 matchs de chaque journée de Ligue 1 dans un lot unique.

La Ligue avait déjà préparé un appel d’offres regroupant l’ensemble des rencontres dans un seul lot, afin de rendre son championnat plus attractif auprès des diffuseurs.

Deux possibilités seraient proposées aux candidats. La première consiste à acquérir l’exclusivité de la diffusion de l’ensemble des rencontres de Ligue 1 entre 2027 et 2032. Le diffuseur retenu pourrait alors exploiter les matchs sur sa propre chaîne ou plateforme.

La seconde consiste à obtenir la distribution exclusive de Ligue 1+, tout en conservant la chaîne créée par la Ligue. Dans cette hypothèse, l’opérateur commercialiserait le service auprès des abonnés, sans nécessairement remplacer son identité actuelle.

Ce changement pourrait mettre fin à la multiplication des abonnements nécessaires pour suivre l’intégralité du championnat, un système régulièrement critiqué par les supporters.

Ligue 1+ rapporte beaucoup moins que les anciens contrats TV

La nouvelle consultation arrive alors que le football français traverse une crise financière persistante. Les recettes audiovisuelles ont considérablement diminué depuis la fin de la relation privilégiée avec Canal+.

Avant la rupture engagée en 2018 avec son diffuseur historique, les droits télévisés de la Ligue 1 rapportaient environ 600 millions d’euros par an. La défaillance de Mediapro en 2020, puis les difficultés des accords conclus avec Amazon et DAZN, ont progressivement fragilisé les revenus des clubs.

La création de Ligue 1+ à l’été 2025 a permis à la LFP de reprendre directement la commercialisation de son championnat. Mais les recettes générées restent très éloignées des sommes autrefois versées par les diffuseurs.

Les estimations évoquent entre 80 et 90 millions d’euros de revenus annuels, tandis que le fonctionnement de Ligue 1+ représenterait environ 65 millions d’euros de dépenses par an. Ces montants illustrent les difficultés de la Ligue à dégager des ressources suffisantes pour financer les clubs professionnels.

Le consultant Pierre Maes, spécialiste de l’économie des droits sportifs, considère cette accélération comme « un aveu ». Il estime que « si Ligue 1+ fonctionnait, il n’y aurait pas cette précipitation à lancer un appel d’offres à partir de 2027 ».

Canal+, RMC Sport, Netflix et Amazon parmi les diffuseurs approchés

Depuis plusieurs mois, Olivier Bramly multiplie les discussions avec les acteurs du marché audiovisuel. Canal+, RMC Sport, Netflix et Amazon Prime Video figurent parmi les entreprises approchées pour mesurer leur intérêt pour le championnat français.

Le directeur général de LFP Media affirme avoir reçu « des marques d’intérêt sérieuses » après plusieurs mois de consultations. La possibilité d’acquérir l’intégralité des rencontres pourrait notamment attirer les plateformes internationales, davantage intéressées par une compétition complète que par quelques matchs répartis entre plusieurs opérateurs.

Parmi les candidats potentiels, RMC Sport envisage de participer à l’appel d’offres, mais refuse de perdre des centaines de millions d’euros. La chaîne entend examiner le dossier, mais ne souhaite pas reproduire les erreurs financières des précédents diffuseurs.

Son dirigeant a prévenu : « Nous allons regarder l’appel d’offres, mais nous n’irons pas pour perdre des centaines de millions d’euros. »

Le retour de Canal+, longtemps premier partenaire du football français, reste également une possibilité évoquée par certains présidents de clubs. Aucun engagement de la chaîne cryptée n’a toutefois été annoncé.

250 millions d’euros : le montant qui inquiète les clubs

La question du prix sera déterminante. Un montant de 250 millions d’euros annuels a circulé comme éventuel prix plancher pour la vente des droits, mais l’existence d’un tel seuil a été démentie par une personne proche de la LFP.

Cette somme provoque néanmoins des inquiétudes chez certains dirigeants. Plusieurs clubs redoutent qu’une proposition unique, limitée à 250 millions d’euros par saison, soit insuffisante pour répondre à leurs besoins financiers.

Le montant resterait très inférieur aux quelque 600 millions d’euros annuels que rapportaient les droits de diffusion avant les difficultés successives rencontrées par le football français.

La LFP devra également composer avec la situation économique des diffuseurs. Après les expériences Mediapro et DAZN, les opérateurs susceptibles de déposer une offre examineront attentivement le nombre d’abonnés qu’ils peuvent espérer recruter et les recettes nécessaires pour rentabiliser leur investissement.

Ligue 1+ pourrait perdre les droits du championnat dès l’été 2027

L’avenir de Ligue 1+ constitue l’autre enjeu central de cette opération. Lancée pour permettre à la Ligue de reprendre la maîtrise de ses droits audiovisuels, la plateforme pourrait voir son modèle profondément modifié après seulement deux saisons d’exploitation.

Si un diffuseur extérieur obtient l’exclusivité des matchs à partir de 2027, Ligue 1+ pourrait perdre son principal contenu. Si la LFP choisit plutôt de confier la distribution de sa chaîne à un partenaire, celle-ci pourrait poursuivre son activité sous une nouvelle organisation commerciale.

Une clause de sortie prévue dans les accords actuels, activable en mars 2027, permettrait d’envisager une transition avant l’échéance initialement fixée à 2029.

Mercredi, les administrateurs de la LFP devront donc décider s’ils autorisent officiellement cette nouvelle mise en concurrence. En cas de feu vert, les enchères pourraient commencer dès novembre, avec un objectif clairement affiché : trouver un partenaire capable de mieux rémunérer les clubs et de reprendre, éventuellement dès l’été 2027, la diffusion de l’intégralité de la Ligue 1.