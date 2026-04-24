Singuila et Mr Nov : le duo R&B se lance pendant une performance aux Flammes

Deux figures emblématiques du R&B francophone ont choisi de partager le même micro. Singuila et Mr Nov ont dévoilé un nouveau single commun, dont la sortie coïncide avec la quatrième édition de la cérémonie des Flammes, tenue le jeudi 23 avril à la Seine Musicale. Une façon de donner au titre un baptême du feu immédiat, devant un public acquis à leur cause.

Une alchimie vocale au service des émotions

Le morceau mise sur ce qui a fait la réputation des deux artistes depuis les années 2000 : des mélodies sensuelles, une instrumentation soignée sans jamais écraser les voix, et un sens aigu du détail. Le timbre chaud de Singuila dialogue avec le grain plus feutré de Mr Nov dans un échange intime, taillé pour les écoutes nocturnes. Sans effets de manche, le titre joue la carte du groove posé et des refrains qui s’installent durablement. Les deux artistes partagent un même héritage, celui d’un R&B francophone romantique et élégant, et ce single en constitue une prolongation naturelle. Aucune information n’a filtré pour l’instant sur un éventuel projet commun plus long, mais le morceau a nettement des allures de première pierre.

Singuila, vent de nostalgie aux Flammes, et un concert en juin

Sur la scène des Flammes, Singuila a livré une performance qui a plongé la salle dans une atmosphère résolument nostalgique. L’artiste franco-congolais a enchaîné plusieurs de ses tubes les plus marquants : Ma nature, Le Misérable, chanson phare de 2006, et Rossignol, avant de quitter la scène en rappelant au public : « Retrouvez-moi le 19 juin à l’Accor Arena. » La cérémonie, riche en performances, a également vu défiler Bigflo et Oli accompagnés de Juste Shani, Youssoupha et Guizmo, ainsi que Ronisia, lauréate de la Flamme du morceau R&B de l’année. La grande récompensée de la soirée reste toutefois Theodora, star du palmarès de cette quatrième édition.