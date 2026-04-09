TF1 sur le point d’arrêter «C Canteloup» ? C’est ce qu’affirme Pascal Praud sur CNews

Ce jeudi matin sur CNews, Pascal Praud, agacé par les caricature de Nicolas Canteloup, a affirmé que l’émission quotidienne C Canteloup allait s’arrêter sur TF1. Selon le présentateur de CNews et d’Europe 1, la chaîne aurait décidé de mettre un terme au programme de Nicolas Canteloup, sur fond de performances d’audience en baisse.

Pascal Praud a révélé qu’en interne, la première chaîne serait lassée : « Nicolas Canteloup n’est pas drôle. A TF1, ils en ont assez d’ailleurs, c’est pour ça que ça s’arrête ».

« C Canteloup » : le programme recule encore face à France 2

D’après les derniers chiffres d’audience, l’émission a encore perdu du terrain hier soir, avec près de 300.000 téléspectateurs de moins sur un jour, pour tomber à 2,5 millions de téléspectateurs, contre 3,2 millions pour la deuxième partie du 20 Heures de France 2.

Le 8 avril, C’est Canteloup était déjà tombé à 2,807 millions de téléspectateurs, contre 3,412 millions pour la deuxième partie du journal de France 2.

Il faut dire qu’entre les sketches répétitifs, mal écrits et pas drôle, ainsi que les imitations souvent particulièrement mauvaises, Nicolas Canteloup a fini par lasser le public.

À noter qu’à ce stade, aucune confirmation officielle de l’arrêt de C’est Canteloup n’a été faite, TF1 n’ayant pas confirmé les propos de Pascal Praud. Réponse dans les prochaines semaines ou les prochains mois…