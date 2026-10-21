Lisa Debernard (SQOOL TV) se confie à Aimé Kaniki pour TVMag.info : « Je ne veux pas faire des émissions où l’on recherche absolument les larmes »

Lisa Debernard, présentatrice de SQOOL TV, partage sa vision d'un journalisme humain, loin de la recherche de larmes et du buzz. Entre ses expériences précédentes et ses émissions actuelles, elle prône l'écoute et la confiance avec ses invités, tout en s'adaptant aux nouvelles habitudes médiatiques. Son parcours témoigne d'un engagement envers une télévision authentique.



La présentatrice de SQOOL TV, Lisa Debernard, se confie à Aimé Kaniki pour TVMag.info sur son parcours, sa vision du journalisme et son refus de la course au buzz. D’origine guadeloupéenne et algérienne, elle a notamment travaillé pour BFMTV et LCI avant de rejoindre la chaîne consacrée à l’éducation. Aujourd’hui à la tête de « L’École du Futur » et de « Campus Stories », elle défend une télévision plus humaine, où l’écoute et la confiance priment sur la confrontation. Au cours de cet entretien, elle évoque également les coulisses de ses émissions, ses rencontres marquantes et ses ambitions pour la suite de sa carrière.

Le journalisme n’était pourtant pas sa seule ambition lorsqu’elle était enfant. Lisa Debernard raconte avoir longtemps hésité entre cette profession et le dessin d’animation. Diplômée du CELSA, elle fait ses premières armes à BFM Business, où François Sorel l’encourage à intervenir en direct. Une expérience déterminante qui lui ouvre ensuite les portes de BFMTV. Elle rejoint également LCI, où elle travaille pendant un an et demi au sein de « 24 heures Pujadas », tout en poursuivant ses collaborations avec d’autres médias, notamment Le Parisien et 20 Minutes. Sa spécialisation dans les nouvelles technologies lui permet finalement de rejoindre SQOOL TV. D’abord chroniqueuse de « L’École du Futur », elle en devient la présentatrice après le départ de Philippine Dolbeau. Elle anime aujourd’hui deux émissions et continue de travailler comme journaliste indépendante.

Une présentatrice qui refuse la course aux séquences virales

C’est surtout lorsqu’elle évoque « Campus Stories » que Lisa Debernard dévoile sa vision du métier. Le programme accueille des étudiants venus raconter leurs expériences, parfois marquées par la maladie, les difficultés personnelles ou les obstacles rencontrés pendant leur formation. La journaliste explique prendre le temps de discuter avec eux avant chaque enregistrement afin de créer un climat de confiance. Elle raconte notamment avoir été bouleversée par le témoignage d’un jeune homme de 20 ans, victime d’un premier accident vasculaire cérébral à 12 ans, puis d’un second à 17 ans. Une rencontre qui l’a accompagnée plusieurs jours après le tournage. Pour autant, elle refuse de transformer la souffrance des invités en spectacle. « Ce que je refuse, c’est le côté larmoyant, le fait de pousser quelqu’un dans ses retranchements ou de le mettre mal à l’aise simplement parce que cela pourrait générer davantage de clics », explique-t-elle. Une position qui tranche avec la recherche de séquences émotionnelles parfois privilégiée dans certains formats audiovisuels.

L’entretien révèle également une personnalité particulièrement à l’aise avec les contraintes du direct. Lisa Debernard assure ne presque jamais ressentir de stress avant de prendre l’antenne et préfère détendre ses invités plutôt que de laisser la pression s’installer. Elle cite Élisabeth Quin, présentatrice de « 28 minutes » sur Arte, parmi les journalistes qui l’inspirent. Sur l’avenir de la télévision, son constat est lucide : les jeunes générations n’ont plus les mêmes habitudes de consommation et les chaînes doivent désormais adapter leurs contenus à YouTube, aux réseaux sociaux et aux plateformes numériques. Elle se montre également favorable à une utilisation réfléchie de l’intelligence artificielle dans les rédactions, sans lui abandonner le travail journalistique. Quant à ses projets personnels, la présentatrice reconnaît avoir envisagé un podcast ou une émission sur YouTube, mais préfère pour l’instant se consacrer à ses programmes. Elle n’exclut pas, à terme, de se tourner vers des magazines consacrés à la culture, au cinéma ou à la santé. Une chose semble acquise : après les chaînes d’information en continu, Lisa Debernard privilégie désormais les formats qui lui permettent de prendre son temps, d’approfondir les sujets et de laisser davantage de place à la nuance.