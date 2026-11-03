Après plus de 30 ans sur Canal+, l'émission satirique "Groland" s'apprête à faire ses adieux lors d'un ultime prime time le 12 décembre. Connue pour sa critique acerbe de l'actualité française et ses personnages emblématiques, la série marquera la fin d'une époque pour la chaîne, déjà éprouvée par la suppression d'autres programmes cultes.

C’est la fin d’une époque pour Canal+. Après plus de 30 ans d’antenne, Groland, l’émission satirique qui a marqué plusieurs générations de téléspectateurs, va tirer sa révérence. La chaîne diffusera un dernier prime time le samedi 12 décembre, mettant un terme à l’une des plus longues aventures humoristiques de la télévision française.

Une dernière soirée le 12 décembre sur Canal+

L’émission consacrée à la République fictive du Groland fera ses adieux lors d’une ultime soirée spéciale. Cette dernière diffusion mettra fin à un programme devenu emblématique de Canal+, reconnaissable à ses faux journaux télévisés, ses reportages absurdes et ses caricatures de la société française.

Depuis ses débuts en 1992, le programme a multiplié les formats et les incarnations, tout en conservant son principe : détourner les codes de l’information télévisée pour traiter de politique, de religion, de sexualité, de consommation et des travers de la société.

Le Groland possède son propre président, ses institutions, ses traditions et même sa devise, « Groland, je mourirai pour toi ! », volontairement orthographiée de manière incorrecte. Ses habitants, les Grolandais, évoluent dans un univers où l’absurde côtoie une satire particulièrement féroce de l’actualité.

Christophe Salengro, Jules-Édouard Moustic et les grandes figures du Groland

L’histoire de « Groland » est indissociable de plusieurs personnalités qui ont façonné son identité. Jules-Édouard Moustic, interprété par Christian Borde, en est l’un des visages les plus connus. Avec son ton de présentateur imperturbable, il a incarné pendant des décennies le journal télévisé de cette république imaginaire.

Benoît Delépine, Gustave Kervern et Francis Kuntz ont également participé à la construction de cet univers. Michael Kael, personnage incarné par Benoît Delépine, est devenu l’une des figures les plus célèbres du programme. Chacun a contribué à imposer un humour provocateur, fondé sur des personnages grotesques, des situations invraisemblables et des détournements de l’actualité.

Autre figure incontournable, Christophe Salengro a incarné le président de la République du Groland jusqu’à sa mort, en mars 2018, à l’âge de 64 ans. Son personnage, avec son allure solennelle et ses apparitions décalées, était devenu l’un des symboles de l’émission.

Plus de trois décennies de satire politique et sociale

« Groland » s’est distingué par une liberté de ton particulièrement large. Ses équipes ont tourné des milliers de sketches et de faux reportages, souvent construits comme de véritables sujets de journaux télévisés, avec des journalistes, des témoins et des responsables politiques entièrement fictifs.

Le programme s’est attaqué à tous les milieux : responsables politiques, patrons, journalistes, policiers, religieux ou simples citoyens. Les personnages étaient fréquemment interprétés par des comédiens amateurs, filmés dans des décors ordinaires, ce qui renforçait l’apparence réaliste de situations pourtant complètement absurdes.

Au fil des années, plusieurs déclinaisons ont vu le jour, notamment « Groland Sat », « Bienvenue au Groland », « Groland.con », « Made in Groland » et « Groland le Zapoï ». L’émission a également développé un univers propre, avec ses références, ses expressions et son célèbre salut « Banzaï ! »

Canal+ perd l’un de ses derniers programmes historiques

L’arrêt de « Groland » marque la disparition d’un programme associé à l’identité historique de Canal+. Une époque déjà évoquée par Omar Sy et Michel Denisot, qui regrettaient la transformation de la chaîne, autrefois célèbre pour ses émissions satiriques comme Les Guignols de l’info et ses rendez-vous emblématiques comme Le Grand Journal.

La disparition des Guignols de l’info en 2018 avait déjà marqué la fin d’une autre institution de la chaîne. Lancée en 1988, l’émission de marionnettes avait accompagné pendant trente ans l’actualité politique, médiatique et sportive française, avant d’être définitivement supprimée.

Avec Groland, c’est désormais un programme lancé au début des années 1990 qui quitte définitivement l’antenne. Pendant plus de trois décennies, ses équipes ont conservé un style immédiatement reconnaissable, mêlant humour noir, provocation et détournement des codes journalistiques.

Le samedi 12 décembre, les téléspectateurs retrouveront une dernière fois la République du Groland et ses personnages, avant la disparition d’une émission qui aura accompagné Canal+ pendant plus de trois décennies.