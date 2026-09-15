« La Grosse Rigolade » revient sur W9 : Laurence Boccolini prend les commandes entourée de Philippe Lellouche, Isabelle Morini-Bosc et Chicandier

La Grosse Rigolade revient sur W9, animée par Laurence Boccolini, qui dirige une soirée humoristique avec un casting varié comprenant Philippe Lellouche et Isabelle Morini-Bosc. Le programme, sans compétition, privilégie l'improvisation et les fous rires, consolidant ainsi le rôle de Boccolini au sein du groupe M6.

La Grosse Rigolade revient sur W9 pour une deuxième édition, avec un changement de taille : Laurence Boccolini prend les commandes de l’émission. La chaîne diffusera ce nouveau numéro mardi 6 octobre à 21h15, avec une soirée entièrement consacrée à l’humour, aux blagues et aux improvisations.

L’animatrice poursuit ainsi son installation sur W9 après son départ de France Télévisions. Elle avait expliqué en octobre 2025 les raisons de cette rupture et son refus des conditions qui lui étaient proposées. Depuis, Laurence Boccolini a rejoint le groupe M6 et doit rester présente sur plusieurs programmes de W9.

Laurence Boccolini aux commandes d’une soirée où « tout peut arriver »

Le principe de La Grosse Rigolade reste volontairement simple : réunir autour de la table plusieurs personnalités venues raconter leurs meilleures histoires et leurs meilleures blagues, avec une large place laissée aux improvisations et aux fous rires.

Cette fois, c’est donc Laurence Boccolini qui devra tenir les rênes de cette soirée annoncée comme particulièrement libre. Le programme assume une ambition sans détour : « rire ensemble, fort et sans modération ». Un registre qui convient particulièrement à l’animatrice, habituée à manier l’humour et l’autodérision à l’antenne. Quelques mois plus tôt, Laurence Boccolini avait également donné des nouvelles de ses projets professionnels et de son arrivée sur W9.

Philippe Lellouche, Isabelle Morini-Bosc, Chicandier : un casting très éclectique

Autour de Laurence Boccolini, W9 annonce des personnalités issues de la télévision, de l’humour, de la musique ou encore des réseaux sociaux. Chicandier, Philippe Lellouche, Isabelle Morini-Bosc, Mahé, Richard Orlinski, Tony Saint Laurent, Carla Moreau, Tareek et Philippe Corti sont annoncés pour participer à cette deuxième édition.

Parmi les participants, Isabelle Morini-Bosc poursuit notamment sa présence sur W9 après avoir quitté RTL en 2025, où elle avait travaillé pendant plus de 30 ans. Elle avait également participé cette année à Les Traîtres sur M6, tout comme Richard Orlinski, lui aussi présent dans cette nouvelle Grosse Rigolade.

Blagues, improvisations et fous rires au programme

Pas de compétition, pas d’élimination et pas de mécanique compliquée : La Grosse Rigolade mise avant tout sur les personnalités réunies sur le plateau. Les invités raconteront leurs blagues et seront embarqués dans différentes improvisations destinées à provoquer les réactions des autres participants. W9 promet ainsi des improvisations et des fous rires, dans une émission où le déroulement repose largement sur les échanges entre Laurence Boccolini et ses invités.

Le choix de Philippe Corti, Tony Saint Laurent, Tareek ou encore Chicandier donne une couleur très humoristique à la soirée, tandis que la présence de personnalités comme Carla Moreau, Richard Orlinski ou Isabelle Morini-Bosc élargit volontairement le casting à d’autres univers.

W9 confie un nouveau divertissement à Laurence Boccolini

Ce retour de La Grosse Rigolade confirme surtout la place prise par Laurence Boccolini sur W9. Après avoir quitté France Télévisions à l’automne 2025, l’animatrice a rapidement retrouvé plusieurs projets au sein du groupe M6.

Elle poursuit ainsi une carrière télévisée de plus de 40 ans, marquée par de nombreux jeux et divertissements, dont Money Drop. Le programme doit d’ailleurs prochainement revenir sur M6 avec Olivier Minne à la présentation, tandis que Laurence Boccolini se concentre désormais sur ses nouvelles émissions sur W9.

Avec La Grosse Rigolade, elle retrouve surtout un format entièrement basé sur l’humour et la spontanéité. Rendez-vous mardi 6 octobre à 21h15 sur W9 pour découvrir cette deuxième édition et le nom éventuel du dixième participant encore absent de la liste communiquée.