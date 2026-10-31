«On a mis dans la tête des joueurs qu’il faut se méfier des femmes.» Un documentaire dénonce les dérives du foot sur le sexe et le consentement

Le football professionnel est au cœur d’un documentaire consacré aux rapports des joueurs avec les femmes, à leur sexualité et à la question du consentement. Intitulé Foot et sexe : l’amour impossible ?, ce film réalisé par Laurie Delhostal sera diffusé lundi à 21h10 sur la chaîne L’Équipe et sur la plateforme L’Équipe explore. La journaliste de 46 ans s’est intéressée à l’éducation sentimentale et sexuelle des footballeurs, dans un univers où la célébrité, l’argent et la méfiance envers les femmes peuvent profondément influencer les relations intimes.

Au cours de son enquête, Laurie Delhostal s’est penchée sur les messages transmis aux joueurs pendant leur formation et leur carrière. La réalisatrice résume l’un des mécanismes qu’elle a identifiés par une déclaration particulièrement révélatrice : « On a mis dans la tête des joueurs qu’il faut se méfier des femmes. »

Cette méfiance constitue l’un des sujets abordés dans le documentaire. Le film examine la manière dont le milieu du football façonne le rapport des joueurs aux relations amoureuses et sexuelles, alors que certains évoluent dès l’adolescence dans un environnement professionnel très encadré.

Le documentaire s’intéresse également à la difficulté de construire des relations intimes équilibrées lorsque la notoriété, les enjeux financiers et la pression qui entoure les carrières sportives occupent une place importante dans la vie quotidienne.

Sexe, consentement et violences sexuelles : les questions qui dérangent

Laurie Delhostal a choisi d’aborder un sujet particulièrement sensible : la place du consentement dans les relations entre les footballeurs et leurs partenaires. Son enquête s’appuie sur un large panel de témoignages pour examiner les comportements et les représentations qui se développent dans le football professionnel.

Le documentaire explore notamment les lacunes de l’éducation affective et sexuelle des joueurs. Il s’intéresse aux conséquences que peut avoir un environnement dans lequel la formation sportive et la réussite professionnelle prennent le pas sur l’apprentissage des relations intimes et du respect d’autrui.

La réalisatrice examine également les mécanismes susceptibles de favoriser les violences sexuelles. Son travail cherche à comprendre comment certaines attitudes peuvent se développer ou être entretenues dans un milieu où les joueurs bénéficient parfois d’un statut social et financier exceptionnel.

La question du consentement a déjà placé plusieurs footballeurs professionnels au cœur de procédures judiciaires. En Espagne, Raul Asencio et trois anciens joueurs du Real Madrid ont été poursuivis dans une affaire de vidéos à caractère sexuel impliquant une mineure. Le dossier porte notamment sur l’enregistrement et la diffusion présumés d’images intimes sans consentement.

Plus largement, les signalements de violences sexistes et sexuelles dans le sport ont fortement augmenté en 2025. Sur les 327 signalements enregistrés pendant les cinq premiers mois de l’année, 56% concernaient des violences à caractère sexuel ou sexiste. Les femmes représentaient près de 70% des victimes et les mineurs 65%.

Ces affaires et ces chiffres témoignent de l’importance prise par les questions de violences sexuelles dans le sport. Ils dépassent le seul football professionnel et concernent également les structures de formation et d’encadrement des sportifs.

Habituée des documentaires consacrés aux sportives, Laurie Delhostal a cette fois choisi d’explorer les relations entre les footballeurs et les femmes. La journaliste s’éloigne ainsi des performances sportives pour s’intéresser à la vie privée des joueurs et aux conséquences de leur environnement professionnel sur leurs comportements.

Le film repose sur de nombreux témoignages et aborde plusieurs dimensions de la vie intime : les relations amoureuses, la sexualité, le consentement et les violences sexuelles.

Foot et sexe : l’amour impossible ? sera diffusé lundi à 21h10 sur la chaîne L’Équipe. Le documentaire sera également proposé sur L’Équipe explore.