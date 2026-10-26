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Fred Hermel débarque sur TF1: l’ancien chroniqueur vedette de RMC remplace Jacques Legros dans «Bonjour! Avec vous»

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Fred Hermel débarque sur TF1: l’ancien chroniqueur vedette de RMC remplace Jacques Legros dans «Bonjour! Avec vous»
Fred Hermel débarque sur TF1: l’ancien chroniqueur vedette de RMC remplace Jacques Legros dans «Bonjour! Avec vous»

Fred Hermel fait son arrivée sur TF1. Le journaliste, bien connu des auditeurs de RMC pour ses interventions dans L’After Foot et Estelle Midi, rejoint cette semaine l’équipe de Bonjour ! Avec vous, l’émission matinale présentée par Christophe Beaugrand. Il prend temporairement la place de Jacques Legros, ancien présentateur du journal de 13 heures de TF1.

Fred Hermel retrouve la télévision sur TF1

C’est un nouveau rendez-vous pour Frédéric Hermel, plus connu sous le nom de Fred Hermel. Le journaliste rejoint, à compter de ce lundi 26 octobre, Bonjour ! Avec vous, diffusée sur TF1 du lundi au vendredi à partir de 10 heures, dans le prolongement de la matinale de Bruce Toussaint.

Il remplace Jacques Legros pendant une semaine et participe aux échanges autour de l’actualité et des sujets de société, sous la direction de Christophe Beaugrand. Cette arrivée est temporaire et ne constitue pas, à ce stade, un remplacement définitif de l’ancien joker du journal de 13 heures.

Après 25 ans à RMC, une nouvelle étape pour le journaliste

Fred Hermel s’est fait connaître du grand public grâce à ses nombreuses années passées sur RMC, où il a notamment été l’un des chroniqueurs emblématiques de L’After Foot. Correspondant en Espagne pendant plusieurs décennies, il s’est imposé comme un spécialiste du football espagnol, particulièrement du Real Madrid.

En août 2025, le journaliste avait annoncé son départ de RMC Sport après 25 ans consacrés au football espagnol. Il avait alors passé le relais à Edgar Groleau, mettant fin à une longue collaboration avec la station sportive.

Fred Hermel avait également participé à Estelle Midi, émission de débats animée par Estelle Denis, dans laquelle il abordait des sujets de société bien au-delà du football. Cette expérience correspond davantage au format de son nouveau rendez-vous sur TF1.

Jacques Legros temporairement absent de «Bonjour ! Avec vous»

L’arrivée de Fred Hermel s’effectue dans une émission lancée pour prolonger la matinale de TF1. Présentée par Christophe Beaugrand, Bonjour ! Avec vous repose sur des discussions consacrées à l’actualité, à la consommation, à la vie quotidienne et aux préoccupations des téléspectateurs.

Lors de la présentation de cette nouvelle formule de la matinale de TF1, Jacques Legros avait été annoncé parmi les principales recrues, aux côtés notamment de Cécile de Ménibus. L’ancien visage du 13 heures avait ainsi retrouvé une place régulière à l’antenne après avoir quitté la présentation du journal télévisé.

Pour Fred Hermel, cette semaine sur TF1 représente une nouvelle expérience dans une émission généraliste diffusée sur une grande chaîne nationale. Habitué aux débats radiophoniques, le journaliste retrouve un exercice qu’il connaît bien, mais devant les caméras de la première chaîne.

Bonjour ! Avec vous est diffusée du lundi au vendredi à 10 heures sur TF1 et disponible en replay sur TF1+.

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Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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