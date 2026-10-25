Pyramide fait son grand retour sur TF1 en janvier 2027. Arthur reprend les commandes du jeu culte de Patrice Laffont

Pyramide, le jeu culte des années 1990, fera son retour sur TF1 le 4 janvier 2027, animé par Arthur. Ce changement s'accompagne de l'arrêt des Feux de l'amour, afin de redynamiser la matinée de la chaîne. Les enregistrements débuteront en novembre et des ajustements du jeu sont à prévoir.

C’est un retour qui devrait raviver de nombreux souvenirs chez les téléspectateurs. Plus de 20 ans après la fin de sa première grande période de diffusion sur France 2, Pyramide va renaître sur TF1. Le célèbre jeu de mots, popularisé par Patrice Laffont dans les années 1990, sera désormais animé et produit par Arthur. Son lancement est annoncé pour le lundi 4 janvier 2027, à 10h50, avec une diffusion quotidienne du lundi au vendredi. L’information a été révélée par Le Parisien.

Pour installer ce nouveau rendez-vous, TF1 a pris une décision radicale : mettre fin à la diffusion des Feux de l’amour après 37 ans de présence à l’antenne. Le feuilleton américain cédera sa place au jeu historique de France Télévisions, dont les premières émissions doivent être enregistrées dès novembre.

Arthur succède à Patrice Laffont et Olivier Minne

Lancé en France en 1991 sur Antenne 2, devenue France 2, Pyramide a marqué toute une génération. Présenté principalement par Patrice Laffont jusqu’en 2003, le programme reposait sur un principe simple : faire deviner des mots à son partenaire à partir d’indices, en respectant des règles précises.

Les téléspectateurs se souviennent notamment des célèbres maîtres-mots, des manches chronométrées et des expressions devenues cultes. Les noms de Néfertiti, Mironton ou Barjabulle restent associés à l’univers du jeu, tout comme les interventions de personnalités telles que Laurent Broomhead, Marie-Ange Nardi ou Noëlle Bréham.

Après son arrêt en 2003, Pyramide avait déjà connu une renaissance sur France 2 en 2014, avec Olivier Minne à la présentation. Cette nouvelle version avait finalement disparu de l’antenne en 2015.

Arthur devient ainsi le nouveau visage de ce programme emblématique, deux ans après la disparition de Patrice Laffont, décédé le 7 août 2024 à l’âge de 84 ans. L’animateur de TF1 assurera également la production de cette nouvelle adaptation.

Une nouvelle version actuellement en préparation

Le retour de Pyramide est programmé pour le 4 janvier 2027, même si les modalités définitives du jeu restent encore à préciser. Arthur a indiqué que le programme se trouvait toujours en phase de développement.

Les enregistrements devraient commencer en novembre, avec un calendrier particulièrement dense. Deux semaines de tournage permettraient de produire environ six mois d’émissions, d’une durée proche de 40 minutes chacune.

Le recrutement des candidats a déjà été engagé. Concernant les personnalités susceptibles d’occuper les places des maîtres-mots, les noms de Jean-Luc Lemoine et Camille Cerf circulent, sans confirmation définitive à ce stade.

Le principe historique du jeu devrait être conservé, mais TF1 n’a pas encore dévoilé l’ensemble des modifications apportées aux règles, au décor et au déroulement des manches.

TF1 sacrifie « Les Feux de l’amour » pour concurrencer France 2

Ce retour accompagne une transformation des matinées de TF1. La chaîne souhaite renforcer sa programmation de divertissement avant Les 12 Coups de midi, présenté par Jean-Luc Reichmann.

Le vendredi 23 octobre, Les Feux de l’amour n’ont attiré qu’environ 340 000 téléspectateurs, soit 9,3% du public. Dans le même temps, Chacun son tour, animé par Bruno Guillon sur France 2, rassemble régulièrement plus d’un million de personnes, avec des parts d’audience comprises entre 25 et 30%.

En installant Pyramide face à ce concurrent, TF1 espère reconquérir une partie du public de fin de matinée. La chaîne poursuit ainsi la refonte de sa grille, après le lancement de Bonjour ! avec Bruce Toussaint et la disparition de Téléshopping.

L’avenir des Feux de l’amour reste toutefois à déterminer. Une diffusion sur TF1 Séries Films, TMC ou la plateforme TF1+ figure parmi les possibilités envisagées, mais aucune nouvelle destination n’a encore été officialisée.

Le retour d’un jeu qui a marqué les années 1990

Avec Pyramide, TF1 remet à l’antenne l’un des jeux les plus reconnaissables de la télévision française. Ses mots à deviner, ses associations d’idées et ses personnages emblématiques ont accompagné les téléspectateurs pendant plus d’une décennie.

Arthur devra désormais faire vivre ce format auprès d’un public qui a connu Patrice Laffont, mais aussi d’une nouvelle génération qui découvrira le programme pour la première fois.

Rendez-vous le 4 janvier 2027 pour découvrir cette nouvelle version de Pyramide, près de 36 ans après ses débuts à la télévision française.