Laurence Boccolini donne des nouvelles de sa tumeur inopérable : “Je n’entends presque plus de l’oreille gauche”

Laurence Boccolini a de nouveau choisi de s’exprimer publiquement sur sa santé. Dans un entretien accordé à Ciné Télé Revue, l’animatrice a donné des nouvelles de la tumeur rare et inopérable dont elle souffre au niveau de l’oreille. Un an après avoir révélé son diagnostic, elle explique que la situation ne s’est pas améliorée et que de nouveaux symptômes sont apparus.

Interrogée sur l’évolution de sa tumeur, Laurence Boccolini répond sans détour : « Ma tumeur se porte malheureusement toujours bien car d’autres symptômes étranges sont apparus. Je n’entends presque plus de l’oreille gauche. J’ai eu une importante séance de rayons il y a plus d’un an. Je vais bientôt passer des IRM de contrôle pour voir si elle a régressé. »

Une perte d’audition qui inquiète Laurence Boccolini

La baisse d’audition évoquée par Laurence Boccolini constitue désormais l’un des éléments les plus préoccupants de son témoignage. L’animatrice explique ne presque plus entendre de l’oreille gauche, alors même qu’elle a déjà subi un traitement par rayons. Les prochains examens doivent permettre de vérifier si la tumeur a diminué ou si elle continue d’évoluer.

Laurence Boccolini avait déjà expliqué que cette tumeur ne relevait pas d’un cancer à proprement parler et qu’elle ne présentait pas, dans son cas, de risque de métastase. Pour autant, sa localisation reste délicate. Elle est située dans une zone proche de nerfs importants, susceptibles d’avoir des conséquences sur le visage, la voix, la déglutition ou certains mouvements de l’épaule.

Une tumeur rare révélée en mars 2025

Pour rappel, en mars 2025, Laurence Boccolini avait évoqué pour la première fois publiquement la nature exacte de sa maladie. Elle expliquait alors être atteinte d’un paragangliome intra-tympanique, une tumeur rare installée dans une zone trop sensible pour être opérée sans risque majeur : « C’est un paragangliome intra tympanique extrêmement rare qui s’est installé dans une zone qu’on ne peut atteindre sous peine de toucher la déglutition, la voix ou de paralyser les muscles de mon visage ou de l’épaule. On ne peut rien faire, si ce n’est l’empêcher de grossir via la radiothérapie. »

Cette impossibilité d’intervention chirurgicale explique la stratégie médicale évoquée par l’animatrice : tenter de limiter l’évolution de la tumeur, notamment par radiothérapie, plutôt que de procéder à une opération qui pourrait entraîner des séquelles importantes.

Des risques sur les nerfs faciaux, la voix et la déglutition

La principale inquiétude de Laurence Boccolini tient à l’emplacement de la tumeur. Elle avait expliqué que celle-ci pouvait grandir et agir sur les nerfs faciaux, qui commandent les muscles du visage, mais aussi sur les nerfs mixtes, impliqués dans la déglutition, le lever d’épaule et la voix.

Dans une précédente prise de parole, l’animatrice avait également confié le choc provoqué par ce diagnostic : « Je me suis beaucoup effondrée (…) J’ai une fille qui a 11 ans. Ça me ramenait au centre de la table plein de choses, la mort, le fait de pouvoir être paralysée, le fait que ça touche un organe qui est nécessaire (…) et puis mon père est mort d’un cancer du larynx. »

Qu’est-ce qu’un paragangliome intra-tympanique ?

Le paragangliome intra-tympanique est une tumeur rare qui se développe dans l’oreille moyenne, derrière le tympan. Elle appartient à la famille des paragangliomes, des tumeurs issues de cellules du système nerveux autonome. Dans la majorité des cas, les paragangliomes tympaniques sont bénins, mais leur emplacement peut entraîner des symptômes invalidants.

Cette tumeur est très vascularisée. L’un des signes les plus fréquents est un acouphène pulsatile, c’est-à-dire un bruit perçu dans l’oreille au rythme du cœur. Une baisse de l’audition peut également apparaître progressivement. Dans certains cas, la tumeur peut être visible à l’examen sous la forme d’une masse rougeâtre située derrière le tympan.

Une affection non cancéreuse, mais difficile à traiter

Même lorsqu’il ne s’agit pas d’un cancer, un paragangliome intra-tympanique peut poser d’importants problèmes médicaux en raison de sa proximité avec des structures sensibles. Dans le cas de Laurence Boccolini, le caractère inopérable de la tumeur est lié au risque de toucher des nerfs essentiels à la voix, à la déglutition, aux muscles du visage ou de l’épaule.

La radiothérapie peut être utilisée pour freiner l’évolution de certaines tumeurs ou empêcher leur progression. Laurence Boccolini indique avoir déjà reçu une importante séance de rayons et attendre désormais les résultats d’IRM de contrôle pour savoir si la masse a régressé.

Laurence Boccolini reste active malgré la maladie

Malgré cette situation médicale, Laurence Boccolini poursuit ses projets professionnels. Après son départ des Enfants de la télé, elle a rejoint W9 pour animer un jeu musical et a également lancé un projet sur YouTube. Dans le même entretien, elle explique avoir eu besoin de créer un nouveau programme après une période difficile liée à son éviction de France Télévisions.

Pour l’animatrice, les prochains examens seront déterminants afin de savoir si le traitement par rayons a permis de ralentir ou de faire régresser la tumeur.