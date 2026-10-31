Après son départ discret de RMC, Nicolas Canteloup fait son grand retour sur TF1

Nicolas Canteloup fait son retour sur TF1 le 16 novembre, après six mois d'absence, avec une seizième saison de "C'est Canteloup". Préparant aussi un spectacle prévu en janvier 2027, l'humoriste se concentrera sur l'élection présidentielle de 2027, promettant de nouvelles imitations et un ton incisif sur la scène politique.

Nicolas Canteloup va retrouver les téléspectateurs de TF1 après six mois d’absence. L’imitateur reviendra à l’antenne le lundi 16 novembre à 21h05 pour une seizième saison de C’est Canteloup, toujours accompagné d’Hélène Mannarino. Un retour très attendu après son départ discret de RMC, où il avait disparu de la matinale d’Apolline de Malherbe sans faire d’annonce à l’antenne. Cette nouvelle saison sera largement consacrée à l’élection présidentielle de 2027.

Un retour le 16 novembre après six mois d’absence

La dernière diffusion de C’est Canteloup remontait au 15 mai dernier. Depuis, l’humoriste de 62 ans avait déserté les écrans, alimentant les interrogations sur l’avenir de son émission. Pascal Praud avait notamment affirmé que TF1 envisageait d’arrêter l’émission⁠, mais la chaîne a finalement confirmé son renouvellement.

Le rendez-vous humoristique retrouvera sa case habituelle, du lundi au vendredi à 21h05, après le journal de 20 heures et la météo. Hélène Mannarino, qui accompagne Nicolas Canteloup depuis 2022 après avoir succédé à Alessandra Sublet, sera toujours présente à ses côtés.

L’émission, lancée en 2011, entamera ainsi sa seizième saison. Elle reste produite par Jean-Marc Dumontet, avec Laurent Vassilian et Arnaud Demanche à l’écriture et Stéphane Joly à la mise en scène.

La présidentielle de 2027 au cœur de la nouvelle saison

À quelques mois de l’élection présidentielle, Nicolas Canteloup compte retrouver les personnalités politiques qui ont fait le succès de ses imitations. Le programme accordera une large place aux candidats, aux déclarations de campagne et aux affrontements politiques.

TF1 promet une saison particulièrement offensive : « Dans la course à l’Élysée, personne ne sera épargné. » La chaîne annonce également des imitations, des parodies et des détournements de l’actualité, dans la tradition de l’émission.

Il s’agira de la quatrième élection présidentielle couverte par Nicolas Canteloup sur TF1. L’humoriste avait déjà consacré une grande partie de ses sketchs aux campagnes de 2012, 2017 et 2022.

Son départ de RMC confirmé après plusieurs mois de silence

Ce retour télévisé arrive quelques semaines après la confirmation du départ de Nicolas Canteloup de RMC⁠. L’imitateur avait fait son retour à la radio en septembre 2025⁠, quatre ans après son éviction d’Europe 1, où il avait animé pendant seize ans La revue de presque.

Dans la matinale d’Apolline de Malherbe, il proposait Face à Canteloup, une chronique quotidienne diffusée à 8h50. L’imitateur revenait notamment sur l’interview politique qui venait de se dérouler, en caricaturant les personnalités invitées.

Mais sa dernière chronique, diffusée le 28 mai face à Michel-Édouard Leclerc, avait marqué la fin de cette expérience. Nicolas Canteloup n’était pas revenu à la rentrée et son absence n’avait fait l’objet d’aucune annonce officielle à l’antenne.

RMC a finalement confirmé une séparation décidée « d’un commun accord ». La station a expliqué que Nicolas Canteloup « préfère se concentrer sur la préparation de son spectacle cette année ». Arnaud Demanche assure désormais deux rendez-vous humoristiques dans la matinale, à 7h20 et 8h20.

Un nouveau spectacle prévu dès janvier 2027

En parallèle de son retour sur TF1, Nicolas Canteloup prépare également son retour sur scène, après quinze ans d’absence des tournées de spectacles en solo. Son nouveau one-man-show débutera le 22 janvier 2027 à Serris, en Seine-et-Marne.

Une tournée de 18 dates est annoncée, avec une dernière représentation prévue le 19 juin 2027 au Touquet-Paris-Plage. RMC figure parmi les partenaires de ce spectacle, malgré le départ de l’imitateur de sa grille.

Nicolas Canteloup devra donc partager son emploi du temps entre ses représentations et les enregistrements de son émission quotidienne sur TF1, dont la nouvelle saison débutera moins de trois mois avant son retour sur scène.