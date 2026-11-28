Thierry Ardisson : Paris Première consacre une nuit entière à l’homme en noir avec un documentaire inédit et ses dîners cultes

Paris Première rend hommage à Thierry Ardisson, disparu en 2025, avec la diffusion le 19 décembre d'un documentaire inédit de 90 minutes, suivi d'un retour des dîners mythiques du 93, faubourg Saint-Honoré. Le film explore sa vie et sa carrière à travers des témoignages et des images d'archives, célébrant son impact sur la télévision française.

Près d’un an et demi après la disparition de Thierry Ardisson, Paris Première s’apprête à rendre hommage à l’une des figures les plus marquantes de la télévision française. Le samedi 19 décembre 2026, à 21h, la chaîne diffusera un documentaire inédit de 90 minutes intitulé Ardisson, nous nous sommes tant amusés. Cette soirée exceptionnelle se poursuivra avec une sélection des dîners les plus emblématiques de l’émission 93, faubourg Saint-Honoré, à l’occasion des 40 ans de Paris Première.

L’homme derrière l’homme en noir

Réalisé par Stéphane Simon et produit par TéléParis et Outside Film, ce documentaire entend dévoiler une autre facette de Thierry Ardisson. Derrière le provocateur, l’intervieweur redoutable, le publicitaire et le créateur de concepts télévisuels, le film revient sur la personnalité de celui qui a bousculé les codes du petit écran pendant plusieurs décennies.

Images d’archives, séquences en coulisses et témoignages de collaborateurs permettent de découvrir ses méthodes de travail, ses relations professionnelles et les secrets de fabrication de ses émissions.

Le documentaire revendique un portrait « tendre mais jamais complaisant. Informé mais jamais intrusif », avec l’ambition de rendre hommage à Thierry Ardisson sans langue de bois.

Laurent Baffie, Christine Bravo, Stéphane Guillon : ses complices prennent la parole

De nombreuses personnalités ayant travaillé aux côtés de Thierry Ardisson ont accepté de participer à ce documentaire. Parmi elles figurent Frédéric Taddeï, Laurent Baffie, Franz-Olivier Giesbert, Christine Bravo, Éric Neuhoff, Jacques Expert, Stéphane Guillon, Éric Brunet, Frédéric Beigbeder, Serge Khalfon, Éric Laugerias et Sébastien Thoen.

Le film donne également la parole à Méline, son assistante de réalisation, ainsi qu’à ceux qui ont contribué, loin des caméras, à la fabrication de ses émissions.

La présence de Laurent Baffie, complice historique de l’animateur, rappellera notamment le duo devenu incontournable de Tout le monde en parle sur France 2.

Les dîners mythiques du 93, faubourg Saint-Honoré de retour à l’antenne

Paris Première prolongera cet hommage avec la Nuit 93, faubourg Saint-Honoré, consacrée aux meilleurs moments de l’une de ses émissions les plus emblématiques.

Dans ce programme, Thierry Ardisson recevait directement à son domicile des personnalités issues du monde du spectacle, des médias, de la politique et de la culture. Autour d’une table, les invités échangeaient, débattaient et se livraient dans une atmosphère bien différente de celle des plateaux de télévision traditionnels.

La chaîne rediffusera plusieurs de ces dîners qui ont marqué son histoire, dans le cadre des célébrations de son 40e anniversaire.

Un hommage à celui qui a révolutionné les interviews à la télévision

Décédé le 14 juillet 2025, à l’âge de 76 ans, des suites d’un cancer du foie, Thierry Ardisson aura marqué quatre décennies de télévision française.

De Lunettes noires pour nuits blanches à Salut les Terriens !, en passant par Tout le monde en parle et 93, faubourg Saint-Honoré, l’animateur et producteur a multiplié les concepts, imposant un ton irrévérencieux, des interviews sans tabou et une liberté de parole devenue sa signature.

Le documentaire Ardisson, nous nous sommes tant amusés sera diffusé le samedi 19 décembre à 21h sur Paris Première. L’ensemble des programmes de cette soirée hommage sera également disponible sur M6+ pour les abonnés à la chaîne.