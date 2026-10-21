«On a faim»: cours à 64€ de l’heure, vacances en bateau, père cadre chez Shell… Lola-Fleur Whittaker, une révolutionnaire en bois?

Lola-Fleur Whittaker, militante de La France insoumise, est au cœur d'une controverse après avoir évoqué des difficultés financières tout en chargeant 64€ de l'heure pour des cours particuliers. Son patrimoine familial, ses voyages et son éducation de prestige suscitent des accusations d'hypocrisie, malgré ses tentatives de défendre sa situation et celle de sa mère.

« On a faim. » Lundi 19 octobre, sur LCI, Lola-Fleur Whittaker a dénoncé la précarité des Français et raconté que sa mère devait emporter un paquet de gâteaux au travail parce qu’elle ne pouvait pas payer la cantine. Depuis, le parcours de la jeune militante de La France insoumise alimente une polémique explosive. Des cours particuliers à près de 64€ de l’heure, plus de 1 700 séances dispensées, des vacances en bateau en Croatie, des voyages à Oman, en Malaisie ou en Égypte et un père ayant travaillé dans l’industrie pétrolière internationale, notamment en Irak, dans l’environnement professionnel de Shell. De quoi alimenter les accusations d’hypocrisie formulées par ses détracteurs, qui dénoncent le décalage entre son discours social et les opportunités dont elle a bénéficié.

Étudiante à Sciences Po, diplômée de l’université britannique de Manchester et ancienne candidate LFI aux élections municipales, Lola-Fleur Whittaker possède un parcours particulièrement international. Après son affrontement avec David Lisnard sur LCI, ses activités professionnelles, ses vacances et son environnement familial sont désormais examinés à la loupe. Face à la polémique, la jeune femme a contre-attaqué dans une vidéo publiée dans la nuit du 20 au 21 octobre.

« On a faim » : elle raconte que sa mère déjeune avec un paquet de gâteaux

Invitée de La Grande Confrontation, présentée par David Pujadas sur LCI, Lola-Fleur Whittaker a défendu les revendications sociales des manifestants du 17 octobre, tout en minimisant les arguments avancés par les commerçants victimes des pillages. « Un tiers des étudiants ne mange pas à leur faim. On a faim », a-t-elle lancé sur le plateau.

La militante a ensuite évoqué sa propre mère, professeure d’anglais, qui part travailler avec un paquet de gâteaux dans son sac parce que la cantine coûte trop cher. Une anecdote particulièrement frappante, prononcée face à des entrepreneurs venus témoigner des conséquences des violences sur leurs établissements.

Ce récit a déclenché une vague de recherches sur la jeune femme. Son parcours universitaire, son activité de professeure particulière, ses photographies de vacances et la carrière professionnelle de son père ont rapidement alimenté les réactions.

64€ de l’heure : ses cours particuliers coûtent plus de 6 fois le SMIC horaire net

Lola-Fleur Whittaker enseigne le français sur la plateforme internationale Preply. Son profil de professeure particulière affiche un tarif de 53€ pour 50 minutes, soit 63,60€ de l’heure, l’équivalent d’environ 6,5 fois le SMIC horaire net français.

Pour un salarié rémunéré au minimum légal, une séance représente plus de cinq heures de salaire net. Ce tarif correspond au prix de la prestation proposée aux clients, avant déduction des commissions et des charges professionnelles.

L’activité de l’étudiante dépasse largement quelques cours occasionnels. Son profil affiche 1 709 cours dispensés et une note moyenne de 4,8 sur 5. Elle met en avant son bilinguisme français-anglais, son expérience pédagogique et ses études supérieures pour commercialiser ses prestations.

Cette activité a immédiatement attiré l’attention de ses détracteurs. Quelques heures après ses déclarations télévisées sur la pauvreté, son tarif horaire circulait sur les réseaux sociaux, accompagné des captures d’écran de son profil professionnel.

Bateau en Croatie, île de Ré, Oman, Malaisie : des vacances qui font réagir

Les photographies de voyages de Lola-Fleur Whittaker ont également refait surface. La jeune femme apparaît notamment sur le ponton d’un bateau en Croatie et sur une plage de l’île de Ré. D’autres publications la montrent en voyage à Oman, en Sicile, dans les îles grecques ou encore en Malaisie.

Ces destinations sont désormais régulièrement citées par les internautes qui dénoncent le contraste entre son discours sur les difficultés matérielles et son parcours international. La photographie en bateau, particulièrement commentée, est devenue l’une des images emblématiques de la polémique.

De nombreuses publications rapprochent ainsi son intervention sur LCI de ses vacances. Le paquet de gâteaux évoqué pour décrire le déjeuner de sa mère se retrouve opposé aux photographies de séjours touristiques, parfois dans des destinations lointaines.

Dans sa réponse publique, Lola-Fleur Whittaker explique que certains voyages ont été financés par son ancien compagnon ou rendus possibles grâce à des amis installés à l’étranger. Elle assume avoir eu l’occasion de voyager, mais conteste que ces séjours traduisent sa situation financière actuelle.

Un père passé par l’industrie pétrolière et un Executive MBA à HEC Paris

La carrière professionnelle de son père constitue un autre élément de la polémique. Son parcours comprend plusieurs expériences internationales dans le secteur pétrolier, notamment sur le champ de Majnoon, en Irak, ainsi qu’à Oman. Son profil professionnel mentionne également une formation liée à Shell Iraq.

Il a par ailleurs suivi un Executive MBA à HEC Paris entre 2018 et 2020, un programme destiné aux cadres et aux dirigeants expérimentés. Son parcours dans la gestion des risques, la sécurité industrielle et les activités internationales témoigne d’une carrière professionnelle de haut niveau.

Dans sa vidéo de réponse, Lola-Fleur Whittaker affirme toutefois ne plus entretenir de relations avec son père. « J’habite chez ma mère avec mes trois frères et sœurs, j’entends beaucoup parler de mon père, carrément vous avez plus d’infos que moi sur lui », déclare-t-elle.

Elle maintient que sa mère rencontre régulièrement des difficultés financières et se retrouve à découvert dès le 10 ou le 12 du mois. La jeune femme oppose ainsi la situation actuelle de son foyer au parcours professionnel international de son père.

Manchester, Sciences Po et Londres : des études qui peuvent coûter près de 100 000€

Le parcours universitaire de Lola-Fleur Whittaker attire également l’attention. Entre 2021 et 2024, elle étudie à l’université de Manchester, au Royaume-Uni, où elle obtient un bachelor en politique et relations internationales. Elle intègre ensuite un double master associant Sciences Po Paris à la London School of Economics.

Les frais de scolarité pratiqués à Manchester atteignent des montants considérables pour les étudiants internationaux. Pour la rentrée 2026, les droits annuels de la formation en politique et relations internationales s’élèvent à 27 800£, soit 83 400£ sur trois ans au même tarif, hors logement, transports, alimentation et autres dépenses courantes.

Les tarifs étaient déjà élevés pendant les années où Lola-Fleur Whittaker étudiait au Royaume-Uni. En 2023, certaines formations comparables étaient facturées 23 000£ par an aux étudiants internationaux, soit 69 000£ pour trois années au même tarif.

La jeune militante a répondu aux internautes qui lui attribuaient une scolarité de près de 90 000£. Elle explique que sa nationalité britannique lui a permis de bénéficier des tarifs nationaux, soit environ 9 000£ par an, et affirme avoir financé ses études grâce à un prêt étudiant et à son travail.

Elle évoque notamment des emplois d’animatrice après l’obtention de son BAFA et revendique son statut de boursière. Son cursus l’a néanmoins conduite dans trois établissements universitaires prestigieux, à Manchester, Paris et Londres.

Ses travaux universitaires portent notamment sur le capitalisme, les rapports de pouvoir et les inégalités. Son mémoire de fin d’études s’intéresse aux perspectives d’égalité dans une société post-capitaliste.

Lors des élections municipales de mars 2026, elle figure en 21e position sur la liste « Le Nouveau Paris populaire 15e », conduite par Elsa Delannée dans le 15e arrondissement de Paris, avec le soutien de La France insoumise.

La liste recueille 8,54% des suffrages au premier tour. La jeune femme participe également aux événements politiques organisés autour de Jean-Luc Mélenchon, notamment à une conférence de presse réservée aux créateurs de contenus et aux médias numériques en mars 2026.

Elle s’affiche aussi aux côtés de personnalités insoumises, dont Sophia Chikirou, et fait état d’une expérience professionnelle à l’Assemblée nationale. Ses activités politiques dépassent donc largement les publications sur Instagram ou TikTok.

Cet engagement partisan est un élément important de son profil médiatique. Lola-Fleur Whittaker possède une expérience de campagne électorale et entretient des liens avec le mouvement dont elle défend régulièrement les orientations politiques.

« Vos boutiques, c’est bien mignon » : des propos qui ont indigné les commerçants

Sur LCI, les déclarations de Lola-Fleur Whittaker aux commerçants victimes des violences du 17 octobre ont également provoqué de vives réactions. Alors que plusieurs entrepreneurs racontaient les destructions commises dans leurs établissements, elle a déclaré : « Les pilleurs, ils n’ont rien. »

Elle a ensuite opposé leur situation à celle des professionnels : « Vous, vous avez des choses à perdre. Les gens qui sont dans ces manifestations, nous, nous n’avons rien à perdre. » La jeune militante a également lancé : « Vos boutiques, c’est bien mignon », une formule très mal accueillie par les commerçants présents.

Parmi eux, Jhemima Sheilha, dirigeante de plusieurs boulangeries Urban Bakery, a rappelé son propre parcours. Arrivée du Congo à l’âge de 9 ans, elle a raconté les difficultés rencontrées pendant son enfance et les efforts nécessaires pour bâtir son entreprise.

Cette confrontation a particulièrement retenu l’attention alors que les violences du 17 octobre ont notamment touché 60 caves du réseau Nicolas. Les commerces ont subi des pillages, des vitrines brisées et d’importantes pertes matérielles.

La colère des professionnels est telle que certains restaurateurs ont même évoqué la possibilité de s’armer et de constituer des milices afin de protéger leurs établissements contre de nouvelles violences.

David Lisnard la recadre en direct : « Je m’en fous, madame ! »

Lundi soir, Lola-Fleur Whittaker a également provoqué un vif affrontement avec David Lisnard. Alors que le maire de Cannes dénonçait les violences commises pendant les manifestations, l’étudiante l’a interrogé sur la répression des Algériens du 17 octobre 1961.

« Vous avez parlé des drapeaux algériens et demandé ce qu’ils faisaient là. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s’est passé le 17 octobre 1961 ? », lui a-t-elle demandé. David Lisnard a immédiatement répliqué : « Non, mais je m’en fous, madame ! »

Le maire de Cannes a ensuite dénoncé la méthode de son interlocutrice : « Votre rhétorique, elle m’intéresse pas. Voilà, ça m’intéresse pas. » La jeune militante a protesté en rappelant les violences policières commises lors du massacre du 17 octobre 1961.

L’affrontement entre David Lisnard et Lola-Fleur Whittaker sur LCI a rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Il a considérablement accru la visibilité de la jeune femme et déclenché les recherches sur son parcours personnel et politique.

« Renseignez-vous avant de parler » : Lola-Fleur Whittaker contre-attaque

Face aux accusations d’hypocrisie, Lola-Fleur Whittaker a finalement répondu dans une vidéo publiée après son passage sur LCI. Elle affirme vivre chez sa mère avec ses trois frères et sœurs, avoir financé ses études britanniques grâce à un prêt étudiant et avoir bénéficié de l’aide de proches pour certains voyages.

Elle maintient également son témoignage sur les difficultés financières de sa mère, dont elle affirme qu’elle se retrouve régulièrement à découvert. « Juste renseignez-vous avant de parler », conclut-elle à l’adresse de ses détracteurs.

Ses explications alimentent à leur tour les discussions. D’un côté, les difficultés économiques qu’elle raconte et son engagement contre les inégalités. De l’autre, une activité de cours particuliers facturés près de 64€ de l’heure, un cursus dans plusieurs universités prestigieuses, des voyages internationaux et un environnement familial marqué par une carrière professionnelle dans le secteur pétrolier.

La polémique dépasse désormais la question de son niveau de vie personnel. Elle porte aussi sur son discours face aux commerçants victimes des pillages, son engagement à La France insoumise et la manière dont elle a utilisé son histoire familiale pour défendre ses positions sur LCI.

Entre le paquet de gâteaux de sa mère, les 1 709 cours particuliers, les vacances sur un bateau en Croatie et les études universitaires internationales, Lola-Fleur Whittaker se retrouve confrontée à une exposition médiatique qui dépasse largement celle de son intervention initiale. Ses déclarations sur la précarité et sa façon de s’adresser aux commerçants continuent de susciter de nombreuses réactions, deux jours après son passage à la télévision.